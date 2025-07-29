Recovery Boost Pro

5
RecoveryBoost PRO | MT5
Advanced Recovery & Trading EA - Flexibilidad y control inigualables:

El EA se utiliza para la recuperación de las operaciones de otros EAs que entraron en DD (Drawdown) o sus operaciones manuales también.

Este EA es una herramienta de trading rica en características y diseñada con precisión que ofrece capacidades mucho más allá de lo que proporcionan los Asesores Expertos típicos. Diseñado para traders que demandan estrategias adaptables y un robusto control de riesgo, este EA le da poder completo sobre cada aspecto de su sistema de recuperación de operaciones, control de volumen y lógica de tendencia.

El EA utiliza una estrategia avanzada de Auto-Recuperación combinada con un Posicionamiento Ponderado, diseñado para maximizar la Tasa de Ganancias mientras asegura una Asignación de Riesgo dinámica y adaptable.



Característicasinigualables que no encontrará en ningún otro sitio:

4 Modos Diferentes de Tamaño de Lote
Personalice cómo crecen los tamaños de los lotes en las operaciones de recuperación utilizando métodos altamente flexibles:

  • Multiplicador: Cada nueva operación aumenta en función de un factor multiplicador.

  • Lote Plus: Añade un tamaño de lote fijo al anterior.

  • Modos intercambiables (más y luego multiplicador o multiplicador y luego más):
    Puede empezar con el crecimiento de lote Plus y cambiar a Multiplicador después de cualquier número de operación específico - o empezar con Multiplicador y cambiar a Plus más tarde.
    Este cambio de doble dirección le da total flexibilidad para alinear la progresión del lote con su plan personal de gestión del dinero, permitiendo que el EA se adapte dinámicamente a cualquier condición del mercado o perfil de riesgo de la cuenta.




3 Modos de Recuperación Inteligente:


Elija entre tres potentes tipos de recuperación, cada uno diseñado para adaptarse a diferentes estilos de negociación y condiciones de mercado:

  1. Recuperación unidireccional (sólo en tendencia): Abre operaciones de recuperación estrictamente en la dirección de la tendencia original.

  2. Recuperación bidireccional con RSI: Abre posiciones de recuperación tanto de compra como de venta, filtradas inteligentemente por el RSI para evitar entradas falsas.

  3. Recuperación extra bidireccional: Un modo híbrido que combina tanto el enfoque unidireccional como la lógica bidireccional basada en el RSI, ofreciéndole potencia y precisión.





Cómo funciona el sistema de recuperación

IMPORTANTE 1: El EA se comportará de forma diferente EN cada marco temporal. ¿CUÁL ES LA RAZÓN? RSI y Cierre de Velas(si usa filtro de velas) ---- prefiero 2/3/5M CHART

IMPORTANTE 2: Para recuperar correctamente necesita tener margen libre suficiente para que el EA pueda abrir operaciones de recuperación.

IMPORTANTE 3: Compruebe con su broker si permite Hedging y compruebe también en el tester la DISTANCIA en base a si es un Broker de 2 o tres dígitos. La distancia por defecto del EA es para 2 dígitos, para una distancia mayor en 3 dígitos añada un 0 si no quiere ser muy agresivo.


  1. ElEA monitoriza todas las posiciones abiertas en el símbolo seleccionado y puede opcionalmente detener cualquier Asesor Experto (EA) externo o no rentable para tomar el control total del proceso de recuperación.

  2. Los niveles TakeProfit y StopLoss se restablecen para las posiciones afectadas, y las órdenes pendientes relacionadas con los ciclos de recuperación se eliminan para evitar señales contradictorias o una exposición innecesaria.

  3. Si se alcanza el umbral de reducción configurado, el EA abrirá una posición de cobertura (también puede elegir NO CUBRIR), evitando una mayor exposición y protegiendo la cuenta de pérdidas desbocadas.

  4. A continuación, las posiciones de recuperación se abren gradualmente en función de la lógica seleccionada: unidireccional (alineada con la tendencia), bidireccional basada en el RSI o el modo avanzado "bidireccional extra", en función de la configuración.

  5. Cada orden no rentable se cierra parcialmente en microporciones, apuntando primero a los peores niveles de precios. Las órdenes de restauración se abren utilizando un volumen controlado y calculado -basado en el modo de crecimiento de lotes seleccionado- para mantener una presión baja en la cuenta



Guía de pruebas y simulación

Para simular un escenario de recuperación real:

  1. Inicie el Probador de Estrategias en modo Visualización.

  2. Establezca el tamaño de depósito de su cuenta y SET Test Volume.Set A continuación, establezca el DD que desea que la cuenta para llegar a fin de iniciar la recuperación.NOTA:la EA por el modo de prueba de forma predeterminada, se abre el primer comercio automatically.I también han fijado el DD en 0 con el fin de la recuperación para comenzar immediately.You puede establecer tanto como usted want.In caso de que el comercio, ya sea toma ganancias o se recupera, a continuación, utilice el panel en la parte inferior derecha, para ABRIR operaciones PRINCIPAL.(El panel de comercio de recuperación se puede utilizar en cualquier momento que desee abrir usted mismo una posición de recuperación).

NUEVO : Sobre el panel de botones de recuperación. Ahora los botones están debajo del panel principal ¡Además puedes arrastrarlo a donde quieras!

  1. Ajuste parámetros como el tipo de recuperación, el modelo de tamaño de lote y los filtros para ver cómo funciona el EA en diferentes condiciones.

Nota: Este EA está diseñado para trabajar por símbolo. Para recuperar múltiples pares, adjunte una instancia a cada gráfico por separado con diferentes números mágicos. El proceso de recuperación sólo comenzará cuando exista una posición perdedora en el instrumento seleccionado.


Instrucciones de Configuración y Setup(para pruebas y en vivo)


Paso 1:Volumen de prueba para backtesting - establezca el volumen que necesita ver recoverin en modo de prueba.
(NOTA: DESPUÉS de que el volumen se recupere puede continuar probando usando los botones del Panel para operaciones MAIN).
→ Entrada: Volumen de prueba



Paso 2: Condiciones de Activación de la Recuperación

 Configure cuando el EA debe iniciar el proceso de recuperación:

Habilitar cobertura o no

Establezca el umbral de reducción para iniciar la recuperación

 Define cuánta pérdida (en la divisa de la cuenta) activará el ciclo de recuperación.



Paso 3: Lógica de Volumen y Ajustes de Crecimiento

 Ahora establezca cómo se comportarán los volúmenes de operación durante la recuperación:

Elija la estrategia de tamaño de lote
Entrada: Volume_MultiPlier_Type
Opciones:

Multiplicador

Plus

Multiplicador (Dinámico)

Multiplicador-Entonces-Más (Dinámico)

Establecer el tamaño del lote de la primera operación de recuperación
 Entrada: Volumen de la primera operación de recuperación

Establecer parámetros de tamaño de lote
 Entradas:

Volumen_Multiplicador (p.ej., 1.3)(cada operación se multiplicará por X)

Volume_Plus (e.g., 0.01)(cada operación se incrementará en X)

Definir cuándo cambiar de Plus → Multiplicador o viceversa
Entrada: Volumen Multiplicador Cambio (Después de X Operaciones)



Paso 4: Ejecución de Recuperación y Controles de Seguridad

 Permitir superposición de ciclos de recuperación
Input: OverLap(después de cuantas posiciones EA intentará cerrar Una ganadora con una perdedora)

Limitar el número máximo de operaciones de recuperación
Entradas:

Max_Recovery_Buy

Max_Recovery_Sell

Habilitar protección de congelación
 Entrada: Freeze DD
Una vez alcanzado este nivel de DD, las operaciones de recuperación se pausarán y se reiniciarán cada vez que el Precio esté en tendencia basado en la entrada de la MA o EMA de abajo.
Si se establece > 0, el EA esperará a la alineación de la tendencia para reanudar la recuperación.



Paso 5: Manejo de Ganancias

Ajustes para el cierre de operaciones rentables y cierres parciales:

Volumen para cierres parciales (CUANTOS lotes recuperará el EA cada vez)
Entrada: Volumen_Cierre

TakeProfit parcial en la divisa de la cuenta(Ganancia mínima que el EA obtendrá de cada recuperación)



    Ventajas Clave

    • Puede monitorizar y pausar otros EAs durante la recuperación, asegurando un control total sobre las posiciones afectadas.

    • Maneja automáticamente TP/SL, órdenes pendientes y bloquea posiciones cuando es necesario.

    • Utiliza cierres parciales y microrecuperación para minimizar la presión de drawdown sobre la cuenta.

    • Suficientemente flexible para recuperar pérdidas de otros EAs o funcionar de forma independiente como un potente motor de recuperación.

    • Soporta múltiples modelos de tamaño de lote, conmutación dinámica, filtros de tendencia, filtros RSI y más.

    • Protecciones inteligentes incorporadas: control de solapamiento, operaciones máximas, filtrado de entrada RSI, lógica de tendencia basada en MA.







      Entradas:


      Configuración General
      1. MagicNumber (Diferente Con Todas Las Operaciones Principales Y 0)

      Explicación: Un identificador único utilizado por el EA para rastrear sus operaciones. Evita conflictos entre múltiples EAs o instancias.

      2. Cerrar Todo Beneficio Mínimo (en Divisa de la Cuenta)

      Explicación: Todas las operaciones abiertas se cerrarán una vez que el beneficio total alcance Xunidades de la divisa de la cuenta.

      3. Disable_EA

      Explicación: Determina si se deshabilita Otro Asesor Experto (EA) . "No Deshabilitar" lo mantiene siempre activo.

      4. Delete_TP_SL

      Explicación: Si está en ON, el EA borra todos los ajustes de Take Profit y Stop Loss.

      5. Test Volume

      Explicación: Tamaño del lote de operación utilizado en escenarios de prueba o simulación.




      Configuración del Panel de Operaciones
      6. Main_Trade_Allow

      Valor: ON

      Explicación: Habilita o deshabilita la capacidad del EA de abrir operaciones principales sólo EN PRUEBA.

      7. Main_Panel_Volume

      Valor: 0.1

      Explicación: Tamaño de lote por defecto para operaciones manuales desde el panel de operaciones.

      8. Recovery_Trade_Allow

      Valor: ON

      Explicación: Permite al EA realizar operaciones de recuperación (para recuperarse de las pérdidas).

      9. Recovery_Panel_Volume

      Valor: 0.1

      Explicación: Tamaño del lote para operaciones de recuperación activadas desde el panel(Tanto en Tester como en LIVE).




      Configuración de Cobertura + ACTIVACIÓN DE RECUPERACIÓN
      10.Cobertura Cobertura

      Valor: ON

      Explicación: Permite la cobertura.

      11. Iniciar la recuperación en X$ DD (en la divisa de la cuenta)


      Explicación: El sistema de recuperación se activa una vez que la detracción supera X$ unidades de la divisa de la cuenta.




      Ajuste de Recuperación
      12. Volume_Close

      Explicación: Volumen mínimo utilizado para cerrar parte de una posición.

      13. TakeProfit Parcial (en Divisa de la Cuenta)

      Explicación: Una parte de una operación se cierra cuando se alcanza 1,0 unidad de beneficio.

      14. Volumen de la primera operación de recuperación

      Explicación: Tamaño del lote de la primera operación de recuperación.

      15. Volume_MultiPlier_Type


      Explicación: Estilo de cálculo del lote(analizado anteriormente)

      16. Volumen_MultiPlier_Type Volumen_Multiplicador

      Explicación: Multiplicador aplicado a cada nueva operación de recuperación (si elige un tipo de multiplicador)

      17. Volumen_Plus Volumen_Plus

      Explicación: Incremento fijo añadido al volumen de cada operación (si elige un tipo de multiplicador).

      18. Multiplicador de Volumen Cambio (Después de X) 18. Cambio del Multiplicador de Volumen (Después de X Operaciones)

      Explicación: Después de 8 operaciones de recuperación, la regla de tamaño de lote puede cambiar (si elige un método combinado)

      19. OverLap

      Explicación: Después de cuántas operaciones de recuperación abiertas el EA intentará un cierre parcial.

      20. Max_Recovery_Buy

      Explicación: Número máximo de operaciones de compra en la secuencia de recuperación.

      21. Max_Recovery_Sell

      Explicación: Número máximo de operaciones de venta en la secuencia de recuperación.

      22. Freeze DD (in Account Currency) (0 is Disable)


      Explicación: Si la reducción alcanza las 2000 unidades, la parte de recuperación que está en DD SE CONGELARÁ. Ajuste a 0 para desactivar esta función.




      Ajuste de Rejilla
      23. Paso

      Explicación: Distancia en puntos entre operaciones de recuperación.

      24. Step_MultiPlier

      Explicación: Cada distancia de paso subsiguiente se incrementa multiplicando con este valor .

      25. Candle_Filter

      Explicación: Si esta en ON, las operaciones de rejilla o recuperación se abren solo una en cada cierre de vela y después de que se cumpla la distancia. Si esta en OFF, las posiciones se abren exactamente en base a la distancia (si hay una vela grande, puede abrir múltiples posiciones en ella en base por supuesto a la distancia).

      26. First_Recovery First_Recovery


      Explicación: El tipo del modo de recuperación (explicado arriba) - escoja entre 3 tipos.




      RSI Recovery Setting
      27. RSI_Recovery_Period


      Explicación: El periodo utilizado por el indicador RSI (Relative Strength Index) para las señales de recuperación.

      28. RSI_Recovery_OS RSI_Recovery_OS

      Explicación: Nivel de sobreventa del RSI. Si el RSI está por debajo de este nivel, puede desencadenar una operación de recuperación de compra.

      29. RSI_Recovery_O RSI_Recovery_OB

      Explicación: Nivel de sobrecompra del RSI. Si el RSI está por encima, puede provocar una operación de recuperación de venta.

      MA Setting
      30. MA_Period MA_Period

      Explicación: El periodo de la media móvil utilizada en el filtrado de la estrategia.

      31. MA_Method

      Explicación: Tipo de Media Móvil utilizada (por ejemplo, Simple, Exponencial).

      32. MA_Applied_Price MA_Applied_Price

      Explicación: El precio utilizado para calcular la MA (típicamente Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo).

      Comentarios 5
      Ferran Lopez Navarro
      3068
      Ferran Lopez Navarro 2025.12.30 17:25 
       

      This EA has helped me a lot in recovering from deep drawdowns. Thanks to the author, Antonis, for his support and attention. I highly recommend having this EA ready as part of your risk management toolkit. It is a powerful recovery tool for both manual trading and other EAs.

      Tomasz Pi
      134
      Tomasz Pi 2025.12.04 16:39 
       

      Ohh... This recovery EA is I.N.S.A.N.E. !!! Other recovery EA blown me a half of account by hedging and multiplying lots, until market changed direction and it was't enough equity - this one saved my rest of account in one night - from -600$ to 0$ loss. EA opens many mini trades and secure account, works partialy - piece by piece - and finally brings loss into small profit. Don't hesitate - buy it. You really need this EA.

      Schatzi5427
      629
      Schatzi5427 2025.11.22 10:47 
       

      Ants Recovery Boost has been my best purchase to assist my recovery efforts. I used 2 other Recovery EA's but non gets close to this one which I have been using for 2 weeks Live.

      Otros productos de este autor
      Trend and Counter trend Project
      Antonis Michos
      5 (3)
      Asesores Expertos
      -70% DESCUENTO Únete al Grupo telegram. Copia y pega la siguiente dirección: https://t.me/+nW-jTNrIjwM3YjJk o ponte en contacto conmigo. O sigue el enlace bajo mi perfil AQUÍ hay un archivo GRATUITO para usar en una cuenta DEMO EN VIVO . Acerca de EA: Hay decenas de cálculos realizados en el gráfico para la mejor entrada posible con el fin de evitar noticias, cambios bruscos, etc TODOS basados en reacciones pasadas y entrenados para las próximas posibles . 3 estrategias diferentes cubre
      Virtual Trendline Scalper
      Antonis Michos
      4.71 (14)
      Asesores Expertos
      Telegram Group: Encuentra el enlace en mi perfil 4 días para pasar MyForexFunds evaluación de la fase 1.( ver captura de pantalla a continuación ) AQUÍ hay un archivo GRATUITO para usar en una cuenta DEMO EN VIVO. Bienvenido. Virtual Trendline Scalper es una máquina de scalping (opera con bastante frecuencia) que utiliza operaciones virtuales en líneas de tendencia virtuales antes de abrir una real en lugares decentes a perfectos. IMPORTANTE: Debido a la gran cantidad de variables que s
      Gold Stallion
      Antonis Michos
      4.73 (45)
      Asesores Expertos
      -40% OFF AQUÍ hay un archivo GRATUITO para usar en una cuenta DEMO EN VIVO . Grupo de Telegram: Encuentra el enlace en mi perfil o ponte en contacto conmigo Enorme Actualización en: Condiciones de entrada.(Las mismas que antes más algunas restricciones para mejorar aún más). Añadidos botones para pausar y reiniciar el EA desde el gráfico. ¡Añadida la entrada para Pausar EA basado en el número de posiciones y reiniciar el EA basado en la vela de 4H gráfico si está de vuelta en la tendenc
      Virtual Trendline Scalper MT5
      Antonis Michos
      5 (3)
      Asesores Expertos
      Telegram Group: Encuentra el enlace en mi perfil 4 días para pasar MyForexFunds evaluación de la fase 1.( ver captura de pantalla a continuación ) AQUÍ hay un archivo GRATUITO para usar en una cuenta DEMO EN VIVO. Bienvenido. Virtual Trendline Scalper es una máquina de scalping (opera con bastante frecuencia) que utiliza operaciones virtuales en líneas de tendencia virtuales antes de abrir una real en lugares decentes a perfectos. IMPORTANTE: Debido a la gran cantidad de variables que s
      Unstoppable
      Antonis Michos
      4.27 (15)
      Asesores Expertos
      Actualización Se ha añadido la opción de activar la superposición para reducir el DD. Añadida entrada para pruebas NO VISUALES más rápidas. ¡¡¡¡ LOS RESULTADOS EN BACKTEST SERAN INEXACTOS PORQUE EL VOLUMEN ACTUAL SE UTILIZA PARA LOS CALCULOS, asi que por favor MIRE LA SEÑAL EN VIVO o lea los comentarios reales Y SOLO EJECUTE EL EA CON VISUALIZACION PARA VER SU ESTRATEGIA !!!! Bienvenido. - Unstoppable es un EA que opera TODO EL TIEMPO!!! Eso significa que algún día puede ser arrie
      Cent Builder
      Antonis Michos
      3.67 (3)
      Asesores Expertos
      -40% DE DESCUENTO CENT BUILDER es un EA que esta hecho para operar MUCHO, por lo tanto, necesitara algo de margen para ser rentable. Sugiero usarlo en cuentas de centavos o en cuentas regulares GRANDES. -*- El EA sigue la tendencia usando HEDGE SYSTEM (si lo quieres, lo usas, si no, eliges HEDGE OFF). También puede elegir el tamaño del lote y CUANDO se iniciará). -*- El EA también utiliza un sistema de cierre parcial SUPER para la recuperación. Únete Telegram Grupo (Copy Paste este enl
      C Evolution MT5
      Antonis Michos
      5 (1)
      Utilidades
      Únete al grupo de Telegram de Out of the Box busca "Out of the Box" en Telegram o contacta conmigo Este no es un simple programa copiador que SOLO le permite copiar localmente transacciones entre diferentes cuentas MetaTrader 4 a en cualquier dirección y cantidad de la forma más rápida y sencilla posible .Por supuesto que hace eso. ¡¡¡Este copiador HACE MUCHO MUCHO MAS!!! POR FAVOR LEA A CONTINUACIÓN Y VER CAPTURAS DE PANTALLA. Muchos de nosotros tenemos EAs martingala o no martingala que so
      Virtual KillerTrade
      Antonis Michos
      5 (12)
      Utilidades
      -40% OFF Grupo de Telegram: Encuentra el enlace en mi perfil o ponte en contacto conmigo Bienvenido. Virtual Killer Trade es un EA excepcional que : Le guía CUANDO abrir la PRIMERA operación. ¡¡¡¡Después de que un sistema inteligente comienza a gestionar ese comercio y usted no tiene que preocuparse cuando cerrarlo ni cuando debe abrir un segundo o tercero etc uno !!!! Conecte el EA, espere la señal, abra la operación y luego ¡a dormir! FOR more experienced traders,you do not have to w
      Advanced Semi Auto trading
      Antonis Michos
      3.67 (6)
      Asesores Expertos
      -40% DE DESCUENTO Grupo de Telegram: Encuentra el enlace en mi perfil o ponte en contacto conmigo Bienvenido. Advanced Semi Auto Trading : Puede utilizar el EA a su antojo BASÁNDOSE EN SU ANÁLISIS. ANALICE EL MERCADO y luego solo presione los botones de vender o comprar del EA. El EA gestionará las operaciones basándose en un algoritmo avanzado de análisis de mercado, sistemas de toma de beneficios y un sistema de solapamiento muy avanzado y sofisticado para evitar grandes caídas en caso
      Unparallel Code
      Antonis Michos
      4 (4)
      Asesores Expertos
      Únete al grupo de telegram haciendo clic en el enlace que encontrarás debajo del perfil de mi foto. Bienvenido. Unparallel Code utiliza 97 condiciones basadas en varios indicadores para escanear el mercado y abrir una posición. Hay dos condiciones basadas en formaciones de velas que decidirán la distancia mínima entre operaciones. Dos stop loss, uno para la primera posición y otro para el resto. Usted puede utilizar sólo el stop loss para la primera posición, por ejemplo, y dejar que el re
      Copy Evolution
      Antonis Michos
      3 (1)
      Utilidades
      Únete al grupo de Telegram de Out of the Box busca "Out of the Box" en Telegram o contacta conmigo Este no es un simple programa copiador que SOLO le permite copiar localmente transacciones entre diferentes cuentas MetaTrader 4 a en cualquier dirección y cantidad de la forma más rápida y sencilla posible .Por supuesto que hace eso. ¡¡¡Este copiador HACE MUCHO MUCHO MAS!!! POR FAVOR LEA A CONTINUACIÓN Y VER CAPTURAS DE PANTALLA. Muchos de nosotros tenemos EAs martingala o no martingala que so
      The Hedging Master
      Antonis Michos
      Asesores Expertos
      40% DE DESCUENTO durante 2 DÍAS Únete al grupo de Telegram de Out of the Box busca "Out of the Box" en Telegram o ponte en contacto conmigo El código fuente también está a la venta (sólo ofertas serias). Nota: Este EA (Asesor Experto) opera continuamente. Es normal que el backtesting muestre problemas ocasionales; si no fuera así, el EA valdría mucho más. Tendrá que supervisarlo de cerca. Para ayudar a gestionar esto, utilizo una entrada llamada "stop de apertura en general" establecida en
      Respuesta al comentario