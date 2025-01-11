Bneu Trade Copier
- Utilidades
- Marvinson Salavia Caballero
- Versión: 1.10
- Actualizado: 11 enero 2026
# MQL5 Marketplace Descripción - Bneu Trade Copier (Versión GRATUITA)
## Nombre del Producto
**Bneu Trade Copier
## Categoría
Asesores Expertos → Utilidades
## Precio
**GRATIS** ($0.00)
## Descripción Corta (200 caracteres max)
Copia operaciones de la cuenta maestra a 2 cuentas esclavas en tiempo real. Copia simple y confiable basada en archivos con multiplicador de lotes. Perfecto para los comerciantes prop con 2 cuentas.
---
## Descripción Completa
### 🎯 Visión General
**Bneu Trade Copier** es una utilidad profesional de copia de operaciones para MetaTrader 5 que le permite copiar automáticamente las operaciones de una cuenta maestra a múltiples cuentas esclavas en tiempo real.
Perfecto para:
- Operadores de Prop firm que gestionan múltiples cuentas financiadas
- Gestores de cuentas que distribuyen operaciones a cuentas de clientes
- Los comerciantes que quieren copiar las operaciones a las cuentas de copia de seguridad
### Características principales
**Copia de operaciones en tiempo real
- Copia instantánea de órdenes de COMPRA/VENTA de cuentas maestras a esclavas
- Comunicación basada en ficheros (fiable y compatible con distintos brokers)
- Detección y ejecución automática de operaciones
- Tiempo típico de copia: 1-2 segundos
**Configuración sencilla
- Fácil configuración maestro/esclavo mediante parámetros de entrada
- Multiplicador de tamaño de lote fijo (de 0,1x a 10x)
- Copia automática de los niveles Stop Loss y Take Profit
- Soporte de filtrado de números mágicos
**Gestión de riesgos
- Límites de tamaño de lote mínimo y máximo
- Normalización automática del tamaño del lote
- Validación de símbolos antes de la ejecución
- Tratamiento de errores y registro
**Cuadro de mandos de supervisión
- Visualización del estado en tiempo real en el gráfico
- Muestra la información de la cuenta maestra/esclava
- Muestra estadísticas de operaciones (copiadas, correctas, fallidas)
- Cálculo de la tasa de éxito
### Especificaciones de la versión gratuita
**Limitaciones:**
- Máximo 2 cuentas esclavas
- Multiplicador de lote fijo solamente (no hay métodos avanzados de tamaño de lote)
- No hay mapeo de símbolos (debe utilizar el mismo símbolo en todas las cuentas)
- Sin copia inversa
- Cuadro de mandos básico (mejorado en la versión PRO)
**Características incluidas
- ✅ Copiar operaciones de 1 maestro a 2 esclavos
- ✅ Multiplicador de lote fijo (0.1x, 0.5x, 1x, 2x, etc.)
- Copiar niveles SL/TP
- ✅ Copiar órdenes pendientes (soporte básico)
- ✅ Filtrado de números mágicos
- ✅ Límites de tamaño de lote mínimo/máximo
- ✅ Panel de control de seguimiento en tiempo real
- ✅ Gestión y registro de errores
- ✅ Funciona a través de diferentes brokers.
### Inicio rápido
**Configuración de la cuenta principal:**
1. Adjuntar EA al gráfico
2. Set `InpIsMaster = true`
3. Introduzca los números de las cuentas esclavas
4. Establecer multiplicadores de lote
5. Activar copia
**Configuración de cuentas esclavas
1. Adjuntar EA al gráfico
2. Establecer `InpIsMaster = false`.
3. Introduzca el número de cuenta maestra
4. Establecer multiplicador de lote
5. ¡Listo para recibir operaciones!
### 💡 Casos de Uso
**Negociación de fondos
- Copiar operaciones de la cuenta principal a la cuenta de respaldo
- Pruebe estrategias en demo mientras opera en vivo
- Gestionar 2 cuentas financiadas simultáneamente
**Gestión de cuentas
- Distribuir operaciones entre 2 cuentas de clientes
- Escala las operaciones en función del tamaño de la cuenta (mediante multiplicador)
- Solución profesional de copia de operaciones
**Operaciones personales
- Copia automática de operaciones en una cuenta de respaldo
- No pierda nunca una oportunidad de negociación
- Simplifique la gestión de varias cuentas
### Detalles técnicos
**Plataforma:** MetaTrader 5 (MT5)
**Lenguaje:** MQL5 (100% nativo, no requiere DLLs)
**Compatibilidad:** Todos los brokers MT5
**Tamaño del archivo:** ~20 KB (compilado)
**Uso de Recursos:** Bajo (chequeos cada 1 segundo)
**Método de comunicación:**
- Transmisión de señales basada en archivos
- Señales en formato CSV almacenadas en carpeta compartida
- Funciona a través de diferentes terminales y corredores
- No requiere configuración de red
**Ubicación de los archivos
- Señales almacenadas en: `MQL5/Files/BneuTradeCopier/signals_ACCOUNT.csv`
- Acceso a carpeta compartida para configuración multiterminal
### Parámetros de entrada
**Configuración de la cuenta
- Selección del modo maestro/esclavo
- Número de cuenta maestro
- Números de cuenta esclavos (2 como máximo en la versión FREE)
- Multiplicadores de lote por esclavo
**Configuración de copia**
- Copiar niveles SL/TP
- Copiar órdenes pendientes
- Copiar modificaciones (futura mejora)
- Copiar cierres (futura mejora)
**Gestión de riesgos
- Tamaño mínimo de lote
- Tamaño máximo de lote
- Filtrado de números mágicos
**Visualización
- Mostrar/ocultar panel de control
### ⚠️ Notas importantes
1. **Ambas cuentas deben estar funcionando**: Los terminales MT5 maestro y esclavo deben estar activos para que la copia funcione
2. **Disponibilidad del símbolo**: El símbolo de destino debe estar disponible en la cuenta esclava
3. **Límites de tamaño de lote**: La cuenta esclava debe soportar el tamaño de lote calculado
4. **Acceso a archivos**: Requiere acceso a carpeta compartida (configuración MT5 por defecto)
5. **Pruebas recomendadas**: Siempre probar primero en cuentas demo
### 📖 Documentación
Documentación completa y guías de usuario incluidas:
- README completo con detalles técnicos.
- Guía para principiantes con instrucciones paso a paso
- Guía de resolución de problemas
- Sección de preguntas frecuentes
### Actualización a PRO
Necesita más funciones? Actualiza a **Bneu Trade Copier Pro** para:
- Cuentas esclavas ilimitadas (hasta 50).
- Múltiples métodos de dimensionamiento de lotes (porcentaje, basado en el riesgo, relación saldo/capital)
- Mapeo de símbolos (copia a diferentes símbolos)
- Copia inversa (COMPRA→VENTA, VENTA→COMPRA)
- Filtros avanzados y gestión de riesgos
- Cuadro de mandos de supervisión mejorado
### Requisitos
- Plataforma MetaTrader 5
- Cuenta habilitada para MQL5
- Dos o más cuentas MT5 (una maestra + al menos una esclava)
- Acceso a carpeta compartida (configuración MT5 por defecto)
### 📞 Soporte
- Página web: https: //eaanalyzer.com
- Documentación: Incluida con la descarga
- Mercado MQL5: Compruebe la página del producto para las actualizaciones
### 📝 Información sobre la versión
**Versión:** 1.00
**Última actualización:** 2025-01-11
**Estado:** Estable, listo para su uso
**Compatibilidad:** Todos MT5 construye
---
**¡Versión gratuita - Perfecto para empezar con la copia de comercio!
Pruébalo gratis, actualizar a PRO cuando se necesitan más características.