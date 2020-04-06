KiPollatorGeminiTank

Título: KiPollator Gemini Tank 2.0 - La imparable fortaleza comercial híbrida

Subtítulo: Sistema Profesional de Cuadrícula H4 con Modo "Francotirador Inversor" e Interfaz de Control Manual.

Descripción:

KiPollator Gemini Tank 2.0 no es sólo un Asesor Experto; es una unidad estratégica de combate diseñada para la supervivencia a largo plazo y el crecimiento de su depósito. Este sistema representa la evolución del trading algorítmico, combinando un robusto mecanismo defensivo ("El Tanque") con un seguidor de tendencias de alta precisión ("El Inversor").

Este EA fue diseñado para sobrevivir a las caídas del mercado (como 2020 y 2022 y 2024), donde los sistemas estándar de martingala fallan. Utiliza una lógica inteligente de "Superposición" para cortar las pérdidas utilizando las ganancias acumuladas, asegurando que la curva de la equidad se mantenga suave y ascendente.

💎 CARACTERÍSTICAS CLAVE E INNOVACIONES:

1. El Motor Híbrido (Lógica Dual)

🛡️ El Tanque (Defensa): Funciona en segundo plano, recogiendo pequeños beneficios del ruido del mercado mediante una red inteligente. Estabiliza el depósito y proporciona el combustible de margen.

🎯 El Inversor (Ofensiva): Un francotirador seguidor de tendencias que trabaja estrictamente en el marco temporal H4. Captura tendencias globales masivas (1000+ puntos), generando la mayor parte del beneficio sin interferir en la lógica del Tanque.

2. El robot no se limita a esperar a que el precio vuelva. Reduce activamente el drawdown utilizando los beneficios de las operaciones exitosas para cerrar las posiciones perdedoras más antiguas ("comiéndose la cola"). Esto aumenta significativamente la capacidad de supervivencia del sistema.

3. "Los protocolos de seguridad avanzados evitan que el EA abra múltiples operaciones rápidas durante situaciones de alta volatilidad o señales contradictorias. Cuenta con un Sistema de Enfriamiento inteligente que bloquea la negociación durante un tiempo determinado después de una salida de emergencia.

4. A diferencia de los EAs de "caja negra", Gemini Tank 2.0 respeta al operador. Los botones del gráfico le permiten:

CERRAR INVERSOR: Asegura manualmente el beneficio de la orden de tendencia principal.

PARAR INVERSOR / PARAR TANQUE : Pausa módulos específicos durante noticias o días festivos.

El robot reconoce su intervención manual y ajusta sus cálculos al instante.

5. Fiabilidad Hard-Locked La estrategia está optimizada matemáticamente para el Timeframe H4. El EA fuerza automáticamente los cálculos internos a H4, protegiendo al usuario de errores accidentales de timeframe en el gráfico.

RECOMENDACIONES 📊:

Símbolo: XAUUSD (Oro), EURUSD, GBPUSD.

Marco temporal: H4 (Altamente Recomendado).

Depósito: Mínimo $1000 para una cuenta de centavos (10,000 centavos) o cuenta estándar con 0.01 lote.

Tipo de cuenta: ECN o Estándar con spread bajo.

VPS: Requerido para operar 24/5.

⚙️ RESUMEN DE ENTRADAS:

Use_Investor_Mode: Activa el H4 Trend Sniper.

Auto_Lock_K: Coeficiente de cobertura suave (Cojín de seguridad).

Use_Partial_Close: Activa el mecanismo de reducción inteligente del drawdown.

Color de los botones: Interfaz totalmente personalizable.

KiPollator Gemini Tank 2.0 - Construido para sobrevivir. Diseñado para obtener beneficios.