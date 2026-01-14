Obsidian Code v2
- Asesores Expertos
- Jose Ramon Rosaenz Carmona
- Versión: 2.0
- Activaciones: 5
⚙️ Obsidian Code – Expert Advisor Description
🧠 Overview
Obsidian Code es un Expert Advisor desarrollado para operar con precisión milimétrica en el mercado de divisas. Su núcleo combina indicadores técnicos clásicos con una estructura modular totalmente configurable, permitiendo al usuario ajustar desde la gestión monetaria hasta los filtros de entrada, sin alterar la arquitectura base del algoritmo.
El EA está optimizado para EUR/USD en temporalidad H1, con parámetros predefinidos adaptados a condiciones de mercado estables y de tendencia media.
🧩 General Settings
-
Comment0: "Default settings EUR/USD H1" → indica la configuración base y el activo de referencia.
-
m_magic: 12445 → número mágico único que identifica las operaciones abiertas por el EA.
-
m_slippage: 50 → tolerancia máxima al deslizamiento durante la ejecución de órdenes.
💼 Money Management
Comment1: "Money management"
-
InpStopLoss: 30 → define la distancia del Stop Loss en pips.
-
InpTakeProfit: 90 → establece la distancia del Take Profit en pips.
-
IntLotOrRisk: risk → selecciona el modo de gestión monetaria: lote fijo o riesgo porcentual.
-
InpVolumeLorOrRisk: 1 → valor asociado al modo anterior (porcentaje de riesgo o tamaño de lote fijo).
📈 Indicator Inputs
Comment2: "Indicator inputs"
-
Indicator_period: 64 → periodo general de cálculo del indicador interno principal.
-
InpTimeControl: false → activa o desactiva el control horario.
-
InpStartHour: 1
-
InpEndHour: 22 → rango horario de operación permitido.
🖥️ Info Panel
Comment3: "Info panel"
-
inpColorSquare_in: clrSkyBlue → color del cuadro principal del panel.
-
inpColorSquare: clrGreenYellow → color del borde del panel informativo.
🧾 Notas adicionales
-
Todos los valores pueden ajustarse desde el panel de inputs sin modificar el código fuente.
-
El sistema está diseñado para mantener la estabilidad operativa incluso con spreads variables.
-
Los parámetros por defecto están orientados a backtests y optimizaciones en EUR/USD H1, pero son fácilmente adaptables a otros activos.