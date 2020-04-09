Bneu News Filter

## Descripción completa del producto

**Bneu News Filter** es una utilidad de trading Expert Advisor para MetaTrader 5 diseñada para monitorizar los eventos del calendario económico y proteger la actividad comercial durante la publicación de noticias de alto impacto. La utilidad proporciona gestión automática de posiciones y una interfaz de panel visual para el seguimiento de los próximos eventos.

### Funciones principales

**Integración del calendario económico
- Recuperación automática de eventos del calendario económico desde el calendario integrado de MetaTrader 5
- Monitorización de 3 divisas principales: USD, EUR, GBP
- Visualización de los próximos eventos con hora, nombre, divisa y nivel de impacto
- Panel de calendario que muestra los 3 próximos eventos
- Filtrado automático de eventos basado en el nivel de importancia (Bajo, Medio, Alto)

**Clasificación del impacto
- Clasificación de los eventos en niveles de impacto: Ninguno, Bajo, Medio, Alto
- Indicadores de impacto codificados por colores en la pantalla del panel
- Filtrado configurable para supervisar únicamente niveles de impacto específicos

**Opciones del modo de protección
- Sin protección: Sólo supervisión sin acciones automáticas
- Sólo pausa: Bloquear nuevas operaciones durante el periodo de noticias sin cerrar posiciones
- Cerrar y pausar: Cerrar todas las posiciones y órdenes pendientes y bloquear nuevas operaciones

**Ajustes de tiempo
- Tiempo de protección fijo: 15 minutos antes y 30 minutos después de los eventos
- Activación y desactivación automática de la protección en función de los eventos
- Botones de inicio y parada manual para un control inmediato

**Filtrado de símbolos
- Identificación automática de los símbolos afectados por las divisas USD, EUR, GBP
- La protección se aplica a los pares que contienen las divisas supervisadas

**Interfaz del panel
- Panel arrastrable con posición personalizable
- Opción de fondo transparente con opacidad ajustable
- Visualización del estado de la protección y del próximo evento
- Cuenta atrás hasta el próximo evento programado
- Indicador de nivel de impacto
- Botones de control manual: Inicio, Parada, Calendario, Configuración, Actualización
- Visualización de pares afectados

**Panel de calendario
- Visualización de los 3 próximos eventos
- Lista de eventos ordenada por hora
- Columnas de hora, nombre del evento, divisa e impacto
- Botón de cierre para ocultar el panel

### Especificaciones técnicas

**Requisitos del sistema
- Plataforma MetaTrader 5
- Acceso al Calendario Económico incorporado
- Compatible con cualquier tipo de cuenta
- Funciona en cualquier gráfico y marco temporal
- No requiere bibliotecas adicionales o archivos DLL

**Parámetros de entrada

**Parámetros del panel:**
- Posición X del panel: Posición horizontal en el gráfico (por defecto: 20)
- Posición Y del panel: Posición vertical en el gráfico (por defecto: 20)
- Fondo transparente: Activa el modo de panel transparente (por defecto: false)
- Opacidad del fondo: Nivel de transparencia 0-100% (por defecto: 50)

**Ajustes de protección
- Modo de protección: Seleccione entre Ninguno, Sólo pausa o Cerrar y pausar (por defecto: Cerrar y pausar)
- Inicio automático: Protección automática al conectar (por defecto: true)

**Filtro de impacto:**
- Filtro de bajo impacto: Supervisar eventos de baja importancia (por defecto: falso)
- Filtro de impacto medio: Supervisar eventos de importancia media (por defecto: true)
- Filtro de impacto alto: Supervisar eventos de importancia alta (por defecto: true)

**Configuración avanzada
- Intervalo de actualización: Frecuencia de actualización del calendario en segundos (por defecto: 60)
- Cerrar pendientes: Cerrar órdenes pendientes durante la protección (por defecto: true)
- Registrar eventos: Escribir eventos en el diario (por defecto: true)

### Limitaciones de la versión gratuita

La versión gratuita proporciona las principales funciones de monitorización y protección de noticias con las siguientes limitaciones:

**Limitación de moneda:**
- La versión gratuita sólo monitoriza USD, EUR, GBP
- La versión PRO monitoriza las 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)

**Limitación del calendario:**
- La versión gratuita muestra 3 próximos eventos
- La versión PRO muestra un número ilimitado de eventos con una lista desplegable

**Limitación de tiempo:**
- La versión gratuita utiliza una temporización fija (15 min antes, 30 min después)
- La versión PRO permite personalizar los parámetros de temporización

**Limitación del modo de protección
- La versión gratuita incluye los modos Ninguno, Sólo pausa, Cerrar y Pausa
- La versión PRO añade el modo Cobertura para cubrir posiciones en lugar de cerrarlas

**Limitaciones de las funciones
- Detección de eventos extremos (NFP, FOMC, IPC) disponible sólo en PRO
- Supervisión de diferenciales y alertas disponibles sólo en la versión PRO
- Negociación de noticias (órdenes straddle) disponible sólo en PRO
- Funcionalidad de exportación CSV disponible sólo en PRO
- Supervisión de símbolos específicos disponible sólo en PRO

### Instrucciones de funcionamiento

**Configuración inicial
1. Adjunte el Asesor Experto a cualquier gráfico en MetaTrader 5
2. Asegúrese de que el acceso al Calendario Económico está habilitado en la configuración de la plataforma
3. 3. Configure el modo de protección según sus preferencias
4. 4. Seleccione los niveles de impacto que desea supervisar mediante las opciones de filtro
5. Ajuste la posición del panel según sea necesario

**Uso diario:**
1. El panel se muestra automáticamente en el accesorio gráfico
2. Supervisar los próximos eventos que se muestran en el panel (USD, EUR, GBP).
3. 3. Ver la cuenta atrás hasta el próximo evento programado
4. La protección se activa automáticamente en función de la temporización fijada
5. Botones manuales de inicio/parada disponibles para un control inmediato
6. Botón Abrir calendario para ver los 3 eventos siguientes
7. El botón Ajustes muestra la configuración actual

### Casos de uso

- Operadores que quieren evitar operar durante la publicación de noticias importantes en USD, EUR, GBP
- Usuarios que buscan protección automática de posiciones durante eventos económicos clave
- Operadores manuales que desean una supervisión básica de los eventos noticiosos
- Operadores que desean cerrar posiciones antes de los anuncios
- Usuarios que evalúan la funcionalidad del filtro de noticias antes de pasar a PRO
- Operadores que participan en desafíos con requisitos para evitar noticias

### Notas importantes

- Esta utilidad monitoriza los eventos del calendario económico disponibles en MetaTrader 5
- La disponibilidad de los datos del calendario depende de la configuración del broker y de la plataforma
- Las funciones de protección se ejecutan en función de los parámetros configurados
- La versión gratuita sólo monitoriza las divisas USD, EUR, GBP
- La versión gratuita utiliza un calendario fijo (15 min antes, 30 min después)
- El calendario de eventos se basa en las horas de publicación previstas en el calendario económico.
- Los usuarios deben verificar la exactitud de los datos del calendario económico con su broker.
- Se recomienda probarlo en una cuenta demo antes de utilizarlo en operaciones reales
- Esta utilidad proporciona herramientas de supervisión y protección
- La utilidad no genera señales de negociación
- Los usuarios siguen siendo responsables de las decisiones de negociación

### Actualización a PRO

La versión PRO incluye funciones adicionales:
- Monitorización de 8 divisas (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)
- Eventos de calendario ilimitados con desplazamiento
- Parámetros de sincronización personalizables
- Modo de protección de cobertura
- Detección de eventos extremos (NFP, FOMC, IPC)
- Supervisión de diferenciales en tiempo real
- Negociación de noticias con órdenes straddle
- Funcionalidad de exportación CSV
- Supervisión de símbolos específicos

### Compatibilidad del sistema

- Compatible con la plataforma MetaTrader 5
- Funciona con todos los brokers compatibles con MetaTrader 5
- Compatible con todos los instrumentos de negociación y pares de divisas
- Funciona en todos los marcos temporales
- Requiere la funcionalidad de Calendario Económico incorporada
- No requiere fuentes de datos externas ni archivos DLL

---

## Cumplimiento de las Reglas de Mercado MQL5

### Lista de Comprobación de Cumplimiento de Reglas

**Nombre del producto:** Descriptivo, profesional, sin superlativos
**Sin Garantías de Ganancias:** Sin afirmaciones sobre resultados comerciales
**Descripción precisa:** Todas las características descritas con precisión
**Sin enlaces externos:** La descripción no contiene enlaces a sitios web externos
**Idioma inglés:** Todo el texto en inglés
**Información real:** La descripción se centra en la funcionalidad
**Sin pretensiones de Backtest:** Sin pretensiones de rendimiento comercial
**Sin superlativos:** La descripción utiliza un lenguaje objetivo
**Categorización correcta:** Categorizado correctamente como Asesor Experto/Utilidad
**Limitaciones claras:** Limitaciones de la versión gratuita claramente indicadas
**Exactitud técnica:** Todas las especificaciones son exactas

### Renuncias requeridas

- Este producto es una herramienta de utilidad de comercio para el seguimiento y la protección
- La utilidad no genera señales de trading
- El comercio implica riesgo de pérdida
- La precisión de los datos del calendario depende de la plataforma MetaTrader 5 y del broker
- Las funciones de protección ayudan a gestionar el riesgo, pero no lo eliminan
- Los usuarios deben probar en cuentas demo antes de operar en vivo
- Todas las funciones requieren una configuración y comprensión adecuadas
- Los usuarios siguen siendo responsables de las decisiones comerciales

---

## Capturas de pantalla Recomendaciones

### Capturas de pantalla necesarias para el mercado

1. Panel principal en el gráfico que muestra el estado de la protección y el próximo evento
2. Panel de calendario con 3 próximos eventos
3. Panel durante el periodo de protección activa
4. Ventana de parámetros de entrada que muestra todos los ajustes configurables
5. Comparación con las características de la versión PRO

### Requisitos para las capturas de pantalla

- Todas las capturas de pantalla deben mostrar texto en inglés
- Parámetros de entrada mostrados en inglés
- Etiquetas de la interfaz del panel en inglés
- Demostración clara de la funcionalidad
- Sólo la interfaz real del producto

---

## Información de soporte

**Documentación:** Documentación de usuario incluida con el producto
**Contacto de soporte:** Disponible a través de MQL5 Service Desk
**Actualizaciones de versión:** Actualizaciones gratuitas para mejoras de funcionalidad
**Compatibilidad:** Compatible con las versiones actuales de MetaTrader 5

---
