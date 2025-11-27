Equity Guard AI

EquityGuard AI - Sistema avanzado de protección de cuentas

Descripción

EquityGuard AI es una herramienta profesional de supervisión de cuentas diseñada para proteger su capital de negociación mediante mecanismos automatizados de vigilancia de la renta variable y respuesta instantánea.

Envíeme un mensaje después de la compra para obtener un programa adicional (gratis) quedeshabilita el botón de Algo Trading cuando se detecta una brecha en la equidad. Este programa adicional requiere"Permitir importaciones DLL".

Características principales

Protección de Equidad

  • Supervisión del capital en tiempo real con intervalos de comprobación personalizables (1-60 segundos)
  • Doble sistema de umbrales: límites de patrimonio mínimo y máximo
  • Admite umbrales basados tanto en valores fijos como en porcentajes
  • Cierre automático de posiciones cuando se superan los umbrales
  • Eliminación automática de órdenes pendientes cuando se detecta un incumplimiento

Supervisión inteligente

  • Tiempo de respuesta inferior a un segundo para una protección crítica
  • Sistema de verificación de doble comprobación para evitar falsos disparos
  • Frecuencia de supervisión configurable
  • Funciona con todos los instrumentos de negociación
  • Compatible con la negociación manual y automatizada

Sistema de alertas

  • Notificaciones push a dispositivos móviles
  • Alertas sonoras para una atención inmediata
  • Cambios visuales del color de fondo del gráfico
  • Registro exhaustivo de eventos
  • Cuadro de mandos en tiempo real con indicadores de estado

Controles de protección

  • Cierre opcional de las operaciones manuales tras una infracción
  • Cierre opcional de las operaciones con EA tras una infracción
  • Intentos de bloqueo máximos configurables
  • Retrasos de verificación de seguridad

Casos prácticos

  • Proteger los objetivos de beneficios diarios y los límites de pérdidas
  • Aplicar las normas de reducción de pérdidas de las empresas de puntales
  • Añadir una capa de seguridad a los Asesores Expertos
  • Gestionar el riesgo en condiciones de mercado volátiles
  • Proteger las posiciones nocturnas y de fin de semana

Parámetros

Umbrales de renta variable

  • EnableMinEquity - Activar protección de equidad mínima
  • MinEquityValue - Establece el nivel mínimo de equidad
  • MinEquityIsPercentage - Utiliza el porcentaje del saldo inicial
  • EnableMaxEquity - Activar la protección de patrimonio máximo
  • MaxEquityValue - Establece el nivel de capital máximo
  • MaxEquityIsPercentage - Utilizar el porcentaje del saldo inicial

Ajustes de protección

  • BlockManualTrading - Cierre instantáneo de operaciones manuales en caso de infracción
  • BlockEATrading - Cierre instantáneo de operaciones EA después de una violación
  • MaxBlockAttempts - Número máximo de intentos de bloqueo (0 = ilimitado)
  • MonitoringFrequency - Intervalo de comprobación en segundos

Notificaciones

  • EnablePushNotifications - Alertas móviles
  • EnableAudioAlerts - Notificaciones de sonido
  • ChangeChartBackground - Indicador visual de incumplimiento
  • DoubleCheckSeconds - Retraso de verificación

Instalación

  1. Adjuntar EquityGuard AI a cualquier gráfico
  2. Configure sus umbrales de equidad
  3. Establezca las preferencias de notificación
  4. Active los modos de protección deseados
  5. Haga clic en OK para activar la supervisión

Requisitos

  • Plataforma MetaTrader 5
  • Permitir AutoTrading para la gestión de posiciones
  • Activar las notificaciones push en los ajustes del terminal (opcional)

Admite

Para preguntas o soporte técnico, contacte a través del sistema de mensajería MQL5.

Nota: Esta herramienta está diseñada como una ayuda para la gestión de riesgos. Los operadores siguen siendo responsables de sus decisiones de trading y de la gestión de sus cuentas. Pruebe siempre la configuración en una cuenta demo antes de operar en vivo.


Productos recomendados
Precision Data Extractor RSI
Darian Michael Peelar
Utilidades
Presentamos Precision Data Extractor: RSI , una utilidad MQL5 diseñada para operadores, analistas y cuantos que necesitan datos históricos precisos para construir conjuntos de datos sólidos. Esta herramienta le permite extraer selectivamente datos históricos de precios e indicadores -Índice de Fuerza Relativa ( RSI )- de múltiples precios aplicados, marcos temporales y periodos , y luego almacenarlos en formato CSV , facilitando su introducción en modelos de aprendizaje automático, algoritmos de
Rubberband
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
Utilidades
Este asesor experto trabaja en la volatilidad de los precios, que explora el mercado cada tick tratando de encontrar grandes oportunidades para el día de comercio. Tiene alarmas, análisis y mucho más para proporcionar grandes operaciones para usted, darle una oportunidad. Es una alarma de cruce que suena cuando la desviación estándar va de baja a muy alta para que pueda navegar por el movimiento. Se trata de volatilidad y alto flujo.
Precision Data Extractor SMMA
Darian Michael Peelar
Utilidades
Presentamos el Extractor de Datos de Precisión: SMMA , una utilidad MQL5 diseñada para operadores, analistas y cuantos que necesitan datos históricos precisos para construir conjuntos de datos sólidos. Esta herramienta le permite extraer de forma selectiva datos históricos de precios e indicadores -Media Móvil Suavizada (SMMA )- de múltiples precios aplicados, marcos temporales y periodos , y luego almacenarlos en formato CSV , facilitando su introducción en modelos de aprendizaje automático, al
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Asesores Expertos
Este EA es un sencillo sistema de trading automatizado para la plataforma Meta Trader 5. Utiliza el SAR parabólico para ajustar automáticamente el tamaño del lote en función de las tendencias del mercado. De esta manera, el EA no asume una gran cantidad de riesgo, sino que acumula beneficios de manera constante. Características principales El EA no utiliza el método de martingala para el ajuste del tamaño del lote. Si se toma una posición antes del cierre del mercado de divisas, la posición se
Precision Data Extractor ATR
Darian Michael Peelar
Utilidades
Presentamos el Extractor de Datos de Precisión: ATR , una utilidad MQL5 diseñada para operadores, analistas y cuantos que necesitan datos históricos precisos para construir conjuntos de datos sólidos. Esta herramienta le permite extraer selectivamente datos históricos de precios e indicadores - Average True Range (ATR )- de múltiples marcos temporales y periodos , y luego almacenarlos en formato CSV , facilitando su introducción en modelos de aprendizaje automático , algoritmos de negociación o
Pyramid AI
Joshua Mari Mennuni Pacassoni
Asesores Expertos
Pro-Trend Pyramiding Grid EA de captura de tendencias llave en mano para MT5 Aproveche el poder del seguimiento de tendencias de nivel profesional, ahora turboalimentado con IA y sólidos controles de riesgo. Pro-Trend Pyramiding Grid se bloquea sin esfuerzo en las fuertes tendencias del EURUSD H1, o en cualquier símbolo/marco temporal que elija, mientras mantiene los drawdowns bajo control y los obstáculos de validación detrás de usted. Por qué le encantará Montar la tendencia sin esfuerzo Ab
Ultra AI Pro
Smart Trading Robots Ltd
Asesores Expertos
***Oferta de lanzamiento limitada ¡Ultra AI Pro será de descarga gratuita para los primeros 50 usuarios! Después de eso vamos a precio completo. Todo lo que pedimos a cambio es que usted nos da un poco de retroalimentación, revisar Ultra AI Pro y dejar un comentario. Ultra A.I Pro es un sofisticado robot de trading diseñado para activos con un fuerte potencial de mantenimiento a largo plazo y sólidos fundamentos de crecimiento de mercado, típicamente asociados con índices como NAS100, S&P 500, y
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Assistant to easy manage multiple orders
Supattra Sumethasorn
Utilidades
Asistente para gestionar fácilmente sus múltiples pedidos  1. “Domine la gestión de pedidos múltiples con un solo clic: dimensionamiento de lotes basado en riesgos, cierres parciales. Destaca las fortalezas clave de la empresa de servicios públicos: control automatizado de volumen/riesgo, supervisión de múltiples pedidos. 2. “Comercie de manera más inteligente, no más difícil: un panel completo para la gestión comercial simultánea” Enmarca el EA como un panel de control todo en uno para escal
FREE
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
Ice Pivot points
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilidades
Los puntos pivote han sido una estrategia de negociación durante mucho tiempo, utilizada originalmente por los operadores de parqué. Con este método se puede saber hacia dónde se dirige el mercado en un día mediante unos sencillos cálculos. El punto de giro en el método de los puntos de giro es el punto de inflexión de la dirección del mercado durante el día. Se puede obtener una serie de puntos simplemente calculando el precio máximo, mínimo y de cierre del día anterior. Estos puntos pueden f
FREE
Precision Data Extractor LWMA
Darian Michael Peelar
Utilidades
Presentamos el Extractor de Datos de Precisión: LWMA , una utilidad MQL5 diseñada para traders, analistas y quants que necesitan datos históricos precisos para construir conjuntos de datos robustos. Esta herramienta le permite extraer selectivamente datos históricos de precios e indicadores -Media Móvil Ponderada Lineal (LWMA )- de múltiples precios aplicados, marcos temporales y periodos, y luego almacenarlos en formato CSV , facilitando su introducción en modelos de aprendizaje automático , al
Automated Forex Trailing Stop Loss Program
Jairzino Rivelino Williams
Utilidades
Programa Trailing Stop Loss Metatrader5 Compatibilidad con la plataforma : Este programa está diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Funcionalidad : El programa escanea todas las operaciones abiertas de pares de divisas Forex en MetaTrader 5 y ajusta sus STOP LOSS a una posición PROFIT basándose en los parámetros de entrada especificados. Parámetros y Ejemplo : Ejemplo de Operación : EURUSD Larga (COMPRA) @ 1.0800 STOP LOSS (-50 pips) @ 1.0750 TOMA DE BENEFICIO (+50 pips) @ 1.0850 Ajustes de
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Asesores Expertos
Presentamos Savage Capital Max Scaling Pro - ¡Su EA para operar con éxito! Saque el máximo partido a sus operaciones con Savage Capital Max Scaling Pro, un EA versátil para MERCADOS EN VIVO . Características principales: Maximiza los beneficios automáticamente: El EA coloca Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) y utiliza una técnica de Trail Stop (TS) . Incluso recoge el dinero de las operaciones en ejecución, incluso si no se alcanza el TP. Desarrollado por profesionales: Creado por un desarrolla
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Asesores Expertos
Ea no utiliza martingala o rejilla y tiene un stop loss para cada posición. Símbolos: EURCHF, EURCAD, USDCHF y otros. Marco temporal: M15 Los mejores resultados en EURCAD M15. Señales en vivo y otros productos aquí - https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products El EA debe funcionar en un VPS continuamente sin interrupción. Asesor multidivisa. Puede introducir pares en la configuración de EA para las pruebas. Recomiendo la configuración por defecto. Puede instalar un asesor en cualquier
NewMotherBot
Joni Fat
Asesores Expertos
Joni Lee Segundo Robot Forex en el Mercado PUEDE FUNCIONAR CON SOLO $300 (depósito mínimo recomendado) Tamaño del LOTE 0.01 si <$2000 sino 0.02 Presentamos el "Primer Robot Forex de Joni Lee", una innovación pionera en el comercio automatizado de divisas. Desarrollado por el renombrado Joni Lee, este robot es el primero de su clase, estableciendo nuevos estándares en el mercado de divisas. Características principales: Puede tomar ganancias (TP) y cortar pérdidas (CL) Algoritmos de última genera
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Asesores Expertos
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisión en US30 Potenciado por VENOM LABS EL EA QUE NUNCA QUEMARÁ TU CUENTA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Para brokers con una zona horaria diferente (como Exness), por favor configure la última entrada en TRUE si su broker no está en GMT+3. Utilice solamente el marco de tiempo de  H1 minutos. ️ Advertencia : Configuraciones incorrectas de zona horaria o marco de tiempo pueden afectar el funcionamiento del EA. PRECIO INICIAL SOLO POR 24
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Asesores Expertos
Gratis por tiempo limitado A partir de enero 2026 precio de retorno a 7777 $. Carbon 2 EA - Asesor Experto de Recuperación Basado en Cuadrícula para MetaTrader 5 Carbon 2 EA es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 5 , diseñado para gestionar las operaciones utilizando un enfoque de recuperación de cuadrícula controlada con parámetros definidos por el usuario y un comportamiento transparente. Este producto está dirigido a traders experimentados que entienden las estrategias
FREE
DataFeeder
Joao Paulo Euko
Utilidades
Hola a ti, ¡necesito tu ayuda! Sé mi mecenas, ¡hagámoslo posible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Este Asesor Experto copia los datos ("symbol,last,bid,ask") de los activos que se han colocado en la lista y sólo funciona mientras el mercado está abierto. Este EA no es un enlace DDE o RTD, la información no se pasa en tiempo real a excel. El EA tiene un retraso de 30 segundos y Excel tiene un retraso de 1 minuto. La ventaja de este EA es
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.47 (17)
Asesores Expertos
VectorPrime — Sistema Algorítmico con Lógica Vectorial Multicapa VectorPrime es un sistema de trading autónomo diseñado para una ejecución estructurada en condiciones de mercado de múltiples marcos temporales. Su núcleo se basa en el concepto de análisis vectorial , donde la dinámica del precio se descompone en impulsos direccionales y estructuras matriciales. El sistema interpreta el flujo del mercado no como señales aisladas, sino como vectores interconectados que forman un mapa coherente. Mód
Professional Manager Trader MT5
Stefan Petkov
Asesores Expertos
Presentamos el  Professional Manager Trader , una poderosa herramienta diseñada para mejorar tu experiencia de trading. Desarrollada con la experiencia de un trader a tiempo completo, esta interfaz de trading gestiona de manera efectiva tus operaciones y capital. Su estrategia se basa en rompimientos e incorpora indicadores de confirmación desarrollados personalmente, los cuales tienen un historial comprobado de éxito. Con un fuerte enfoque en la gestión del riesgo y del dinero, el   Professiona
Automated Trading Psychology EA
Shingirayi Mari
Utilidades
El único EA para la PSICOLOGÍA DEL TRADING: Disciplina, entrenamiento de la mentalidad y control del riesgo. Checklist-Enforced Trading (No se permiten operaciones hasta que se cumpla la lista de comprobación de la estrategia) 1-Click Revenge Trade Blocker (Auto-congela la cuenta después de las pérdidas) Overtrading Circuit Breaker(impone límites diarios estrictos a las operaciones) Formación en neuroplasticidad (transforma los hábitos minoristas en disciplina institucional) Protoco
STF Shadow Timer FX
Andre Philipp Hollenbach
Asesores Expertos
Shadow Timer FX - Su Asistente Inteligente para 20 Pares de Divisas Operar en Forex significa mantenerse alerta. ¿Pero monitorizar 20 pares en 5 marcos temporales a la vez? Eso no es sólo difícil - es humanamente imposible. Ahí es exactamente donde entra Shadow Timer FX . Quedan 2 compras y el precio sube a 129$. MONITOREO EN VIVO Recomendaciones: Timeframe M1 a D1 Pares: EURUSD,GBPUSD, ... todos los pares de divisas (no índices, no materias primas, no acciones, no cripto, no ETFs) Configur
Quick Fortune
Md Rezaul Huda Reza
Asesores Expertos
Quick Fortune – Totalmente automatizado y enfocado en la gestión de alto riesgo Quick Fortune es un Asesor Experto totalmente automatizado que sigue estrictamente el ritmo del mercado de alto nivel. Se centra en movimientos estables. Puede obtener el mejor rendimiento manteniendo el EA funcionando libremente a largo plazo. La estrategia se basa en configuraciones claras y lógicamente estructuradas, y funciona correctamente en el período de noticias. Solo tiene que iniciarlo una vez y listo. Rel
ACTrendRider
Cedric Jose Bernardino Antonio
Asesores Expertos
ACTrendRider - Asesor experto avanzado en seguimiento de tendencias Seguidor de tendencias de grado institucional, de bajo riesgo y basado en swing Calidad superior a un precio superior: ACTrendRider es una inversión de por vida en su cartera algorítmica. Optimizado para el oro (XAUUSD) y activos de tendencia volátiles Compatible con el mercado MQL5 - fácil de instalar, listo para operar ACTrendRider es un robot de trading profesional diseñado para montar tendencias de mercado limpias.
Dow theory Snowball Martingale
Rachyut Senakool
Asesores Expertos
Expert Advisor (EA) que utiliza la estrategia básica de la Teoría Dow junto con el RSI para la toma de beneficios, y emplea los niveles de soporte y resistencia del indicador Zigzag como puntos de stop-loss y take-profit, puede seguir estas directrices: Estrategia de la Teoría de Dow : Consiste en analizar tendencias utilizando los principios de la Teoría de Dow, centrándose principalmente en identificar tendencias primarias (alcistas o bajistas) y tendencias secundarias (correcciones). Deberá i
FREE
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Jmax Fx New Age AI Bullion Van
Ernest Elorm Akom
Asesores Expertos
Presentamos J-Max_Fx New_Age_A.I-Bullion_Van_($). Este sistema de trading está diseñado para operar con XAUUSD (oro) en el marco temporal H1. La estrategia se basa en zonas de sobrecompra y sobreventa con niveles de soporte y resistencia. Par de trading: XAUUSD (oro) Marco temporal: H1 Depósito mínimo: $100 Ejecute el EA en VPS 24/5 Broker recomendado: Justmarkets o cualquier bróker con spreads ajustados ¡Les deseo mucha suerte en sus operaciones!!!
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilidades
AI Trade Analyzer   es una herramienta de análisis de mercado inteligente implementada en formato de indicador. El programa visualiza señales en el gráfico y ayuda al comerciante a evaluar la situación del mercado basándose en indicadores técnicos y noticias de fondo. Funciones principales: 1. Análisis técnico: Soporte para indicadores populares: EMA (corto/largo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, estocástico, ATR, bandas de Bollinger, puntos pivote, Fibonacci. Identificación de tendencias, divergencia
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT5 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 herramientas profesionales integradas en una sola interfaz para operar de forma más inteligente, rápida y segura. Este asistente de trading combina gestión del riesgo, automatización de órdenes, control de posiciones y análisis del mercado en un panel intuitivo y potente. Diseñado tanto para principiantes como para traders experimentados, optimiza el flujo de trabajo y mejora la precisión en la toma de decisiones. Por q
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilidades
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilidades
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilidades
Layer Master: Herramienta Profesional de Grid Trading para MT5 **DESCUENTO DE NAVIDAD 50% - SOLO POR TIEMPO LIMITADO Transforme su grid trading con Layer Master - la herramienta de gestión de órdenes más intuitiva y potente diseñada específicamente para traders profesionales. Versión MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/79133 GRATIS - Versión de prueba de 7 días disponible. ¡ Póngase en contacto conmigo para obtener su versión de prueba gratuita! Domine el Grid Trading con Precisión L
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilidades
Crypto Charting for MT5 – Integración de gráficos de criptomonedas en MetaTrader 5 Descripción general Crypto Charting for MT5 proporciona gráficos OHLC en tiempo real mediante WebSocket. Compatible con múltiples exchanges y actualización automática del historial en MT5. Características Datos en tiempo real vía WebSocket Actualización automática del historial Sincronización programada tras cortes de conexión Compatibilidad con todos los marcos de tiempo de MT5 Datos OHLCV completos Soporte para
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilidades
"Trader Evolution " - Una utilidad diseñada para los comerciantes que utilizan la onda y el análisis técnico en su trabajo. Una pestaña de la utilidad es capaz de gestionar el dinero y abrir órdenes, y el otro puede ayudar en la realización de la onda de Elliott y el análisis técnico. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Operar en unos pocos clics. Las órdenes inmediatas y pendientes están disponibles en el panel 2. Gestión del dinero. El programa selecciona
Otros productos de este autor
Spike Phantom
Niccyril Chirindo
1 (1)
Indicadores
Spike Phantom es un indicador especializado para los índices sintéticos PainX y GainX que genera señales de trading con notificaciones automáticas de alerta. Características El indicador analiza las condiciones del mercado utilizando algoritmos propios y muestra flechas de compra/venta directamente en el gráfico. Funciona específicamente con los índices PainX y GainX en el marco temporal M5. La generación de señales combina múltiples métodos de análisis técnico para identificar posibles oportun
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Indicadores
Mega Spikes Max es un indicador especializado para índices sintéticos Boom y Crash que genera señales de trading con notificaciones automáticas de alerta. Características El indicador analiza las condiciones del mercado utilizando algoritmos propios y muestra flechas de compra/venta directamente en el gráfico. Funciona específicamente con los índices Boom y Crash en el marco temporal M5. La generación de señales combina múltiples métodos de análisis técnico para identificar posibles oportunidad
Gold Crash
Niccyril Chirindo
Indicadores
GOLD CRASH - Indicador de scalping de oro para M1/M5 Gold Crash es un indicador profesional de scalping sin repintado diseñado específicamente para operar con XAUUSD en marcos temporales M1 y M5. Presenta un moderno panel de control con análisis de la tendencia del oro en tiempo real y señales de entrada precisas. Características principales Sin repintado - Señales confirmadas sólo al cierre de la barra, nunca cambian Optimizado para el Oro - Ajustes ajustados específicamente para la volatilida
Sahwira Trade Manager
Niccyril Chirindo
Utilidades
Sahwira Trade Manager - Panel Avanzado de Operaciones Forex para MT5 Aumente su eficiencia comercial con precisión y control Eleve su experiencia comercial con Sahwira Trade Manager, un Asesor Experto (EA) potente y fácil de usar diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Si usted es un principiante o un trader experimentado, esta herramienta avanzada de gestión de operaciones ofrece un panel elegante y personalizable para ejecutar órdenes de mercado y pendientes, gestionar el riesgo, y supervisar el re
AI Daily Trend
Niccyril Chirindo
Indicadores
AI Trading Dashboard - Indicador de señal de retroceso para BOOM & CRASH Revisión de Plaese Leave VISIÓN GENERAL Indicador de análisis técnico para los índices sintéticos BOOM, CRASH. Supervisa las tendencias diarias e identifica los puntos de entrada de retroceso en función de parámetros configurables. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Generación de señales - Señales de COMPRA en índices BOOM durante retrocesos de tendencias alcistas - Señales de VENTA en los índices CRASH durante los rebotes de l
Trade Mirror Pro
Niccyril Chirindo
Utilidades
" Trade Mirror Pro - Copiador de posiciones multiterminal Trade Mirror Pro - Solución Profesional de Copia de Operaciones Multi-Terminal Trade Mirror Pro proporciona un copiado de posiciones fiable entre múltiples terminales MT5 utilizando comunicación basada en ficheros. No requiere importación de DLL, asegurando la compatibilidad con todas las instalaciones MT5 incluyendo VPS y entornos restringidos. Características principales: Arquitectura maestro/esclavo que soporta un número ilimitado de t
CRT Bomb Pro
Niccyril Chirindo
Indicadores
Indicador CRT Bomb - MT5 Versión Completa El CRT Bomb es un indicador de trading profesional que detecta patrones de inversión de 3 velas de alta probabilidad (CRT - Candle Reversal Technique) en todos los marcos temporales y símbolos. Se recomienda VPS para que no se pierda ninguna configuración CRT a medida que se forman, para las entradas puede utilizar su análisis manual para la confirmación como FVG, OBS, etc. Funciona en todos los Pares, Metales e Índices Características principales: Ident
MT5 Trade Copier Plus
Niccyril Chirindo
Utilidades
SMART TRADE COPIER MT5 - REPLICADOR LOCAL DE OPERACIONES Copia operaciones instantáneamente entre múltiples cuentas MT5 en el mismo ordenador o VPS. Sistema de copia local rápido y fiable. QUE HACE Replica toda la actividad comercial de una cuenta maestra a un número ilimitado de cuentas esclavas que se ejecutan en la misma máquina. Realiza copias: Órdenes de mercado (compra/venta) Órdenes pendientes (todos los tipos) Modificaciones TP/SL Cierres y supresiones de operaciones CARACTERÍSTICAS PRIN
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario