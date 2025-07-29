Recovery Boost Pro

🔥 OFERTA POR TIEMPO LIMITADO - SOLO 48 HORASRecoveryBoost PRO | MT5💰 SOLO $50

Advanced Recovery & Trading EA - Flexibilidad y control inigualables:

El EA se utiliza para la recuperación de las operaciones de otros EAs que entraron en DD (Drawdown) o sus operaciones manuales también.

Este EA es una herramienta de trading rica en características y diseñada con precisión que ofrece capacidades mucho más allá de lo que proporcionan los Asesores Expertos típicos. Diseñado para traders que demandan estrategias adaptables y un robusto control de riesgo, este EA le da poder completo sobre cada aspecto de su sistema de recuperación de operaciones, control de volumen y lógica de tendencia.

El EA utiliza una estrategia avanzada de Auto-Recuperación combinada con un Posicionamiento Ponderado, diseñado para maximizar la Tasa de Ganancias mientras asegura una Asignación de Riesgo dinámica y adaptable.



Característicasinigualables que no encontrará en ningún otro sitio:

4 Modos Diferentes de Tamaño de Lote

Personalice cómo crecen los tamaños de los lotes en las operaciones de recuperación utilizando métodos altamente flexibles:

3 Modos de Recuperación Inteligente:

Elija entre tres potentes tipos de recuperación, cada uno diseñado para adaptarse a diferentes estilos de negociación y condiciones de mercado:

Recuperación extra bidireccional: Un modo híbrido que combina tanto el enfoque unidireccional como la lógica bidireccional basada en el RSI, ofreciéndole potencia y precisión.

Recuperación bidireccional con RSI: Abre posiciones de recuperación tanto de compra como de venta, filtradas inteligentemente por el RSI para evitar entradas falsas.

Recuperación unidireccional (sólo en tendencia): Abre operaciones de recuperación estrictamente en la dirección de la tendencia original.

















Cómo funciona el sistema de recuperación

IMPORTANTE 1: El EA se comportará de forma diferente EN cada marco temporal. ¿CUÁL ES LA RAZÓN? RSI y Cierre de Velas(si usa filtro de velas) ---- prefiero 2/3/5M CHART

IMPORTANTE 2: Para recuperar correctamente necesita tener margen libre suficiente para que el EA pueda abrir operaciones de recuperación.

IMPORTANTE 3: Compruebe con su broker si permite Hedging y compruebe también en el tester la DISTANCIA en base a si es un Broker de 2 o tres dígitos. La distancia por defecto del EA es para 2 dígitos, para una distancia mayor en 3 dígitos añada un 0 si no quiere ser muy agresivo.





ElEA monitoriza todas las posiciones abiertas en el símbolo seleccionado y puede opcionalmente detener cualquier Asesor Experto (EA) externo o no rentable para tomar el control total del proceso de recuperación. Los niveles TakeProfit y StopLoss se restablecen para las posiciones afectadas, y las órdenes pendientes relacionadas con los ciclos de recuperación se eliminan para evitar señales contradictorias o una exposición innecesaria. Si se alcanza el umbral de reducción configurado, el EA abrirá una posición de cobertura (también puede elegir NO CUBRIR) , evitando una mayor exposición y protegiendo la cuenta de pérdidas desbocadas. A continuación, las posiciones de recuperación se abren gradualmente en función de la lógica seleccionada: unidireccional (alineada con la tendencia), bidireccional basada en el RSI o el modo avanzado "bidireccional extra", en función de la configuración. Cada orden no rentable se cierra parcialmente en microporciones, apuntando primero a los peores niveles de precios. Las órdenes de restauración se abren utilizando un volumen controlado y calculado -basado en el modo de crecimiento de lotes seleccionado- para mantener una presión baja en la cuenta









Para simular un escenario de recuperación real:

Inicie el Probador de Estrategias en modo Visualización. Establezca el tamaño de depósito de su cuenta y SET Test Volume.Set A continuación, establezca el DD que desea que la cuenta para llegar a fin de iniciar la recuperación.NOTA:la EA por el modo de prueba de forma predeterminada, se abre el primer comercio automatically.I también han fijado el DD en 0 con el fin de la recuperación para comenzar immediately.You puede establecer tanto como usted want.In caso de que el comercio, ya sea toma ganancias o se recupera, a continuación, utilice el panel en la parte inferior derecha, para ABRIR operaciones PRINCIPAL.(El panel de comercio de recuperación se puede utilizar en cualquier momento que desee abrir usted mismo una posición de recuperación).

NUEVO : Sobre el panel de botones de recuperación. Ahora los botones están debajo del panel principal ¡Además puedes arrastrarlo a donde quieras!

Ajuste parámetros como el tipo de recuperación, el modelo de tamaño de lote y los filtros para ver cómo funciona el EA en diferentes condiciones.

Nota: Este EA está diseñado para trabajar por símbolo. Para recuperar múltiples pares, adjunte una instancia a cada gráfico por separado con diferentes números mágicos. El proceso de recuperación sólo comenzará cuando exista una posición perdedora en el instrumento seleccionado.





Instrucciones de Configuración y Setup(para pruebas y en vivo)





Paso 1:Volumen de prueba para backtesting - establezca el volumen que necesita ver recoverin en modo de prueba.

(NOTA: DESPUÉS de que el volumen se recupere puede continuar probando usando los botones del Panel para operaciones MAIN).

→ Entrada: Volumen de prueba





Paso 2: Condiciones de Activación de la Recuperación



Configure cuando el EA debe iniciar el proceso de recuperación:



Habilitar cobertura o no



Establezca el umbral de reducción para iniciar la recuperación



Define cuánta pérdida (en la divisa de la cuenta) activará el ciclo de recuperación.





Paso 3: Lógica de Volumen y Ajustes de Crecimiento



Ahora establezca cómo se comportarán los volúmenes de operación durante la recuperación:



Elija la estrategia de tamaño de lote

Entrada: Volume_MultiPlier_Type

Opciones:



Multiplicador



Plus



Multiplicador (Dinámico)



Multiplicador-Entonces-Más (Dinámico)



Establecer el tamaño del lote de la primera operación de recuperación

Entrada: Volumen de la primera operación de recuperación



Establecer parámetros de tamaño de lote

Entradas:



Volumen_Multiplicador (p.ej., 1.3)(cada operación se multiplicará por X)



Volume_Plus (e.g., 0.01)(cada operación se incrementará en X)



Definir cuándo cambiar de Plus → Multiplicador o viceversa

Entrada: Volumen Multiplicador Cambio (Después de X Operaciones)





Paso 4: Ejecución de Recuperación y Controles de Seguridad



Permitir superposición de ciclos de recuperación

Input: OverLap(después de cuantas posiciones EA intentará cerrar Una ganadora con una perdedora)



Limitar el número máximo de operaciones de recuperación

Entradas:



Max_Recovery_Buy



Max_Recovery_Sell



Habilitar protección de congelación

Entrada: Freeze DD

Una vez alcanzado este nivel de DD, las operaciones de recuperación se pausarán y se reiniciarán cada vez que el Precio esté en tendencia basado en la entrada de la MA o EMA de abajo.

Si se establece > 0, el EA esperará a la alineación de la tendencia para reanudar la recuperación.





Paso 5: Manejo de Ganancias



Ajustes para el cierre de operaciones rentables y cierres parciales:



Volumen para cierres parciales (CUANTOS lotes recuperará el EA cada vez)

Entrada: Volumen_Cierre



TakeProfit parcial en la divisa de la cuenta(Ganancia mínima que el EA obtendrá de cada recuperación)







Puede monitorizar y pausar otros EAs durante la recuperación, asegurando un control total sobre las posiciones afectadas.

Maneja automáticamente TP/SL, órdenes pendientes y bloquea posiciones cuando es necesario.

Utiliza cierres parciales y microrecuperación para minimizar la presión de drawdown sobre la cuenta.

Suficientemente flexible para recuperar pérdidas de otros EAs o funcionar de forma independiente como un potente motor de recuperación.

Soporta múltiples modelos de tamaño de lote , conmutación dinámica, filtros de tendencia, filtros RSI y más.

Protecciones inteligentes incorporadas: control de solapamiento, operaciones máximas, filtrado de entrada RSI, lógica de tendencia basada en MA.



















Entradas:





Configuración General

1. MagicNumber (Diferente Con Todas Las Operaciones Principales Y 0)



Explicación: Un identificador único utilizado por el EA para rastrear sus operaciones. Evita conflictos entre múltiples EAs o instancias.



2. Cerrar Todo Beneficio Mínimo (en Divisa de la Cuenta)



Explicación: Todas las operaciones abiertas se cerrarán una vez que el beneficio total alcance Xunidades de la divisa de la cuenta.



3. Disable_EA



Explicación: Determina si se deshabilita Otro Asesor Experto (EA) . "No Deshabilitar" lo mantiene siempre activo.



4. Delete_TP_SL



Explicación: Si está en ON, el EA borra todos los ajustes de Take Profit y Stop Loss.



5. Test Volume



Explicación: Tamaño del lote de operación utilizado en escenarios de prueba o simulación.









Configuración del Panel de Operaciones

6. Main_Trade_Allow



Valor: ON



Explicación: Habilita o deshabilita la capacidad del EA de abrir operaciones principales sólo EN PRUEBA.



7. Main_Panel_Volume



Valor: 0.1



Explicación: Tamaño de lote por defecto para operaciones manuales desde el panel de operaciones.



8. Recovery_Trade_Allow



Valor: ON



Explicación: Permite al EA realizar operaciones de recuperación (para recuperarse de las pérdidas).



9. Recovery_Panel_Volume



Valor: 0.1



Explicación: Tamaño del lote para operaciones de recuperación activadas desde el panel(Tanto en Tester como en LIVE).









Configuración de Cobertura + ACTIVACIÓN DE RECUPERACIÓN

10.Cobertura Cobertura



Valor: ON



Explicación: Permite la cobertura.



11. Iniciar la recuperación en X$ DD (en la divisa de la cuenta)





Explicación: El sistema de recuperación se activa una vez que la detracción supera X$ unidades de la divisa de la cuenta.









Ajuste de Recuperación

12. Volume_Close



Explicación: Volumen mínimo utilizado para cerrar parte de una posición.



13. TakeProfit Parcial (en Divisa de la Cuenta)



Explicación: Una parte de una operación se cierra cuando se alcanza 1,0 unidad de beneficio.



14. Volumen de la primera operación de recuperación



Explicación: Tamaño del lote de la primera operación de recuperación.



15. Volume_MultiPlier_Type



Explicación: Estilo de cálculo del lote(analizado anteriormente)



16. Volumen_MultiPlier_Type Volumen_Multiplicador



Explicación: Multiplicador aplicado a cada nueva operación de recuperación (si elige un tipo de multiplicador)



17. Volumen_Plus Volumen_Plus



Explicación: Incremento fijo añadido al volumen de cada operación (si elige un tipo de multiplicador).



18. Multiplicador de Volumen Cambio (Después de X) 18. Cambio del Multiplicador de Volumen (Después de X Operaciones)



Explicación: Después de 8 operaciones de recuperación, la regla de tamaño de lote puede cambiar (si elige un método combinado)



19. OverLap



Explicación: Después de cuántas operaciones de recuperación abiertas el EA intentará un cierre parcial.



20. Max_Recovery_Buy



Explicación: Número máximo de operaciones de compra en la secuencia de recuperación.



21. Max_Recovery_Sell



Explicación: Número máximo de operaciones de venta en la secuencia de recuperación.



22. Freeze DD (in Account Currency) (0 is Disable)





Explicación: Si la reducción alcanza las 2000 unidades, la parte de recuperación que está en DD SE CONGELARÁ. Ajuste a 0 para desactivar esta función.









Ajuste de Rejilla

23. Paso



Explicación: Distancia en puntos entre operaciones de recuperación.



24. Step_MultiPlier



Explicación: Cada distancia de paso subsiguiente se incrementa multiplicando con este valor .



25. Candle_Filter



Explicación: Si esta en ON, las operaciones de rejilla o recuperación se abren solo una en cada cierre de vela y después de que se cumpla la distancia. Si esta en OFF, las posiciones se abren exactamente en base a la distancia (si hay una vela grande, puede abrir múltiples posiciones en ella en base por supuesto a la distancia).



26. First_Recovery First_Recovery





Explicación: El tipo del modo de recuperación (explicado arriba) - escoja entre 3 tipos.









RSI Recovery Setting

27. RSI_Recovery_Period





Explicación: El periodo utilizado por el indicador RSI (Relative Strength Index) para las señales de recuperación.



28. RSI_Recovery_OS RSI_Recovery_OS



Explicación: Nivel de sobreventa del RSI. Si el RSI está por debajo de este nivel, puede desencadenar una operación de recuperación de compra.



29. RSI_Recovery_O RSI_Recovery_OB



Explicación: Nivel de sobrecompra del RSI. Si el RSI está por encima, puede provocar una operación de recuperación de venta.



MA Setting

30. MA_Period MA_Period



Explicación: El periodo de la media móvil utilizada en el filtrado de la estrategia.



31. MA_Method



Explicación: Tipo de Media Móvil utilizada (por ejemplo, Simple, Exponencial).



32. MA_Applied_Price MA_Applied_Price



Explicación: El precio utilizado para calcular la MA (típicamente Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo).