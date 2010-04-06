Market Hours Pro
- Indicadores
- Musa Terrance Khosa
- Versión: 1.1
- Actualizado: 14 enero 2026
Market Hours Pro - Visión General
Market Hours Pro es un rastreador de sesiones Forex profesional que muestra información de la sesión de mercado en tiempo real directamente en su gráfico MT5. El indicador proporciona una visualización precisa de Tokio, Londres y Nueva York sesiones de negociación con capacidades de ajuste de zona horaria dinámica.
Características principales
Seguimiento dinámico de sesiones
-
Seguimiento de sesiones en tiempo real: Rastrea las tres principales sesiones de Forex (Tokio, Londres, Nueva York)
-
Cálculo preciso de la hora: Precisión minuto a minuto para las horas de inicio y fin de sesión
-
Detección de solapamiento de sesiones: Identifica automáticamente los solapamientos Londres/Nueva York y Tokio/Londres.
-
Detección de cierre de mercados: Reconoce los cierres de mercado de fin de semana y las horas valle
Soporte flexible de zonas horarias
-
Desplazamiento GMT ajustable: Personaliza la zona horaria de GMT-12 a GMT+14
-
Fuentes horarias duales: Elija entre la hora del corredor o la hora local del PC
-
Ajuste automático de la sesión: La hora de la sesión se ajusta dinámicamente en función de la zona horaria seleccionada.
-
Cálculos de tiempo consistentes: Garantiza la precisión en todas las configuraciones horarias
Panel de visualización
-
Interfaz profesional: Panel limpio y fácil de leer en su gráfico
-
Sesiones codificadas por colores:
-
Tokio: Rojo
-
Londres: Verde lima
-
Nueva York: Azul cielo
-
-
Resaltado de solapamientos: Colores especiales para los solapamientos de sesiones
-
Actualizaciones de estado: Visualización en tiempo real del estado actual del mercado
Especificaciones técnicas
-
Intervalo de actualización: Frecuencia de actualización configurable (por defecto: 1 segundo)
-
Posicionamiento del panel: Posición fija en Y=450 píxeles
-
Gestión de objetos: Limpieza adecuada al desinicializar
-
Memoria eficiente: Uso mínimo de recursos
Parámetros de entrada
Parámetros de visualización
-
Mostrar panel de sesión: Activar/desactivar el panel de visualización
-
Intervalo de actualización: Frecuencia de actualización en segundos (1-60)
Configuración de la zona horaria
-
Usar hora del intermediario: Alterna entre la hora del intermediario y la hora local del PC.
-
Desplazamiento de zona horaria: Desplazamiento de horas respecto a GMT (-12 a +14)
Horas de sesión (referencia GMT)
Horas de sesión GMT estándar:
-
Tokio: 00:00 - 09:00 GMT
-
Londres: 07:00 - 15:00 GMT
-
Nueva York: 12:00 - 21:00 GMT
Ajuste dinámico:
El indicador convierte automáticamente estas horas GMT a la zona horaria seleccionada. Por ejemplo, con GMT+2
-
Tokio: 02:00 - 11:00 Local
-
Londres: 09:00 - 17:00 Local
-
Nueva York: 14:00 - 23:00 Local
Detección de solapamientos
Solapamientos primarios:
-
Solapamiento Tokio/Londres: 07:00-09:00 GMT (indicador naranja)
-
Solapamiento Londres/Nueva York: 12:00-15:00 GMT (indicador magenta)
Indicadores de estado:
-
ACTIVA: Sesión individual abierta
-
SOLAPADA: Varias sesiones están solapadas
-
OFF PEAK: No hay sesiones principales activas
-
MERCADO CERRADO: Cierre de fin de semana o festivo
Lógica de cierre del mercado
Cierre de fin de semana:
-
Cierra: Viernes 22:00 GMT
-
Abre: Domingo 22:00 GMT
-
Ajuste automático: Las horas de cierre se ajustan en función del desfase horario
Detección inteligente:
-
Maneja los cruces de zona horaria (sesiones que cruzan la medianoche)
-
Tiene en cuenta las diferencias entre la hora local y la hora GMT
-
Cálculos precisos basados en minutos
Ventajas de uso
Para operadores:
-
Conocimiento de la sesión: Sepa cuándo abren/cierran los principales mercados
-
Superposición de operaciones: Identifique los periodos de solapamiento de alta volatilidad
-
Gestión del tiempo: Planifique las operaciones en función de los horarios de las sesiones
-
Contexto global: Comprender la actividad del mercado en todo el mundo
Para el desarrollo de estrategias:
-
Estrategias basadas en sesiones: Cree reglas basadas en las horas de las sesiones
-
Backtesting: Tiempos de sesión precisos para pruebas históricas
-
Automatización: Integrar el conocimiento de la sesión en los EA
Notas técnicas
Compatibilidad:
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Plazos: Todos los plazos
-
Símbolos: Funciona con cualquier par de divisas
Rendimiento:
-
Bajo consumo de recursos: Actualizaciones eficientes basadas en temporizador
-
Funcionamiento estable: Correcta gestión y limpieza de errores
-
Actualizaciones fiables: Rendimiento constante a lo largo del tiempo
Personalización:
-
Posición del panel: Coordenada Y fija (ajustable en código)
-
Colores: Predefinidos pero personalizables en código
-
Tamaños de fuente: Optimizado para facilitar la lectura
Notas
-
El indicador utiliza objetos gráficos, así que asegúrese de que hay suficiente espacio en el gráfico.
-
La zona horaria debe coincidir con su horario de negociación local
-
La elección de la hora del corredor frente a la hora local depende de los requisitos de su estrategia
-
El panel se actualiza automáticamente al cambiar el tamaño del gráfico
Market Hours Pro proporciona a los operadores profesionales información esencial sobre el horario de la sesión en un formato limpio y personalizable, ayudando a optimizar las decisiones de negociación basadas en la actividad del mercado global.