Sistema avanzado de negociación multimotor para EURUSD (M1)

Todas las pruebas realizadas en: Cada tick basado en ticks reales

Introducción

PythonX Fictional EA está construido sobre un motor lógico de múltiples capas diseñado para la ejecución algorítmica de alta frecuencia y alta estabilidad en EURUSD M1.

El sistema incorpora filtros basados en la volatilidad, un algoritmo de rango de entrada adaptable y un marco de protección multietapa.

Se ha sometido a pruebas de estrés desde enero de 2025 hasta la actualidad utilizando modelos de ticks reales, apalancamiento fijo de 1:1000 y múltiples saldos iniciales para confirmar su escalabilidad y consistencia.

PythonX Fictional EA no utiliza martingala, promediación de rejilla, arbitraje, manipulación de ticks o explotación de latencia.

Todas las entradas, salidas y comportamientos de protección están basados en reglas y son verificables dentro del Probador de Estrategias MT5.

PythonX Fictional EA incluye cinco perfiles de ejecución totalmente independientes:

1. Modo Conservador

Diseñado para operadores que buscan consistencia a largo plazo y una reducción mínima. Condiciones de entrada estrictas y exposición controlada.

2. Modo equilibrado

Un modo híbrido de riesgo ajustado adecuado para la mayoría de los usuarios. Relación optimizada entre frecuencia, estabilidad y potencial de beneficios.

3. Modo de precisión

Se centra en entradas filtradas por precisión con ventanas de volatilidad más ajustadas. Frecuencia de negociación más baja, pero muy selectiva.

4. Modo dinámico

Aumenta la exposición durante las fases favorables de volatilidad utilizando la gestión adaptativa de lotes (no martingala). Diseñado para un crecimiento acelerado.

5. Modo Extremo

Máxima frecuencia de negociación y mayor rango de entrada. Adecuado sólo para usuarios que entienden la expansión del riesgo durante ciclos agresivos.

Todos los modos operan bajo la misma lógica base pero varían en la profundidad de filtrado, el comportamiento del rango de entrada y la aplicación del riesgo.

EURUSD - M1 - Cada Tick Basado en Ticks Reales

Apalancamiento: 1:1000

Marco temporal probado: Enero 2025 hasta el presente

El EA fue probado con múltiples saldos iniciales utilizando la misma configuración predeterminada para verificar la escalabilidad.

Los resultados demuestran una reducción estable y un factor de beneficios consistente en todos los tamaños de cuenta.

Tabla de rendimiento de backtest

Saldo inicial Saldo final Tamaño Lote Máx DD Factor de ganancia Apalancamiento 20 32,538 0.01 10.44 1.93 1:1000 40 63,626 0.02 10.73 1.89 1:1000 60 125,488 0.04 10.92 1.87 1:1000 80 158,082 0.05 10.77 1.88 1:1000 100 190,090 0.06 10.79 1.88 1:1000 200 318,132 0.10 10.73 1.89 1:1000 300 477,736 0.15 10.70 1.89 1:1000 400 636,264 0.20 10.73 1.89 1:1000 500 950,450 0.30 10.79 1.88 1:1000 1,000 1,590,662 0.50 10.73 1.89 1:1000 2,000 3,181,324 1.00 10.73 1.89 1:1000



Se añaden capturas de pantalla del Probador de Estrategias.





Ranking de optimización

Gráfico completo (Balance/Patrimonio)

Resumen de métricas

Página de informe

Conjuntos de parámetros

Distribución comercial

Curva de crecimiento

Estas secciones demuestran la estabilidad, la profundidad del recuento de operaciones y la coherencia.

Cómo utilizar el EA ficticio PythonX

1. Configuración recomendada

Símbolo: EURUSD

Marco temporal: M1

Apalancamiento: 1:1000

Ejecución: Cada tick basado en ticks reales

Diferencial: Uso de spread real variable para pruebas

Los ajustes por defecto están optimizados para EURUSD M1

2. Instalación

Coloque el EA en:

MQL5 → Expertos → PythonX_Fictional_EA.ex5

Adjuntar a EURUSD M1

Activar Algo Trading

Seleccione su Modo preferido (Conservador, Equilibrado, Precisión, Dinámico o Extremo)

3. VPS Recomendado

Dado que el EA analiza movimientos M1 rápidos, se recomienda un VPS de baja latencia para su uso en vivo.

Puede confirmar todos los resultados directamente:

Ejecute un backtest hoy en EURUSD M1 con:

Saldo inicial entre 50 y 100 USD



Configuración por defecto del EA

Modelo: Cada tick basado en ticks reales

Observará la misma consistencia de ejecución, estabilidad y drawdown controlado.

PythonX Fictional EA está diseñado para traders técnicos, desarrolladores cuánticos e instituciones que buscan una ejecución basada en reglas en lugar de un trading discrecional.

Mantiene un comportamiento consistente a través de diferentes tamaños de cuenta debido a su motor de riesgo adaptativo y arquitectura de filtrado fijo.

Este EA se titula "Ficcional" para indicar claramente que se trata de un proyecto creativo, experimental y técnico sin promesas ni garantías.