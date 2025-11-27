Equity Guard AI
- Utilidades
- Niccyril Chirindo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 16
Descripción
EquityGuard AI es una herramienta profesional de supervisión de cuentas diseñada para proteger su capital de negociación mediante mecanismos automatizados de vigilancia de la renta variable y respuesta instantánea.
Envíeme un mensaje después de la compra para obtener un programa adicional (gratis) quedeshabilita el botón de Algo Trading cuando se detecta una brecha en la equidad. Este programa adicional requiere"Permitir importaciones DLL".
Características principales
Protección de Equidad
- Supervisión del capital en tiempo real con intervalos de comprobación personalizables (1-60 segundos)
- Doble sistema de umbrales: límites de patrimonio mínimo y máximo
- Admite umbrales basados tanto en valores fijos como en porcentajes
- Cierre automático de posiciones cuando se superan los umbrales
- Eliminación automática de órdenes pendientes cuando se detecta un incumplimiento
Supervisión inteligente
- Tiempo de respuesta inferior a un segundo para una protección crítica
- Sistema de verificación de doble comprobación para evitar falsos disparos
- Frecuencia de supervisión configurable
- Funciona con todos los instrumentos de negociación
- Compatible con la negociación manual y automatizada
Sistema de alertas
- Notificaciones push a dispositivos móviles
- Alertas sonoras para una atención inmediata
- Cambios visuales del color de fondo del gráfico
- Registro exhaustivo de eventos
- Cuadro de mandos en tiempo real con indicadores de estado
Controles de protección
- Cierre opcional de las operaciones manuales tras una infracción
- Cierre opcional de las operaciones con EA tras una infracción
- Intentos de bloqueo máximos configurables
- Retrasos de verificación de seguridad
Casos prácticos
- Proteger los objetivos de beneficios diarios y los límites de pérdidas
- Aplicar las normas de reducción de pérdidas de las empresas de puntales
- Añadir una capa de seguridad a los Asesores Expertos
- Gestionar el riesgo en condiciones de mercado volátiles
- Proteger las posiciones nocturnas y de fin de semana
Parámetros
Umbrales de renta variable
- EnableMinEquity - Activar protección de equidad mínima
- MinEquityValue - Establece el nivel mínimo de equidad
- MinEquityIsPercentage - Utiliza el porcentaje del saldo inicial
- EnableMaxEquity - Activar la protección de patrimonio máximo
- MaxEquityValue - Establece el nivel de capital máximo
- MaxEquityIsPercentage - Utilizar el porcentaje del saldo inicial
Ajustes de protección
- BlockManualTrading - Cierre instantáneo de operaciones manuales en caso de infracción
- BlockEATrading - Cierre instantáneo de operaciones EA después de una violación
- MaxBlockAttempts - Número máximo de intentos de bloqueo (0 = ilimitado)
- MonitoringFrequency - Intervalo de comprobación en segundos
Notificaciones
- EnablePushNotifications - Alertas móviles
- EnableAudioAlerts - Notificaciones de sonido
- ChangeChartBackground - Indicador visual de incumplimiento
- DoubleCheckSeconds - Retraso de verificación
Instalación
- Adjuntar EquityGuard AI a cualquier gráfico
- Configure sus umbrales de equidad
- Establezca las preferencias de notificación
- Active los modos de protección deseados
- Haga clic en OK para activar la supervisión
Requisitos
- Plataforma MetaTrader 5
- Permitir AutoTrading para la gestión de posiciones
- Activar las notificaciones push en los ajustes del terminal (opcional)
Admite
Para preguntas o soporte técnico, contacte a través del sistema de mensajería MQL5.
Nota: Esta herramienta está diseñada como una ayuda para la gestión de riesgos. Los operadores siguen siendo responsables de sus decisiones de trading y de la gestión de sus cuentas. Pruebe siempre la configuración en una cuenta demo antes de operar en vivo.