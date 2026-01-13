Bneu Prop Firm Simulator

Practique los desafíos de Prop Firm sin riesgo

Bneu Prop Firm Simulator FREE es una utilidad de simulación para MetaTrader 5 que permite a los traders practicar los desafíos de prop firm en cuentas demo antes de arriesgar dinero real en desafíos reales. Realice un seguimiento de su progreso, controle el cumplimiento de las reglas y comprenda cómo funcionan las reglas de las empresas de apoyo en tiempo real.

¿Por qué utilizar un simulador de Prop Firm?

- Practique las reglas de los desafíos en cuentas demo antes de pagar por desafíos reales.
- Comprenda cómo funcionan los cálculos de pérdidas y detracciones diarias en tiempo real.
- Construya disciplina operando dentro de las estrictas restricciones de las reglas
- Pruebe diferentes tamaños de cuenta y preajustes de empresas de apoyo
- Aprenda las reglas de las empresas de utilería sin riesgo financiero

Características principales

Simulación de las reglas de la empresa
- Seguimiento del objetivo de beneficios con visualización de la barra de progreso
- Seguimiento de las pérdidas máximas diarias con restablecimiento diario automático
- Cálculo de la reducción máxima a partir del saldo máximo
- Contador de días mínimos de negociación
- Seguimiento del límite de tiempo con visualización de los días restantes
- Aplicación de la regla de mantenimiento de fin de semana
- Reglas de consistencia

Preajustes incorporados para empresas de apoyo
- Reglas de impugnación FTMO (Fase 1 y Fase 2)
- Preconfiguración MyForexFunds (MFF) con restricciones de fin de semana
- The5ers preestablecido con tiempo ilimitado
- Preconfiguración de FundedNext
- Configuración personalizada para cualquier regla de prop firm

Control de la simulación
- Botón START para iniciar la simulación
- Botón STOP para finalizar la simulación manualmente
- Botón RESET para borrar los datos y empezar de nuevo
- Opción de inicio automático en el EA adjunto
- Auto-stop cuando se alcanza el objetivo de beneficio o se produce una violación

Simulación del tamaño de la cuenta
- Simulación de una cuenta de 5.000$.
- Simulación de cuenta de $10,000
- Simulación de cuenta de 25.000
- Simulación de cuenta de 50.000
- Simulación de cuenta de 100.000
- Simular cuenta de 200.000
- Opción de utilizar el saldo real de la cuenta

Detección de infracciones en tiempo real
- Detección automática de incumplimiento del límite diario de pérdidas
- Detección automática de incumplimiento del límite máximo de detracción
- Alertas de infracción de mantenimiento de fin de semana
- Notificación de expiración del límite de tiempo
- Alertas visuales en el panel
- Alertas sonoras para notificación inmediata

Panel visual de progreso
- Panel compacto con indicador de estado
- Barras de progreso codificadas por colores para todas las métricas
- Visualización actual de ganancias/pérdidas en dólares y porcentaje
- Seguimiento del saldo máximo
- Contador de días transcurridos y restantes
- Contador de días de negociación completados
- Panel desplazable horizontalmente

Parámetros de entrada

Ajustes del panel
- Posición X del panel - Posición horizontal en el gráfico (por defecto: 20)
- Posición Y del panel - Posición vertical en el gráfico (por defecto: 20)
- Activar modo de fondo transparente - Activa la transparencia del panel
- Opacidad del fondo % - Nivel de opacidad del panel 0-100 (por defecto: 50)

Ajustes de simulación
- Tamaño de cuenta simulado - Seleccione el tamaño de cuenta a simular ($5K-$200K o Saldo Real)
- Inicio automático al conectar - Inicio automático de la simulación al conectar el EA

Preajuste de la empresa de apoyo
- Preconfiguración de empresa de apoyo - Seleccione entre FTMO, MFF, The5ers, FundedNext o Personalizada.
- Fase de impugnación - Reglas de Fase 1 o Fase 2

Reglas personalizadas (cuando se selecciona Personalizado)
- Beneficio objetivo % - Porcentaje de beneficio objetivo (por defecto: 10,0)
- Max daily loss % - Máxima pérdida diaria permitida (por defecto: 5.0)
- Reducción máxima % - Reducción máxima permitida (por defecto: 10,0)
- Días de negociación mínimos: días de negociación mínimos requeridos (por defecto: 4)
- Días límite - Duración del reto, 0 = ilimitado (por defecto: 30)
- No weekend holding rule - No mantener posiciones durante el fin de semana
- Consistencia % - Porcentaje de la regla de consistencia, 0 = desactivado

Ajustes de visualización
- Mostrar barras de progreso - Mostrar barras de progreso visuales
- Mostrar alertas de violación - Mostrar ventanas emergentes de alerta en las violaciones
- Reproducir sonidos de alerta - Activar las notificaciones de sonido
- Color de la barra de progreso - Color para los indicadores de progreso (por defecto: DodgerBlue)
- Color de éxito: color de los estados de éxito (por defecto: lima)
- Color de advertencia: color para umbrales superiores al 80% (predeterminado: naranja)
- Color de peligro: color de las infracciones (por defecto: rojo)

Detalles de la preconfiguración

FTMO
- Objetivo de ganancia: 10%.
- Pérdida máxima diaria: 5%.
- Reducción máxima: 5%
- Regla de consistencia: 30%.
- Días mínimos de operación: 5
- Límite de tiempo: 30 días
- Fin de semana: Permitido

MyForexFunds (MFF)
- Objetivo de beneficio: 8%.
- Pérdida máxima diaria: 5%.
- Reducción máxima: 5%
- Regla de consistencia: 25%.
- Días mínimos de negociación: 5
- Límite de tiempo: 30 días
- Fin de semana: No permitido

The5ers
- Objetivo de beneficio: 6%.
- Pérdida máxima diaria: 5%.
- Reducción máxima: 5%
- Regla de consistencia: Ninguna
- Días Mínimos de Negociación: 5
- Límite de tiempo: Ilimitado
- Mantenimiento en fin de semana: Permitido

FundedNext
- Objetivo de beneficios: 10%.
- Pérdida máxima diaria: 5%.
- Reducción máxima: 5%
- Regla de consistencia: Ninguna
- Días Mínimos de Negociación: 5
- Límite de tiempo: 30 días
- Fin de semana: Permitido

Cómo utilizarlo

1. Adjunte el EA a cualquier gráfico en MetaTrader 5
2. Seleccione su preajuste de la firma prop de los parámetros de entrada
3. 3. Elija el tamaño de la cuenta simulada
4. Establezca la fase de desafío (1 ó 2)
5. Haga clic en el botón START para comenzar la simulación
6. Opere normalmente en su cuenta demo
7. Supervise el progreso a través del panel de control
8. Responder a las alertas de violación si se activan
9. La simulación se detiene automáticamente cuando se alcanza el objetivo o se produce una violación
10. Haga clic en RESET para iniciar una nueva simulación

Indicadores de estado del panel de control

- NO INICIADO (Gris) - Simulación lista para comenzar
- EN MARCHA (Verde) - Simulación en curso
- PAUSADO (Naranja) - Simulación temporalmente en pausa
- SUPERADO (Verde) - Se han cumplido los requisitos del desafío
- FALLÓ (Rojo) - Se detectó una violación de las reglas

Especificaciones técnicas

- Plataforma: MetaTrader 5
- Lenguaje: MQL5 (100% código nativo)
- Formato de archivo: EX5 compilado
- Dependencias externas: Ninguna
- Requiere DLL: No

Comparación entre FREE y PRO

Versión GRATUITA (este producto)
- Todos los preajustes incluidos
- Todas las opciones de tamaño de cuenta
- Detección de infracciones en tiempo real
- Panel visual de progreso
- Seguimiento de una simulación

Versión PRO (disponible por separado)
- Incluye todas las funciones GRATUITAS
- Exportación de resultados a archivo CSV
- Almacenamiento del historial de intentos (hasta 50 intentos)
- Visualización del historial de simulaciones anteriores
- Exportación automática al finalizar
- Exportación detallada del registro de infracciones

Notas

- Se trata de una herramienta de SIMULACIÓN con fines prácticos.
- El seguimiento diario de pérdidas se reinicia al comienzo de cada nuevo día de negociación
- Drawdown calculado a partir del saldo máximo alcanzado durante la simulación
- Los días de negociación sólo cuentan cuando se abren posiciones
- La detección de infracciones es automática y en tiempo real
- El panel se puede arrastrar horizontalmente (posición vertical fija)
- Verifique siempre las reglas actuales de las empresas de utilería con la documentación oficial

Soporte

- Contacto a través del sistema de mensajería del mercado MQL5
- Actualizaciones regulares para la compatibilidad con MetaTrader 5
- Actualizaciones del producto sin coste adicional

---

