Smart Close Manager v1

Smart Close Manager v1.1 es una ligera pero potente utilidad de gestión de órdenes diseñada para operadores que necesitan un control rápido, seguro y preciso de sus posiciones.

Esta herramienta le permite cerrar posiciones al instante y eliminar órdenes pendientes basándose en filtros inteligentes como el símbolo, la dirección, el estado de las ganancias o el tipo de orden. Perfecto para scalpers, traders intradía y cualquiera que gestione múltiples órdenes.

Características principales

  • Cierre todas las órdenes con un solo clic

  • Cierra solo posiciones de COMPRA / VENTA

  • Cerrar sólo posiciones rentables o sólo posiciones perdedoras

  • Cerrar sólo el símbolo gráfico actual o todos los símbolos

  • Borrar órdenes pendientes automáticamente (opcional)

  • Ejecución rápida mediante procesamiento FOK

  • Interfaz simple - sin indicadores, sin gráficos, sin retraso

¿Por qué esta herramienta?

  • Evite errores en mercados volátiles

  • Limpie rápidamente las posiciones no deseadas

  • Acelerar la negociación manual

  • Reduce la presión comercial y el error humano

  • Funciona con cualquier broker, cualquier símbolo, cualquier marco temporal

Cómo utilizarlo

  1. Arrastre el script al gráfico

  2. Elija sus opciones de cierre

  3. Confirmar - las órdenes se procesan al instante

Sin configuraciones complicadas. Sin carga de rendimiento.
Sólo rápido, seguro, profesional de control de pedidos.

Versión 1.1 - Novedades

  • Mejora de la detección de órdenes pendientes (totalmente compatible con MT5)

  • Lógica de ejecución más rápida

  • Corregidos todos los errores de compatibilidad

  • Secuencia de gestión de órdenes más estable


