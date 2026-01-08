Candle Detector by Mahefa Rav

Detector de velas

Por Mahefa R.

📌 Descripción General

Candle Detector es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5, diseñado para detectar y resaltar automáticamente los patrones de velas japonesas más importantes directamente en el gráfico de precios.

Permite a los operadores identificar rápidamente la inversión del mercado y las configuraciones de continuación sin desorden visual.

El indicador recolorea sólo las velas que coinciden con el patrón seleccionado, asegurando un análisis gráfico claro, preciso y profesional.

⚙️ Cómo funciona

El usuario selecciona:

Un patrón de velas para analizar

Un color de visualización personalizado

🕯️ Patrones detectados

🔹 Patrones de velas simples (1 vela)

Doji clásico

Doji Libélula

Doji Lápida

Martillo

Martillo Invertido

Hombre Colgante

Estrella fugaz

Marubozu alcista

Marubozu bajista

Peonza

🔹 Patrones de dos velas

Envolvente alcista

Envolvente bajista

Harami alcista

Harami bajista

Pinza Superior

Pinza inferior

Ventajas clave

✔ Detección precisa basada en reglas de trading profesionales

✔ Sin desorden visual

✔ Legibilidad instantánea del mercado

✔ Ideal para acción de precios, scalping, day trading y swing trading

✔ Se puede combinar con niveles de soporte/resistencia, RSI, MACD y otros indicadores.