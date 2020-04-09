Smart Close Manager v1.1 es una ligera pero potente utilidad de gestión de órdenes diseñada para operadores que necesitan un control rápido, seguro y preciso de sus posiciones.

Esta herramienta le permite cerrar posiciones al instante y eliminar órdenes pendientes basándose en filtros inteligentes como el símbolo, la dirección, el estado de las ganancias o el tipo de orden. Perfecto para scalpers, traders intradía y cualquiera que gestione múltiples órdenes.

Características principales

Cierre todas las órdenes con un solo clic

Cierra solo posiciones de COMPRA / VENTA

Cerrar sólo posiciones rentables o sólo posiciones perdedoras

Cerrar sólo el símbolo gráfico actual o todos los símbolos

Borrar órdenes pendientes automáticamente (opcional)

Ejecución rápida mediante procesamiento FOK

Interfaz simple - sin indicadores, sin gráficos, sin retraso

✔ ¿Por qué esta herramienta?

Evite errores en mercados volátiles

Limpie rápidamente las posiciones no deseadas

Acelerar la negociación manual

Reduce la presión comercial y el error humano

Funciona con cualquier broker, cualquier símbolo, cualquier marco temporal

Cómo utilizarlo

Arrastre el script al gráfico Elija sus opciones de cierre Confirmar - las órdenes se procesan al instante

Sin configuraciones complicadas. Sin carga de rendimiento.

Sólo rápido, seguro, profesional de control de pedidos.

Versión 1.1 - Novedades