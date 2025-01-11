# MQL5 Marketplace Descripción - Bneu Trade Copier (Versión GRATUITA)





## Nombre del Producto

**Bneu Trade Copier





## Categoría

Asesores Expertos → Utilidades





## Precio

**GRATIS** ($0.00)





## Descripción Corta (200 caracteres max)

Copia operaciones de la cuenta maestra a 2 cuentas esclavas en tiempo real. Copia simple y confiable basada en archivos con multiplicador de lotes. Perfecto para los comerciantes prop con 2 cuentas.





---





## Descripción Completa





### 🎯 Visión General





**Bneu Trade Copier** es una utilidad profesional de copia de operaciones para MetaTrader 5 que le permite copiar automáticamente las operaciones de una cuenta maestra a múltiples cuentas esclavas en tiempo real.





Perfecto para:

- Operadores de Prop firm que gestionan múltiples cuentas financiadas

- Gestores de cuentas que distribuyen operaciones a cuentas de clientes

- Los comerciantes que quieren copiar las operaciones a las cuentas de copia de seguridad





### Características principales





**Copia de operaciones en tiempo real

- Copia instantánea de órdenes de COMPRA/VENTA de cuentas maestras a esclavas

- Comunicación basada en ficheros (fiable y compatible con distintos brokers)

- Detección y ejecución automática de operaciones

- Tiempo típico de copia: 1-2 segundos





**Configuración sencilla

- Fácil configuración maestro/esclavo mediante parámetros de entrada

- Multiplicador de tamaño de lote fijo (de 0,1x a 10x)

- Copia automática de los niveles Stop Loss y Take Profit

- Soporte de filtrado de números mágicos





**Gestión de riesgos

- Límites de tamaño de lote mínimo y máximo

- Normalización automática del tamaño del lote

- Validación de símbolos antes de la ejecución

- Tratamiento de errores y registro





**Cuadro de mandos de supervisión

- Visualización del estado en tiempo real en el gráfico

- Muestra la información de la cuenta maestra/esclava

- Muestra estadísticas de operaciones (copiadas, correctas, fallidas)

- Cálculo de la tasa de éxito





### Especificaciones de la versión gratuita





**Limitaciones:**

- Máximo 2 cuentas esclavas

- Multiplicador de lote fijo solamente (no hay métodos avanzados de tamaño de lote)

- No hay mapeo de símbolos (debe utilizar el mismo símbolo en todas las cuentas)

- Sin copia inversa

- Cuadro de mandos básico (mejorado en la versión PRO)





**Características incluidas

- ✅ Copiar operaciones de 1 maestro a 2 esclavos

- ✅ Multiplicador de lote fijo (0.1x, 0.5x, 1x, 2x, etc.)

- Copiar niveles SL/TP

- ✅ Copiar órdenes pendientes (soporte básico)

- ✅ Filtrado de números mágicos

- ✅ Límites de tamaño de lote mínimo/máximo

- ✅ Panel de control de seguimiento en tiempo real

- ✅ Gestión y registro de errores

- ✅ Funciona a través de diferentes brokers.





### Inicio rápido





**Configuración de la cuenta principal:**

1. Adjuntar EA al gráfico

2. Set `InpIsMaster = true`

3. Introduzca los números de las cuentas esclavas

4. Establecer multiplicadores de lote

5. Activar copia





**Configuración de cuentas esclavas

1. Adjuntar EA al gráfico

2. Establecer `InpIsMaster = false`.

3. Introduzca el número de cuenta maestra

4. Establecer multiplicador de lote

5. ¡Listo para recibir operaciones!





### 💡 Casos de Uso





**Negociación de fondos

- Copiar operaciones de la cuenta principal a la cuenta de respaldo

- Pruebe estrategias en demo mientras opera en vivo

- Gestionar 2 cuentas financiadas simultáneamente





**Gestión de cuentas

- Distribuir operaciones entre 2 cuentas de clientes

- Escala las operaciones en función del tamaño de la cuenta (mediante multiplicador)

- Solución profesional de copia de operaciones





**Operaciones personales

- Copia automática de operaciones en una cuenta de respaldo

- No pierda nunca una oportunidad de negociación

- Simplifique la gestión de varias cuentas





### Detalles técnicos





**Plataforma:** MetaTrader 5 (MT5)

**Lenguaje:** MQL5 (100% nativo, no requiere DLLs)

**Compatibilidad:** Todos los brokers MT5

**Tamaño del archivo:** ~20 KB (compilado)

**Uso de Recursos:** Bajo (chequeos cada 1 segundo)





**Método de comunicación:**

- Transmisión de señales basada en archivos

- Señales en formato CSV almacenadas en carpeta compartida

- Funciona a través de diferentes terminales y corredores

- No requiere configuración de red





**Ubicación de los archivos

- Señales almacenadas en: `MQL5/Files/BneuTradeCopier/signals_ACCOUNT.csv`

- Acceso a carpeta compartida para configuración multiterminal





### Parámetros de entrada





**Configuración de la cuenta

- Selección del modo maestro/esclavo

- Número de cuenta maestro

- Números de cuenta esclavos (2 como máximo en la versión FREE)

- Multiplicadores de lote por esclavo





**Configuración de copia**

- Copiar niveles SL/TP

- Copiar órdenes pendientes

- Copiar modificaciones (futura mejora)

- Copiar cierres (futura mejora)





**Gestión de riesgos

- Tamaño mínimo de lote

- Tamaño máximo de lote

- Filtrado de números mágicos





**Visualización

- Mostrar/ocultar panel de control





### ⚠️ Notas importantes





1. **Ambas cuentas deben estar funcionando**: Los terminales MT5 maestro y esclavo deben estar activos para que la copia funcione

2. **Disponibilidad del símbolo**: El símbolo de destino debe estar disponible en la cuenta esclava

3. **Límites de tamaño de lote**: La cuenta esclava debe soportar el tamaño de lote calculado

4. **Acceso a archivos**: Requiere acceso a carpeta compartida (configuración MT5 por defecto)

5. **Pruebas recomendadas**: Siempre probar primero en cuentas demo





### 📖 Documentación





Documentación completa y guías de usuario incluidas:

- README completo con detalles técnicos.

- Guía para principiantes con instrucciones paso a paso

- Guía de resolución de problemas

- Sección de preguntas frecuentes





### Actualización a PRO





Necesita más funciones? Actualiza a **Bneu Trade Copier Pro** para:

- Cuentas esclavas ilimitadas (hasta 50).

- Múltiples métodos de dimensionamiento de lotes (porcentaje, basado en el riesgo, relación saldo/capital)

- Mapeo de símbolos (copia a diferentes símbolos)

- Copia inversa (COMPRA→VENTA, VENTA→COMPRA)

- Filtros avanzados y gestión de riesgos

- Cuadro de mandos de supervisión mejorado





### Requisitos





- Plataforma MetaTrader 5

- Cuenta habilitada para MQL5

- Dos o más cuentas MT5 (una maestra + al menos una esclava)

- Acceso a carpeta compartida (configuración MT5 por defecto)





### 📞 Soporte





- Documentación: Incluida con la descarga

- Mercado MQL5: Compruebe la página del producto para las actualizaciones





### 📝 Información sobre la versión





**Versión:** 1.00

**Última actualización:** 2025-01-11

**Estado:** Estable, listo para su uso

**Compatibilidad:** Todos MT5 construye





---





**¡Versión gratuita - Perfecto para empezar con la copia de comercio!





Pruébalo gratis, actualizar a PRO cuando se necesitan más características.