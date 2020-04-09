Smart Close Manager v1
- Utilidades
- Teh Chin Han
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Smart Close Manager v1.1 es una ligera pero potente utilidad de gestión de órdenes diseñada para operadores que necesitan un control rápido, seguro y preciso de sus posiciones.
Esta herramienta le permite cerrar posiciones al instante y eliminar órdenes pendientes basándose en filtros inteligentes como el símbolo, la dirección, el estado de las ganancias o el tipo de orden. Perfecto para scalpers, traders intradía y cualquiera que gestione múltiples órdenes.
Características principales
-
Cierre todas las órdenes con un solo clic
-
Cierra solo posiciones de COMPRA / VENTA
-
Cerrar sólo posiciones rentables o sólo posiciones perdedoras
-
Cerrar sólo el símbolo gráfico actual o todos los símbolos
-
Borrar órdenes pendientes automáticamente (opcional)
-
Ejecución rápida mediante procesamiento FOK
-
Interfaz simple - sin indicadores, sin gráficos, sin retraso
✔ ¿Por qué esta herramienta?
-
Evite errores en mercados volátiles
-
Limpie rápidamente las posiciones no deseadas
-
Acelerar la negociación manual
-
Reduce la presión comercial y el error humano
-
Funciona con cualquier broker, cualquier símbolo, cualquier marco temporal
Cómo utilizarlo
-
Arrastre el script al gráfico
-
Elija sus opciones de cierre
-
Confirmar - las órdenes se procesan al instante
Sin configuraciones complicadas. Sin carga de rendimiento.
Sólo rápido, seguro, profesional de control de pedidos.
Versión 1.1 - Novedades
-
Mejora de la detección de órdenes pendientes (totalmente compatible con MT5)
-
Lógica de ejecución más rápida
-
Corregidos todos los errores de compatibilidad
-
Secuencia de gestión de órdenes más estable