Candle Detector by Mahefa Rav
Detector de velas
Por Mahefa R.
📌 Descripción General
Candle Detector es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5, diseñado para detectar y resaltar automáticamente los patrones de velas japonesas más importantes directamente en el gráfico de precios.
Permite a los operadores identificar rápidamente la inversión del mercado y las configuraciones de continuación sin desorden visual.
El indicador recolorea sólo las velas que coinciden con el patrón seleccionado, asegurando un análisis gráfico claro, preciso y profesional.
⚙️ Cómo funciona
El usuario selecciona:
Un patrón de velas para analizar
Un color de visualización personalizado
🕯️ Patrones detectados
🔹 Patrones de velas simples (1 vela)
Doji clásico
Doji Libélula
-
Doji Lápida
Martillo
Martillo Invertido
Hombre Colgante
Estrella fugaz
Marubozu alcista
Marubozu bajista
Peonza
🔹 Patrones de dos velas
Envolvente alcista
-
Envolvente bajista
Harami alcista
-
Harami bajista
Pinza Superior
-
Pinza inferior
Ventajas clave
✔ Detección precisa basada en reglas de trading profesionales
✔ Sin desorden visual
✔ Legibilidad instantánea del mercado
✔ Ideal para acción de precios, scalping, day trading y swing trading
✔ Se puede combinar con niveles de soporte/resistencia, RSI, MACD y otros indicadores.