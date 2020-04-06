FluxMA Pro

FluxMA – Asesor Experto de Media Móvil con Gestión de Riesgo Profesional

FluxMA es un EA sencillo, limpio y robusto, basado en el cruce del precio con una media móvil configurable.

Está pensado para traders que quieren un sistema transparente, sin martingala ni rejillas, con una gestión de riesgo seria por porcentaje del balance o equity.

No es un “caja negra”: sabes exactamente cuándo entra, dónde pone el SL/TP y cuánto arriesga en cada trade.

Lógica básica de la estrategia

El EA calcula una media móvil sobre el precio de cierre.

Cuando el cierre de la vela rompe la media al alza → señal de compra .

Cuando el cierre de la vela rompe la media a la baja → señal de venta .

Las órdenes se ejecutan al inicio de la siguiente vela (no hay repaint ni señales intrabar ocultas).

Siempre hay como máximo una operación abierta por símbolo (sin piramidación).

Principales características

✅ Tipo de media configurable: SMA, EMA, WMA o RMA .

✅ Periodo de la media totalmente ajustable.

✅ SL y TP en ticks : puedes adaptar la distancia al instrumento (XAUUSD, índices, forex, etc.).

✅ Gestión de riesgo universal por porcentaje (%) : Riesgo basado en Balance o Equity . El EA calcula automáticamente el volumen para que la pérdida al alcanzar el SL se acerque al % configurado.

✅ Filtro horario con hora y minuto de inicio/fin (compatible con rangos que cruzan medianoche).

✅ Filtro por días de la semana : puedes activar/desactivar Lunes–Domingo.

✅ Filtro de dirección : Solo compras Solo ventas Ambos sentidos

✅ Opción de “una sola operación por día” : después del primer trade del día, ignora el resto de señales.

✅ Sin martingala, sin grid, sin coberturas extrañas: 1 entrada limpia → 1 SL/TP definido .

✅ Compatible con cuentas reales, demo y cuentas de fondeo (prop firms), siempre que respeten los requisitos de lotaje y margen del símbolo.

Parámetros principales (Inputs)

Tipo de media (SMA / EMA / WMA / RMA)

Periodo de la media

Stop Loss (ticks)

Take Profit (ticks)

Usar filtro horario (sí/no)

Hora y minuto de inicio de operativa

Hora y minuto de fin de operativa

Usar filtro por días de semana (sí/no)

Operar Lunes…Domingo (booleans)

Dirección a operar (Solo compras / Solo ventas / Ambos)

Una sola operación por día (sí/no)

% de riesgo por trade

Basado en balance o equity

Recomendaciones de uso

Timeframe: el EA funciona en cualquier marco temporal; el TF del gráfico es el que usa para los cálculos.

Empieza probando en M5, M15 o M30 según el instrumento.

Símbolos: diseñado para funcionar en pares de Forex, metales (como XAUUSD), índices y otros CFDs.

Ajusta siempre los ticks de SL/TP y el % de riesgo al instrumento y a las reglas de tu broker o cuenta de fondeo.

Backtest y optimización: Haz pruebas históricas en el símbolo y timeframe donde lo quieras usar. Puedes optimizar: periodo de la media, SL/TP en ticks, horario, días operativos y dirección.

Riesgo: FluxMA no garantiza beneficio ni resultados futuros. Es una herramienta de ejecución; la responsabilidad de la gestión de riesgo y de la selección de parámetros es del usuario.

Importante