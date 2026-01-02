Forexpipsgainer

📈 Fxpipsgainer - Intelligenter Gold- & Krypto-Handelsroboter für MT5

Fxpipsgainer ist ein professionell entwickelter MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) und Ethereum (ETH) entwickelt wurde.

Dieser Roboter basiert auf mehreren Jahren echter Goldhandelserfahrung und konzentriert sich auf Stabilität, Erholungskontrolle und langfristiges Kapitalwachstum.

⚠️ Wichtiger Hinweis:

Fxpipsgainer ist nur für XAUUSD und ETH optimiert.

Die Verwendung anderer Instrumente wird nicht empfohlen und kann zu ineffizienten Ergebnissen führen.

🎯 Handels-Philosophie

Konsistenz statt Glücksspiel

Entwickelt für geduldige und disziplinierte Anleger

Strukturierte Erholungslogik anstelle von Panikausstiegen

Forex-Handel ist ein Geschäft, kein Glücksspiel

Dieser EA verwendet keinen festen Stop-Loss für jeden Handel, sondern wendet einen gut organisierten Erholungsplan an, um Verlustpositionen zu verwalten.

Vorübergehende Drawdowns können auftreten - keine Panik.

Wenn der Drawdown zunimmt, ist das System so konzipiert, dass er im Laufe der Zeit unter normalen Marktbedingungen schrittweise reduziert wird.

💰 Hinweise zu Kontotypen und Losgrößen

✅ Cent-Konto

Mindestguthaben: $100

Empfohlene Losgröße: 0,01 Cent-Lot

✅ XM-Mikro-Konto

Empfohlenes Guthaben: $1.000

Empfohlene Losgröße: 0.10 micro lot

Damit ist Fxpipsgainer sowohl für Trader mit geringem Kapital als auch für langfristige Investoren geeignet.

🔁 S ehr wichtige Empfehlung - Swap-freies Konto

Fxpipsgainer kann Trades für längere Zeiträume halten, abhängig von der Bewegung des Goldmarktes.

Aus diesem Grund muss Ihr Konto Swap-frei sein, um zu vermeiden:

Übertragsgebühren

Haltegebühren

Administrative Gebühren

Alle versteckten Kosten

Die Nutzung eines nicht swapfreien Kontos kann die Performance erheblich beeinträchtigen.

✅ Empfohlene Broker (unbegrenzt Swap-frei)

Unserer Erfahrung nach bieten die folgenden Broker wirklich unbegrenzt swapfreie Konten an, die keine tilgungsfreie Zeit und keine versteckten Gebühren vorsehen und es ermöglichen, Trades über Wochen oder sogar Monate zu halten:

XM

HFM (HotForex)

LiteFinance

Exness

JustMarkets

OneRoyal

FBS

Vantage Märkte

XS

📊 Performance-Ziele

🎯 Monatliches Ziel: 5% - 10%

🎯 Endziel: ca. 100% jährliches Wachstum

Wir glauben an echte Performance - nicht an Marketingversprechen.

⚙️ Einstellungen & Unterstützung

Die Standardeinstellungen werden für den Handel nicht empfohlen.

Für benutzerdefinierte Einstellungen oder Hilfe , kontaktieren Sie uns bitte über den Posteingang nach dem Kauf

Support wird für echte Käufer angeboten

🤝 Letzte Worte

Geduld ist unser größtes Kapital.

Befolgen Sie die Regeln, respektieren Sie das Risiko und lassen Sie sich Zeit, damit die Strategie funktioniert.

Gleichgewichtswachstum geschieht Schritt für Schritt - nicht über Nacht.

Beginnen Sie Ihre intelligente Handelsreise mit Fxpipsgainer.

⚠️ Risiko-Hinweis

Der Handel mit Devisen und CFDs ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst und nutzen Sie ein angemessenes Risikomanagement.