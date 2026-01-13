Practique los desafíos de Prop Firm sin riesgo





Bneu Prop Firm Simulator PRO es una utilidad de simulación especializada para MetaTrader 5 que permite a los operadores practicar desafíos de prop firm en cuentas demo antes de arriesgar dinero real en desafíos reales. Siga su progreso, controle el cumplimiento de las reglas y analice su rendimiento comercial con un registro detallado de infracciones y exportaciones de resultados.





¿Por qué utilizar un simulador de Prop Firm?





- Practique las reglas de impugnación en cuentas demo antes de pagar por impugnaciones reales

- Comprenda cómo funcionan los cálculos diarios de pérdidas y detracciones en tiempo real.

- Construya disciplina operando dentro de estrictas restricciones de reglas

- Analice sus patrones de negociación con un historial de intentos detallado

- Exporte los resultados de la simulación para revisar su rendimiento

- Pruebe diferentes tamaños de cuenta y preajustes de la empresa





Características principales





Simulación de Reglas de Prop Firm

- Seguimiento del objetivo de beneficios con visualización de la barra de progreso

- Seguimiento de las pérdidas máximas diarias con restablecimiento diario automático

- Cálculo de la reducción máxima a partir del saldo máximo

- Contador de días mínimos de negociación

- Seguimiento del límite de tiempo con visualización de los días restantes

- Aplicación de la regla de mantenimiento de fin de semana

- Reglas de consistencia





Preajustes incorporados para empresas de apoyo

- Reglas de impugnación FTMO (Fase 1 y Fase 2)

- Preconfiguración MyForexFunds (MFF) con restricciones de fin de semana

- The5ers preestablecido con tiempo ilimitado

- Preconfiguración de FundedNext

- Configuración personalizada para cualquier regla de prop firm





Control de la simulación

- Botón START para iniciar la simulación

- Botón STOP para finalizar la simulación manualmente

- Botón RESET para borrar los datos y empezar de nuevo

- Opción de inicio automático en el EA adjunto

- Auto-stop cuando se alcanza el objetivo de beneficio o se produce una violación





Simulación del tamaño de la cuenta

- Simulación de una cuenta de 5.000$.

- Simulación de cuenta de $10,000

- Simulación de cuenta de 25.000

- Simulación de cuenta de 50.000

- Simulación de cuenta de 100.000

- Simular cuenta de 200.000

- Opción de utilizar el saldo real de la cuenta





Detección de infracciones en tiempo real

- Detección automática de incumplimiento del límite diario de pérdidas

- Detección automática de incumplimiento del límite máximo de detracción

- Alertas de infracción de mantenimiento de fin de semana

- Notificación de expiración del límite de tiempo

- Alertas visuales en el panel

- Alertas sonoras para notificación inmediata

- Registro detallado de infracciones con marcas de tiempo





Panel visual de progreso

- Panel compacto con indicador de estado

- Barras de progreso codificadas por colores para todas las métricas

- Visualización actual de pérdidas y ganancias en dólares y porcentaje

- Seguimiento del saldo máximo

- Contador de días transcurridos y restantes

- Contador de días de negociación completados

- Panel desplazable horizontalmente





Características PRO - Exportación e historial

- Exportación de los resultados de la simulación a un archivo CSV

- Exportación automática al finalizar la simulación

- Almacenamiento del historial de intentos (hasta 50 intentos)

- Botón de visualización del historial para una revisión rápida

- Desglose detallado de aprobados y suspensos por regla

- Registro de infracciones con marcas de tiempo y valores





Parámetros de entrada





Ajustes del panel

- Posición X del panel - Posición horizontal en el gráfico (por defecto: 20)

- Posición Y del panel - Posición vertical en el gráfico (por defecto: 20)

- Activar modo de fondo transparente - Alternar la transparencia del panel

- Opacidad del fondo % - Nivel de opacidad del panel 0-100 (por defecto: 50)





Ajustes de simulación

- Tamaño de cuenta simulado - Seleccione el tamaño de cuenta a simular ($5K-$200K o Saldo Real)

- Inicio automático al conectar - Inicio automático de la simulación al conectar el EA





Preajuste de la empresa de apoyo

- Preconfiguración de empresa de apoyo - Seleccione entre FTMO, MFF, The5ers, FundedNext o Personalizada.

- Fase de impugnación - Reglas de Fase 1 o Fase 2





Reglas personalizadas (cuando se selecciona Personalizado)

- Beneficio objetivo % - Porcentaje de beneficio objetivo (por defecto: 10,0)

- Max daily loss % - Máxima pérdida diaria permitida (por defecto: 5.0)

- Reducción máxima % - Reducción máxima permitida (por defecto: 10,0)

- Días de negociación mínimos: días de negociación mínimos requeridos (por defecto: 4)

- Días límite - Duración del reto, 0 = ilimitado (por defecto: 30)

- No weekend holding rule - No mantener posiciones durante el fin de semana

- Consistencia % - Porcentaje de la regla de consistencia, 0 = desactivado





Ajustes de visualización

- Mostrar barras de progreso - Mostrar barras de progreso visuales

- Mostrar alertas de violación - Mostrar ventanas emergentes de alerta en las violaciones

- Reproducir sonidos de alerta - Activar las notificaciones de sonido

- Color de la barra de progreso - Color para los indicadores de progreso (por defecto: DodgerBlue)

- Color de éxito: color de los estados de éxito (por defecto: lima)

- Color de advertencia: color para umbrales superiores al 80% (predeterminado: naranja)

- Color de peligro: color de las infracciones (por defecto: rojo)





Configuración de exportación (PRO)

- Exportación automática al finalizar - Exportación automática de los resultados al finalizar la simulación

- Ruta de exportación - Carpeta de exportación personalizada, vacía = MQL5/Archivos





Detalles de la preconfiguración





FTMO

- Objetivo de beneficio: 10%.

- Pérdida máxima diaria: 5%.

- Reducción máx: 5%

- Regla de consistencia: 30%.

- Días mínimos de operación: 5

- Límite de tiempo: 30 días

- Fin de semana: Permitido





MyForexFunds (MFF)

- Objetivo de beneficio: 8%.

- Pérdida máxima diaria: 5%.

- Reducción máxima: 5%

- Regla de consistencia: 25%.

- Días mínimos de negociación: 5

- Límite de tiempo: 30 días

- Fin de semana: No permitido





The5ers

- Objetivo de beneficio: 6%.

- Pérdida máxima diaria: 5%.

- Reducción máxima: 5%

- Regla de consistencia: Ninguna

- Días Mínimos de Negociación: 5

- Límite de tiempo: Ilimitado

- Mantenimiento en fin de semana: Permitido





FundedNext

- Objetivo de beneficio: 10%.

- Pérdida máxima diaria: 5%.

- Reducción máxima: 5%

- Regla de consistencia: Ninguna

- Días Mínimos de Negociación: 5

- Límite de tiempo: 30 días

- Fin de semana: Permitido





Cómo utilizarlo





1. Adjunte el EA a cualquier gráfico en MetaTrader 5

2. Seleccione su preajuste de la firma prop de los parámetros de entrada

3. 3. Elija el tamaño de la cuenta simulada

4. Establezca la fase de desafío (1 ó 2)

5. Haga clic en el botón START para comenzar la simulación

6. Opere normalmente en su cuenta demo

7. Supervise el progreso a través del panel de control

8. Responder a las alertas de violación si se activan

9. La simulación se detiene automáticamente cuando se alcanza el objetivo o se produce una violación

10. Haga clic en EXPORTAR para guardar los resultados en un archivo CSV

11. Haga clic en HISTORIAL para ver los intentos anteriores





Contenido de la exportación CSV





- Detalles de la simulación (número de intento, empresa de apoyo, fase, tamaño de la cuenta)

- Reglas de impugnación aplicadas

- Resultado final (APTO o NO APTO)

- Métricas de rendimiento (beneficio obtenido, reducción máxima, pérdida diaria)

- Desglose del cumplimiento de las reglas (apto/no apto por regla)

- Registro completo de infracciones con marcas de tiempo





Indicadores de estado del panel de control





- NO INICIADO (Gris) - Simulación lista para comenzar

- EN MARCHA (Verde) - Simulación en curso

- PAUSED (Naranja) - Simulación temporalmente en pausa

- SUPERADO (Verde) - Se han cumplido los requisitos de la prueba

- FALLÓ (Rojo) - Se detectó una violación de las reglas





Especificaciones técnicas





- Plataforma: MetaTrader 5

- Lenguaje: MQL5 (100% código nativo)

- Formato de archivo: EX5 compilado

- Dependencias externas: Ninguna

- Requiere DLL: No





Notas





- Esta es una herramienta de SIMULACIÓN para fines de práctica

- El seguimiento de las pérdidas diarias se reinicia al comienzo de cada nuevo día de negociación.

- Drawdown calculado a partir del saldo máximo alcanzado durante la simulación

- Los días de negociación sólo cuentan cuando se abren las posiciones

- La detección de infracciones es automática y en tiempo real

- El panel se puede arrastrar horizontalmente (posición vertical fija)

- El historial de intentos persiste mientras el EA permanece en el gráfico

- Archivos de exportación guardados en la carpeta MQL5/Files por defecto

- Verifique siempre las reglas actuales de la firma de utilería con la documentación oficial





Soporte





- Contacto a través del sistema de mensajería del mercado MQL5

- Actualizaciones regulares para la compatibilidad con MetaTrader 5

- Actualizaciones del producto sin coste adicional





