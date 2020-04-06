Asesor Experto Profesional de Inversión de Tendencia para MT5 (MQL5)

Trend Reversal Bot es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 5 (MT5), especialmente diseñado para traders que desean un sistema de trading disciplinado, libre de emociones y basado en reglas, centrado en inversiones de tendencia y swing trading.

Este EA se ha desarrollado con un objetivo claro:

capturar puntos de inversión de alta probabilidad en los mercados en tendencia, manteniendo el drawdown estrictamente bajo control.

A diferencia de las estrategias de riesgo, Trend Reversal Bot NO utiliza sistemas de rejilla, martingala o recuperación.

Cada operación se abre y se cierra basándose estrictamente en señales de trading confirmadas, lógica de riesgo predefinida y reglas de protección de drawdown.

Por qué se creó Trend Reversal Bot - Una breve historia

La mayoría de los traders fracasan no porque no conozcan los indicadores, sino porque:

- Entran demasiado pronto

- Mantienen las pérdidas emocionalmente

- Aumentan el tamaño del lote después de las pérdidas

- Rompen sus propias reglas

Trend Reversal Bot fue creado para resolver exactamente este problema.

Este EA opera sin emociones, sin vacilación y sin operaciones de venganza.

Espera pacientemente la confirmación de la inversión, entra con riesgo calculado y sale de acuerdo a la lógica, no a la esperanza.

Es por eso que es adecuado para los operadores profesionales, los comerciantes ocupados, y la disciplina de comercio prop-firm estilo.

Concepto Básico de Trading - Inversión de Tendencia y Swing Trading

Trend Reversal Bot se basa en una estrategia de entrada basada en la inversión.

En lugar de perseguir el precio o entrar al azar, la EA se centra en:

- Identificar el agotamiento de la tendencia

- Detectar posibles zonas de inversión

- Confirmar el cambio de dirección del mercado

- Entrar en operaciones con riesgo controlado

Esto lo hace ideal para:

- Operaciones con oro (XAUUSD)

- Estrategias de swing trading

- Condiciones de mercado basadas en la tendencia

Mercados e instrumentos soportados

Trend Reversal Bot está optimizado principalmente para:

- XAUUSD (Gold Trading)

- Símbolos de alta volatilidad

- Mercados de tendencia y swing-friendly

El oro es conocido por sus fuertes movimientos impulsivos seguidos de claros retrocesos, lo que lo convierte en un instrumento perfecto para este EA.

Plazos recomendados

Para un mejor rendimiento y estabilidad, los plazos recomendados son:

- M12 (12 minutos)

- M15 (15 minutos)

- M20 (20 minutos)

Estos plazos proporcionan un equilibrio entre:

- Precisión de la señal

- Reducción del ruido

- Movimientos de oscilación estables

Los plazos más cortos pueden aumentar el ruido. Los plazos más largos pueden reducir la frecuencia de las operaciones.

Sin cuadrícula - Sin Martingala - Lógica de negociación limpia

Trend Reversal Bot sigue estrictamente los principios del trading seguro:

- No Grid Trading

- No Martingale

- No Lot Multiplication

- No Risky Recovery System

Cada operación es independiente.

Cada operación tiene su propia lógica.

Las pérdidas se aceptan como parte del trading.

Esto es exactamente lo que esperan las empresas de accesorios y los operadores profesionales.

Sistema avanzado de control de pérdidas

Una de las características más fuertes de Trend Reversal Bot es su control de reducción basado en el porcentaje.

Protección Drawdown Incluye:

- Límite porcentual máximo de reducción

- Reducción automática del riesgo

- Bloqueo de operaciones cuando se alcanzan los límites

- Lógica de preservación del capital

Esta característica hace que el EA sea adecuado para:

- Operadores conservadores

- Cuentas a largo plazo

- Retos de las empresas de capital

- Disciplina de cuentas financiadas

Gestión del tamaño del lote - Modo fijo y automático

Trend Reversal Bot soporta dos modos profesionales de tamaño de lote:

1. Tamaño de Lote Fijo

- El usuario define el tamaño exacto del lote

- Control total sobre el riesgo

- Adecuado para operadores experimentados

2. Tamaño de lote automático (basado en el saldo)

- Tamaño de lote calculado automáticamente

- Basado en el saldo de la cuenta

- Se ajusta a medida que el saldo aumenta o disminuye

- Ideal para principiantes y cuentas escalonadas

Esto hace que el EA flexible para cuentas pequeñas y grandes cuentas.

Sistema de entrada y salida basado en señales

Cada operación se ejecuta basándose en señales claras.

El EA NO:

- Adivina la dirección del mercado

- Sobreopera

- Entra sin confirmación

Lógica de entrada:

- Confirmación de reversión

- Señales de agotamiento de tendencia

- Validación direccional

Lógica de salida:

- Salida basada en señales

- Lógica de parada controlada

- Cierre con gestión del riesgo

Esto garantiza que las operaciones sean lógicas, estructuradas y repetibles.

Totalmente automatizado - Sin operaciones emocionales

Trend Reversal Bot funciona en modo piloto automático.

Una vez conectado a la carta:

- No se necesita intervención manual

- Sin decisiones emocionales

- Sin pensar demasiado

- Sin cierre por pánico

Esto es especialmente útil para los operadores que:

- No pueden supervisar los gráficos durante todo el día

- Desean una ejecución disciplinada

- Desean más consistencia que emoción

Sistema de alertas y notificaciones múltiples

Trend Reversal Bot incluye un completo sistema de alertas:

- Alertas de terminal MT5

- Notificaciones Push (Móvil)

- Alertas por correo electrónico

- Alertas Telegram

Esto te mantiene informado sobre:

- Entradas de operaciones

- Salidas de operaciones

- Eventos de riesgo

- Acciones de protección de Drawdown

Siempre sabrá lo que está haciendo el EA.

Prop Firm Ready - Centrado en la disciplina del riesgo

Trend Reversal Bot está diseñado teniendo en cuenta las reglas de las empresas de props.

Razones clave por las que es prop-firma de usar:

- Sin cuadrícula

- Sin martingala

- Control de reducción

- Tamaño de lote controlado

- Lógica basada en la disciplina

Aunque ningún EA puede garantizar la superación de retos, esta estructura se ajusta a las normas profesionales de gestión de riesgos.

Los mejores casos de uso

Trend Reversal Bot es ideal para:

- Operadores de oro (XAUUSD)

- Operadores de swing

- Operadores de inversión de tendencia

- Profesionales ocupados

- Operadores algorítmicos de MT5

- Operadores que buscan un bajo estrés emocional

Oferta de lanzamiento - Precio por tiempo limitado

Para apoyar a los primeros usuarios, este EA se lanza con un precio especial de lanzamiento:

Precio de lanzamiento: 39 $ (sólo por tiempo limitado)

Este precio sólo está disponible durante el periodo de lanzamiento y puede aumentar más adelante.

Notas importantes

- Pruebe siempre en demo antes de operar en vivo

- Utilice los plazos recomendados

- Utilice un VPS adecuado para operar 24/5

- Siga los principios de gestión de riesgos

- Las condiciones del mercado pueden cambiar