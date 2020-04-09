Breakeven Bot

Optimice la gestión de sus operaciones con Breakeven Bot, la herramienta esencial para los operadores activos que gestionan varias posiciones a la vez. No pierda más tiempo ajustando manualmente sus stops: ¡un solo clic es todo lo que necesita para asegurar sus beneficios!

🔹 Característica principal:
✔️ Botón "BREAKEVEN " - Ajuste instantáneamente todas las posiciones rentables al punto de equilibrio y proteja sus ganancias rápidamente.

⚙️ Opciones de personalización:
🔸 Establece el punto de equilibrio en pips o en divisas, según prefieras.
🔸 Elija si el punto de equilibrio debe estar en el punto de entrada (0) o en beneficio por un cierto número de pips para salir siempre adelante.
🔸 Añade un Take Profit (TP) o Stop Loss (SL) a todas las operaciones abiertas con un solo clic utilizando las nuevas casillas de verificación dedicadas.

Aumenta la eficacia de tus operaciones.

