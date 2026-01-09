Bneu Trade Manager

Panel profesional de gestión de operaciones para MetaTrader 5

Bneu Trade Manager es un completo panel de operaciones diseñado para agilizar la gestión de operaciones y mejorar su flujo de trabajo. Esta herramienta complementaria ofrece una funcionalidad de nivel profesional diseñada para optimizar la gestión de riesgos, la eficiencia en la ejecución de operaciones y la visualización de la configuración de las operaciones.

Principales ventajas

  • Gestión visual de SL/TP - Utilice líneas horizontales intuitivas de arrastrar y soltar directamente en su gráfico para establecer niveles de stop loss y take profit. Visualice con precisión los puntos de salida antes de la ejecución de la operación.
  • Cálculo automático de lotes - El panel calcula dinámicamente los tamaños óptimos de los lotes en función del porcentaje de riesgo especificado o de la cantidad monetaria fija, eliminando los cálculos manuales y los errores de estimación.
  • Ejecución de órdenes con un solo clic - Ejecute al instante órdenes de COMPRA o VENTA con tamaños de lote precalculados, ideales para entrar rápidamente en el mercado.
  • Métricas de riesgo en tiempo real - Supervise su exposición al riesgo tanto en pips como en valores monetarios antes de la colocación de la operación, facilitando una toma de decisiones transparente e informada.
  • Zonas visuales de beneficios/pérdidas: los bloques de gráficos codificados por colores ofrecen una representación visual inmediata de las posibles zonas de beneficios (verde) y pérdidas (rojo).
  • Controles de acción rápida - Gestione todas las posiciones abiertas de forma eficiente con funciones específicas de un solo clic: Breakeven, Close 50% y Close All.
  • Visión general integrada de la cuenta - Realice un seguimiento en tiempo real de las métricas de la cuenta, incluidos el saldo, el capital, el P/L flotante y el estado de las operaciones activas.

Características principales

  • Líneas interactivas SL/TP de arrastrar y soltar con cálculo automático de pips
  • Calculadora de riesgo que admite parámetros de riesgo basados en porcentajes o en dólares fijos
  • Cálculo del riesgo basado en el saldo de la cuenta o en el capital
  • Dimensionamiento automático de lotes con protocolos de validación del broker
  • Visualización de la zona de beneficios/pérdidas directamente en los gráficos de negociación
  • Interfaz de ejecución instantánea de COMPRA/VENTA
  • Posicionamiento de equilibrio consolidado
  • Capacidad de cierre parcial de posiciones (50%)
  • Control completo de la liquidación de posiciones
  • Control de la información de la cuenta en tiempo real
  • Seguimiento del diferencial de precios y márgenes
  • Indicación de la dirección de la operación (señalización de COMPRA/VENTA)
  • Validación del tamaño del lote con alertas de precaución

📋 Parámetros de configuración

Parámetros del panel

  • Posición X del panel - Coordenada horizontal de colocación del gráfico (por defecto: 20)
  • Posición Y delpanel - Coordenada vertical de colocación del gráfico (por defecto: 20)

Parámetros de gestión de riesgos

  • Modo de cálculo del riesgo - Selección entre Porcentaje de la cuenta o Importe monetario fijo
  • Aplicar riesgo sobre - Base de cálculo: Saldo de la cuenta o Capital actual
  • Valor de riesgo - Tolerancia al riesgo expresada en porcentaje o en términos monetarios (por defecto: 1,0)
  • Lotes fijos - Emplea un tamaño de lote fijo en lugar de un cálculo basado en el riesgo (0 = basado en el riesgo, por defecto: 0,0)
  • SL por defecto en pips - Distancia de stop loss predefinida (por defecto: 100)
  • TP por defecto en pips - Distancia predefinida de toma de beneficios (por defecto: 200)

Ajustes de ejecución de la operación

  • Número mágico - Identificador único de operación para las transacciones generadas por el EA (por defecto: 123456)
  • Deslizamiento máximo - Deslizamiento máximo permitido en puntos (por defecto: 30)
  • Comentario de la operación - Anotación añadida a todas las operaciones ejecutadas (por defecto: "TM")

Configuración de la pantalla

  • Mostrar líneas SL/TP en el gráfico - Alternar la visibilidad de las líneas arrastrables (por defecto: true)
  • Color líneaSL - Especificación del color de la línea de Stop Loss (por defecto: Rojo)
  • Color de la líneaTP - Especificación del color de la línea Take profit (por defecto: Cal)

Módulo de visualización

  • Show Open/SL/TP visual block - Mostrar zonas de ganancias/pérdidas en el gráfico (por defecto: true)
  • Buy block color - Esquema de color para las zonas de beneficios de la posición de compra
  • Color delbloque de venta: combinación de colores para las zonas de beneficios de las posiciones de venta.
  • Opacidad del bloque - Ajuste de la transparencia (escala 0-255, por defecto: 50)

Directrices operativas

  1. Configuración de riesgo - Introduzca su tolerancia al riesgo ($ o %) en el campo Riesgo designado
  2. Ajuste SL/TP - Arrastre las líneas rojas (SL) y verdes (TP) del gráfico hasta los niveles deseados, o introduzca manualmente los valores de los pips
  3. Verificación del lote: valide el tamaño del lote calculado automáticamente y observe las advertencias del sistema.
  4. Ejecución de la operación: seleccione COMPRAR o VENDER para iniciar su posición.
  5. Gestión de posiciones - Utilice los controles de acción rápida para la gestión continua de las operaciones

Ideal para

  • Operadores manuales que buscan herramientas de nivel profesional
  • Traders principiantes que están desarrollando su destreza en la gestión de riesgos
  • Operadores que evalúan funciones completas antes de considerar una actualización
  • Operadores que requieren interfaces visuales de gestión de SL/TP
  • Operadores que dan prioridad al cálculo automático del tamaño del lote

⚠️ Consideraciones esenciales

  • Esto representa la versión complementaria que contiene la funcionalidad básica
  • Las funciones PRO son visibles en los parámetros de entrada, pero permanecen inactivas.
  • Actualice a la versión PRO para obtener una automatización avanzada y una mayor protección frente al riesgo.
  • Realice pruebas exhaustivas en cuentas de demostración antes de la implementación real.
  • Aplique prácticas prudentes de gestión de riesgos: nunca supere los umbrales de pérdida tolerables

📞 Asistencia técnica

Para obtener asistencia técnica, documentación completa e información sobre actualizaciones, visite: https://eaanalyzer.com

Actualización de la versión PRO: desbloquee funciones avanzadas, como el punto de equilibrio automático, mecanismos de trailing stop, protección contra riesgos mejorada, preajustes propios de la empresa y funciones ampliadas.

