AZ Trade Recovery EA MT5

AZ Trade Recovery EA MT5 es un Asesor Experto profesional de recuperación basado en coberturas, diseñado para transformar posiciones perdedoras en resultados rentables, incluso durante fuertes retrocesos del mercado. Utiliza un avanzadoMecanismo de Cobertura de Recuperación de Zona (ZRH), un modelo matemático de trading probado que permite que su ciclo de trading termine con un beneficio neto independientemente de si el precio se mueve al alza o a la baja.

En lugar de confiar en los stop loss tradicionales, este EA utiliza una secuencia controlada de operaciones de recuperación cubiertas, colocadas a distancias precisas y con un tamaño de lote calculado, para construir una "zona de beneficios" alrededor del mercado. Una vez que el precio alcanza cualquiera de los lados de esta zona, el EA cierra todas las operaciones abiertas juntas con ganancias.

¿El resultado?
"Sus operaciones perdedoras se convierten sistemáticamente en ciclos ganadores". Sin conjeturas. Sin pánico. Pura gestión algorítmica.


Cómo funciona AZ Trade Recovery EA
Puede empezar con:

    • Una posición manual de Compra/Venta
    • Una operación abierta por otro EA
    • O una operación generada automáticamente (operación automática opcional)


    Si el mercado se mueve en contra de su entrada inicial, AZ Trade Recovery EA activa el motor de recuperación:

    1. El EA coloca una operación de cobertura de dirección opuesta en un GAP de Recuperación definido.
    2. El tamaño del lote se incrementa de acuerdo con el Modelo de Recuperación seleccionado (Múltiple, Personalizado, AddLot, etc.).
    3. Se calcula un nuevo nivel de TakeProfit para la posición combinada.
    4. Si el precio vuelve a cambiar de dirección, el EA continúa colocando nuevas operaciones de cobertura en cada nivel de GAP.
    5. Una vez que el mercado alcanza cualquiera de los límites de TakeProfit, todas las operaciones se cierran juntas en beneficio neto.

      Al alza o a la baja - el ciclo de recuperación termina con un resultado positivo siempre que el margen sea suficiente.



      Qué tipo de operaciones puede gestionar un EA

      Usted decide cómo el EA abre y gestiona las operaciones seleccionando:

        • Operación manual externa
        Utilice sus propias entradas manuales de Compra/Venta - el EA gestionará automáticamente la recuperación, el TP y el riesgo para esas operaciones.

          • Operación EA Externa

          Si ya utiliza otro EA de negociación,AZ Trade Recovery EA puede hacerse cargo de la gestión de recuperación para las operaciones abiertas por ese EA.

          • Auto Trading (Initial_Auto)

          El EA puede abrir automáticamente posiciones iniciales utilizando cualquier combinación de estrategias incorporadas:

            • Bandas de Bollinger
            • Media móvil
            • RSI
            • Heiken Ashi
            • Breakout Trading
            • Tendencia ADX
            • Ichimoku
            • Pivote Trading
            • Lógica de movimiento rápido

          Puede habilitar múltiples estrategias para construir su propio sistema de entrada personalizado.

          • Orden instantánea
          Usted selecciona Comprar o Vender en las entradas, y el EA abre inmediatamente esa operación como posición inicial.
          • Panel de Operaciones (Panel_Inicial)
          Activa un panel de operaciones ligero en el gráfico. Abra Buy, Sell, BuyStop, SellStop, o edite TP - todo desde el panel. Perfecto para traders que quieren entradas manuales con recuperación automática.
          • Botones de Backtest (Initial_Button)
          Habilita botones simples de Compra/Venta para backtesting visual. Ideal para probar el comportamiento de recuperación interactivamente dentro del Probador de Estrategias.


          Por qué este EA es diferente

          • Funciona igual de bien para Forex, CFDs, Metales, Índices, y Crypto
          • Puede operar tanto en modo de cobertura como sin cobertura
          • Soporta Grid before Recovery (opcional)
          • Maneja inteligentemente el dimensionamiento de lotes multinivel
          • Ofrece niveles de GAP personalizados, GAP dinámico o GAP fijo.
          • Incluye todos los ajustes de protección frente a pérdidas
          • Adecuado para operadores intradía, operadores swing y operadores automatizados


          Características principales

          • Mecanismo de Cobertura de Recuperación de Zona
          • Operaciones manuales y automáticas (sistema híbrido)
          • Panel de operaciones ligero para control con un solo clic
          • Soporte Multi-Magia y Multi-Estrategia
          • GAP de recuperación dinámico o fijo
          • Múltiples modelos de tamaño de lote
          • Break Even y Trailing Stop
          • Modo rejilla antes de la recuperación (opcional)
          • Soporta operaciones desde EAs externos
          • Modo Non-Hedge para brokers FIFO
          • Política de toma de pérdidas para movimientos extremos del mercado
          • Funciona en cualquier instrumento con suficiente volatilidad


          Cómo utilizarlo

          1. Abra su operación inicial manualmente O deje que el EA la abra automáticamente.
          2. Si la operación entra en drawdown, el motor de recuperación se activa automáticamente.
          3. El EA cubre, multiplica y recalcula los niveles de beneficio dinámicamente.
          4. Cuando el precio alcanza cualquiera de los límites TP, el ciclo completo se cierra con beneficios.

          El trading se vuelve:
          Más estable. Más predecible. Más controlada.


          Recomendaciones

          • Utiliza un broker con spreads ajustados y cobertura habilitada
          • Evite las sesiones de baja volatilidad
          • Elija con cuidado el GAP de recuperación y el tamaño del lote
          • Asegúrese un margen libre suficiente para ciclos de recuperación largos


          Guía del usuario

          Guía del usuario


          Respuesta al comentario