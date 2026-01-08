Candle Detector by Mahefa Rav

Detector de velas

Por Mahefa R.

📌 Descripción General

Candle Detector es un indicador técnico avanzado para MetaTrader 5, diseñado para detectar y resaltar automáticamente los patrones de velas japonesas más importantes directamente en el gráfico de precios.
Permite a los operadores identificar rápidamente la inversión del mercado y las configuraciones de continuación sin desorden visual.

El indicador recolorea sólo las velas que coinciden con el patrón seleccionado, asegurando un análisis gráfico claro, preciso y profesional.

⚙️ Cómo funciona

El usuario selecciona:

  • Un patrón de velas para analizar

  • Un color de visualización personalizado

🕯️ Patrones detectados

🔹 Patrones de velas simples (1 vela)

  • Doji clásico

  • Doji Libélula

  • Doji Lápida

  • Martillo

  • Martillo Invertido

  • Hombre Colgante

  • Estrella fugaz

  • Marubozu alcista

  • Marubozu bajista

  • Peonza

🔹 Patrones de dos velas

  • Envolvente alcista

  • Envolvente bajista

  • Harami alcista

  • Harami bajista

  • Pinza Superior

  • Pinza inferior

Ventajas clave

✔ Detección precisa basada en reglas de trading profesionales
✔ Sin desorden visual
✔ Legibilidad instantánea del mercado
✔ Ideal para acción de precios, scalping, day trading y swing trading
✔ Se puede combinar con niveles de soporte/resistencia, RSI, MACD y otros indicadores.


