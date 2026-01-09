Panel profesional de gestión de operaciones para MetaTrader 5

Bneu Trade Manager es un completo panel de operaciones diseñado para agilizar la gestión de operaciones y mejorar su flujo de trabajo. Esta herramienta complementaria ofrece una funcionalidad de nivel profesional diseñada para optimizar la gestión de riesgos, la eficiencia en la ejecución de operaciones y la visualización de la configuración de las operaciones.

Principales ventajas

Gestión visual de SL/TP - Utilice líneas horizontales intuitivas de arrastrar y soltar directamente en su gráfico para establecer niveles de stop loss y take profit. Visualice con precisión los puntos de salida antes de la ejecución de la operación.

- Utilice líneas horizontales intuitivas de arrastrar y soltar directamente en su gráfico para establecer niveles de stop loss y take profit. Visualice con precisión los puntos de salida antes de la ejecución de la operación. Cálculo automático de lotes - El panel calcula dinámicamente los tamaños óptimos de los lotes en función del porcentaje de riesgo especificado o de la cantidad monetaria fija, eliminando los cálculos manuales y los errores de estimación.

- El panel calcula dinámicamente los tamaños óptimos de los lotes en función del porcentaje de riesgo especificado o de la cantidad monetaria fija, eliminando los cálculos manuales y los errores de estimación. Ejecución de órdenes con un solo clic - Ejecute al instante órdenes de COMPRA o VENTA con tamaños de lote precalculados, ideales para entrar rápidamente en el mercado.

- Ejecute al instante órdenes de COMPRA o VENTA con tamaños de lote precalculados, ideales para entrar rápidamente en el mercado. Métricas de riesgo en tiempo real - Supervise su exposición al riesgo tanto en pips como en valores monetarios antes de la colocación de la operación, facilitando una toma de decisiones transparente e informada.

- Supervise su exposición al riesgo tanto en pips como en valores monetarios antes de la colocación de la operación, facilitando una toma de decisiones transparente e informada. Zonas visuales de beneficios/pérdidas : los bloques de gráficos codificados por colores ofrecen una representación visual inmediata de las posibles zonas de beneficios (verde) y pérdidas (rojo).

: los bloques de gráficos codificados por colores ofrecen una representación visual inmediata de las posibles zonas de beneficios (verde) y pérdidas (rojo). Controles de acción rápida - Gestione todas las posiciones abiertas de forma eficiente con funciones específicas de un solo clic: Breakeven, Close 50% y Close All.

- Gestione todas las posiciones abiertas de forma eficiente con funciones específicas de un solo clic: Breakeven, Close 50% y Close All. Visión general integrada de la cuenta - Realice un seguimiento en tiempo real de las métricas de la cuenta, incluidos el saldo, el capital, el P/L flotante y el estado de las operaciones activas.

Características principales

Líneas interactivas SL/TP de arrastrar y soltar con cálculo automático de pips

Calculadora de riesgo que admite parámetros de riesgo basados en porcentajes o en dólares fijos

Cálculo del riesgo basado en el saldo de la cuenta o en el capital

Dimensionamiento automático de lotes con protocolos de validación del broker

Visualización de la zona de beneficios/pérdidas directamente en los gráficos de negociación

Interfaz de ejecución instantánea de COMPRA/VENTA

Posicionamiento de equilibrio consolidado

Capacidad de cierre parcial de posiciones (50%)

Control completo de la liquidación de posiciones

Control de la información de la cuenta en tiempo real

Seguimiento del diferencial de precios y márgenes

Indicación de la dirección de la operación (señalización de COMPRA/VENTA)

Validación del tamaño del lote con alertas de precaución

📋 Parámetros de configuración

Parámetros del panel

Posición X del panel - Coordenada horizontal de colocación del gráfico (por defecto: 20)

- Coordenada horizontal de colocación del gráfico (por defecto: 20) Posición Y delpanel - Coordenada vertical de colocación del gráfico (por defecto: 20)

Parámetros de gestión de riesgos

Modo de cálculo del riesgo - Selección entre Porcentaje de la cuenta o Importe monetario fijo

- Selección entre Porcentaje de la cuenta o Importe monetario fijo Aplicar riesgo sobre - Base de cálculo: Saldo de la cuenta o Capital actual

- Base de cálculo: Saldo de la cuenta o Capital actual Valor de riesgo - Tolerancia al riesgo expresada en porcentaje o en términos monetarios (por defecto: 1,0)

- Tolerancia al riesgo expresada en porcentaje o en términos monetarios (por defecto: 1,0) Lotes fijos - Emplea un tamaño de lote fijo en lugar de un cálculo basado en el riesgo (0 = basado en el riesgo, por defecto: 0,0)

- Emplea un tamaño de lote fijo en lugar de un cálculo basado en el riesgo (0 = basado en el riesgo, por defecto: 0,0) SL por defecto en pips - Distancia de stop loss predefinida (por defecto: 100)

- Distancia de stop loss predefinida (por defecto: 100) TP por defecto en pips - Distancia predefinida de toma de beneficios (por defecto: 200)

Ajustes de ejecución de la operación

Número mágico - Identificador único de operación para las transacciones generadas por el EA (por defecto: 123456)

- Identificador único de operación para las transacciones generadas por el EA (por defecto: 123456) Deslizamiento máximo - Deslizamiento máximo permitido en puntos (por defecto: 30)

- Deslizamiento máximo permitido en puntos (por defecto: 30) Comentario de la operación - Anotación añadida a todas las operaciones ejecutadas (por defecto: "TM")

Configuración de la pantalla

Mostrar líneas SL/TP en el gráfico - Alternar la visibilidad de las líneas arrastrables (por defecto: true)

- Alternar la visibilidad de las líneas arrastrables (por defecto: true) Color línea SL - Especificación del color de la línea de Stop Loss (por defecto: Rojo)

línea - Especificación del color de la línea de Stop Loss (por defecto: Rojo) Color de la líneaTP - Especificación del color de la línea Take profit (por defecto: Cal)

Módulo de visualización

Show Open/SL/TP visual block - Mostrar zonas de ganancias/pérdidas en el gráfico (por defecto: true)

- Mostrar zonas de ganancias/pérdidas en el gráfico (por defecto: true) Buy block color - Esquema de color para las zonas de beneficios de la posición de compra

- Esquema de color para las zonas de beneficios de la posición de compra Color del bloque de venta: combinación de colores para las zonas de beneficios de las posiciones de venta.

del venta: combinación de colores para las zonas de beneficios de las posiciones de venta. Opacidad del bloque - Ajuste de la transparencia (escala 0-255, por defecto: 50)

Directrices operativas

Configuración de riesgo - Introduzca su tolerancia al riesgo ($ o %) en el campo Riesgo designado Ajuste SL/TP - Arrastre las líneas rojas (SL) y verdes (TP) del gráfico hasta los niveles deseados, o introduzca manualmente los valores de los pips Verificación del lote: valide el tamaño del lote calculado automáticamente y observe las advertencias del sistema. Ejecución de la operación: seleccione COMPRAR o VENDER para iniciar su posición. Gestión de posiciones - Utilice los controles de acción rápida para la gestión continua de las operaciones

Ideal para

Operadores manuales que buscan herramientas de nivel profesional

Traders principiantes que están desarrollando su destreza en la gestión de riesgos

Operadores que evalúan funciones completas antes de considerar una actualización

Operadores que requieren interfaces visuales de gestión de SL/TP

Operadores que dan prioridad al cálculo automático del tamaño del lote

⚠️ Consideraciones esenciales

Esto representa la versión complementaria que contiene la funcionalidad básica

que contiene la funcionalidad básica Las funciones PRO son visibles en los parámetros de entrada, pero permanecen inactivas.

Actualice a la versión PRO para obtener una automatización avanzada y una mayor protección frente al riesgo.

Realice pruebas exhaustivas en cuentas de demostración antes de la implementación real.

Aplique prácticas prudentes de gestión de riesgos: nunca supere los umbrales de pérdida tolerables

📞 Asistencia técnica

Para obtener asistencia técnica, documentación completa e información sobre actualizaciones, visite: https://eaanalyzer.com

Actualización de la versión PRO: desbloquee funciones avanzadas, como el punto de equilibrio automático, mecanismos de trailing stop, protección contra riesgos mejorada, preajustes propios de la empresa y funciones ampliadas.