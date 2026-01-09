Bneu Trade Manager
- Utilidades
- Marvinson Salavia Caballero
- Versión: 1.0
Panel profesional de gestión de operaciones para MetaTrader 5
Bneu Trade Manager es un completo panel de operaciones diseñado para agilizar la gestión de operaciones y mejorar su flujo de trabajo. Esta herramienta complementaria ofrece una funcionalidad de nivel profesional diseñada para optimizar la gestión de riesgos, la eficiencia en la ejecución de operaciones y la visualización de la configuración de las operaciones.
Principales ventajas
- Gestión visual de SL/TP - Utilice líneas horizontales intuitivas de arrastrar y soltar directamente en su gráfico para establecer niveles de stop loss y take profit. Visualice con precisión los puntos de salida antes de la ejecución de la operación.
- Cálculo automático de lotes - El panel calcula dinámicamente los tamaños óptimos de los lotes en función del porcentaje de riesgo especificado o de la cantidad monetaria fija, eliminando los cálculos manuales y los errores de estimación.
- Ejecución de órdenes con un solo clic - Ejecute al instante órdenes de COMPRA o VENTA con tamaños de lote precalculados, ideales para entrar rápidamente en el mercado.
- Métricas de riesgo en tiempo real - Supervise su exposición al riesgo tanto en pips como en valores monetarios antes de la colocación de la operación, facilitando una toma de decisiones transparente e informada.
- Zonas visuales de beneficios/pérdidas: los bloques de gráficos codificados por colores ofrecen una representación visual inmediata de las posibles zonas de beneficios (verde) y pérdidas (rojo).
- Controles de acción rápida - Gestione todas las posiciones abiertas de forma eficiente con funciones específicas de un solo clic: Breakeven, Close 50% y Close All.
- Visión general integrada de la cuenta - Realice un seguimiento en tiempo real de las métricas de la cuenta, incluidos el saldo, el capital, el P/L flotante y el estado de las operaciones activas.
Características principales
- Líneas interactivas SL/TP de arrastrar y soltar con cálculo automático de pips
- Calculadora de riesgo que admite parámetros de riesgo basados en porcentajes o en dólares fijos
- Cálculo del riesgo basado en el saldo de la cuenta o en el capital
- Dimensionamiento automático de lotes con protocolos de validación del broker
- Visualización de la zona de beneficios/pérdidas directamente en los gráficos de negociación
- Interfaz de ejecución instantánea de COMPRA/VENTA
- Posicionamiento de equilibrio consolidado
- Capacidad de cierre parcial de posiciones (50%)
- Control completo de la liquidación de posiciones
- Control de la información de la cuenta en tiempo real
- Seguimiento del diferencial de precios y márgenes
- Indicación de la dirección de la operación (señalización de COMPRA/VENTA)
- Validación del tamaño del lote con alertas de precaución
📋 Parámetros de configuración
Parámetros del panel
- Posición X del panel - Coordenada horizontal de colocación del gráfico (por defecto: 20)
- Posición Y delpanel - Coordenada vertical de colocación del gráfico (por defecto: 20)
Parámetros de gestión de riesgos
- Modo de cálculo del riesgo - Selección entre Porcentaje de la cuenta o Importe monetario fijo
- Aplicar riesgo sobre - Base de cálculo: Saldo de la cuenta o Capital actual
- Valor de riesgo - Tolerancia al riesgo expresada en porcentaje o en términos monetarios (por defecto: 1,0)
- Lotes fijos - Emplea un tamaño de lote fijo en lugar de un cálculo basado en el riesgo (0 = basado en el riesgo, por defecto: 0,0)
- SL por defecto en pips - Distancia de stop loss predefinida (por defecto: 100)
- TP por defecto en pips - Distancia predefinida de toma de beneficios (por defecto: 200)
Ajustes de ejecución de la operación
- Número mágico - Identificador único de operación para las transacciones generadas por el EA (por defecto: 123456)
- Deslizamiento máximo - Deslizamiento máximo permitido en puntos (por defecto: 30)
- Comentario de la operación - Anotación añadida a todas las operaciones ejecutadas (por defecto: "TM")
Configuración de la pantalla
- Mostrar líneas SL/TP en el gráfico - Alternar la visibilidad de las líneas arrastrables (por defecto: true)
- Color líneaSL - Especificación del color de la línea de Stop Loss (por defecto: Rojo)
- Color de la líneaTP - Especificación del color de la línea Take profit (por defecto: Cal)
Módulo de visualización
- Show Open/SL/TP visual block - Mostrar zonas de ganancias/pérdidas en el gráfico (por defecto: true)
- Buy block color - Esquema de color para las zonas de beneficios de la posición de compra
- Color delbloque de venta: combinación de colores para las zonas de beneficios de las posiciones de venta.
- Opacidad del bloque - Ajuste de la transparencia (escala 0-255, por defecto: 50)
Directrices operativas
- Configuración de riesgo - Introduzca su tolerancia al riesgo ($ o %) en el campo Riesgo designado
- Ajuste SL/TP - Arrastre las líneas rojas (SL) y verdes (TP) del gráfico hasta los niveles deseados, o introduzca manualmente los valores de los pips
- Verificación del lote: valide el tamaño del lote calculado automáticamente y observe las advertencias del sistema.
- Ejecución de la operación: seleccione COMPRAR o VENDER para iniciar su posición.
- Gestión de posiciones - Utilice los controles de acción rápida para la gestión continua de las operaciones
Ideal para
- Operadores manuales que buscan herramientas de nivel profesional
- Traders principiantes que están desarrollando su destreza en la gestión de riesgos
- Operadores que evalúan funciones completas antes de considerar una actualización
- Operadores que requieren interfaces visuales de gestión de SL/TP
- Operadores que dan prioridad al cálculo automático del tamaño del lote
⚠️ Consideraciones esenciales
- Esto representa la versión complementaria que contiene la funcionalidad básica
- Las funciones PRO son visibles en los parámetros de entrada, pero permanecen inactivas.
- Actualice a la versión PRO para obtener una automatización avanzada y una mayor protección frente al riesgo.
- Realice pruebas exhaustivas en cuentas de demostración antes de la implementación real.
- Aplique prácticas prudentes de gestión de riesgos: nunca supere los umbrales de pérdida tolerables
📞 Asistencia técnica
Para obtener asistencia técnica, documentación completa e información sobre actualizaciones, visite: https://eaanalyzer.com
Actualización de la versión PRO: desbloquee funciones avanzadas, como el punto de equilibrio automático, mecanismos de trailing stop, protección contra riesgos mejorada, preajustes propios de la empresa y funciones ampliadas.