Forexpipsgainer

📈 Fxpipsgainer - Oro inteligente y Crypto Trading Robot para MT5

En primer lugar Compruebe nuestro rendimiento comercial aquí https://www.mql5.com/en/signals/2302357



Fxpipsgainer es un profesional desarrollado MetaTrader 5 Expert Advisor diseñado específicamente para el oro (XAUUSD) y Ethereum (ETH) de comercio.

Este robot se basa en varios años de experiencia real de comercio de Oro, centrándose en la estabilidad, el control de la recuperación, y el crecimiento del capital a largo plazo.

⚠️ Aviso Importante:

Fxpipsgainer está optimizado sólo para XAUUSD y ETH.

El uso de otros instrumentos no se recomienda y puede producir resultados ineficientes.

🎯 Filosofía de Trading

La consistencia por encima de los juegos de azar

Diseñado para inversores pacientes y disciplinados

Lógica de recuperación estructurada en lugar de salidas de pánico

El trading en Forex es un negocio, no un juego de azar

Este EA no utiliza un stop loss fijo para cada operación, sino que aplica un plan de recuperación bien organizado para gestionar las posiciones perdedoras.

Puede producirse una reducción temporal - no entre en pánico.

Si el drawdown aumenta, el sistema está diseñado para reducirlo gradualmente con el tiempo en condiciones normales de mercado.

💰 Tipos de cuenta y orientación sobre el tamaño del lote

Cuenta Cent

Saldo mínimo: 100 dólares

Tamaño de lote recomendado: lote de 0,01 céntimos

✅ Microcuenta XM

Saldo recomendado: 1.000 dólares

Tamaño de lote recomendado: 0.10 micro lotes

Esto hace Fxpipsgainer adecuado para los comerciantes de bajo capital, así como los inversores a largo plazo.

🔁 Recomendación muy importante - Cuenta Swap-Free

Fxpipsgainer puede mantener operaciones durante períodos prolongados, dependiendo del movimiento del mercado de Oro.

Por esta razón, su cuenta debe ser Swap-Free para evitar:

Cargos de transporte

Gastos de mantenimiento

Cargos administrativos

Cualquier coste oculto

El uso de una cuenta no libre de swaps puede afectar seriamente al rendimiento.

Corredores recomendados (sin swap ilimitado)

Basándonos en nuestra experiencia, los siguientes brokers ofrecen verdaderas cuentas swap-free ilimitadas, sin periodo de gracia ni comisiones ocultas, lo que permite mantener las operaciones durante semanas o incluso meses:

XM

HFM (HotForex)

LiteFinance

Exness

JustMarkets

OneRoyal

FBS

Mercados Vantage

XS

📊 Objetivos de rendimiento

🎯 O bjetivo mensual : 5% - 10%.

🎯 O bjetivo final: Aproximadamente 100% de crecimiento anual

Puedes monitorizar nuestro rendimiento de trading en directo a través del enlace proporcionado.





Compruebe aquí nuestro rendimiento comercial





Creemos en el rendimiento real, no en las promesas de marketing.

⚙️ Configuración y Soporte

Ajustes por defecto no recomendados para operar.

Para configuraciones personalizadas o asistencia , por favor contáctenos vía inbox después de la compra .

El apoyo se proporciona a los compradores genuinos

🤝 Palabras finales

La paciencia es nuestro activo más fuerte.

Siga las reglas, respete el riesgo y deje tiempo para que la estrategia funcione.

El crecimiento del balance ocurre paso a paso - no de la noche a la mañana.

Comience su viaje de comercio inteligente con Fxpipsgainer.

⚠️ Renuncia de Riesgo

Las operaciones con divisas y CFD implican riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Por favor, opere con responsabilidad y utilice una gestión adecuada del riesgo.