📈 Fxpipsgainer - Oro inteligente y Crypto Trading Robot para MT5

Fxpipsgainer es un profesional desarrolladoMetaTrader 5 Expert Advisor diseñado específicamente parael oro (XAUUSD) y Ethereum (ETH) de comercio .

Este robot se basa envarios años de experiencia real de comercio de oro, centrándose en la estabilidad, el control de la recuperación, y el crecimiento del capital a largo plazo.

⚠️ Aviso Importante:

Fxpipsgainer está optimizadosólo para XAUUSD y ETH.

El uso de otros instrumentosno serecomienda y puede producir resultados ineficientes.

🎯 Filosofía de Trading

Consistencia por encima de apuestas

Diseñado para inversores pacientes y disciplinados

Lógica de recuperación estructurada en lugar de salidas de pánico

El trading en Forex es unnegocio, no un juego de azar

Este EAno utiliza un stop loss fijo para cada operación, sino que aplica unplan de recuperación bien organizado para gestionar las posiciones perdedoras.

Puede producirse un drawdown temporal - que no cunda el pánico.

Si el drawdown aumenta, el sistema está diseñado parareducirlo gradualmente con el tiempo en condiciones normales de mercado.

💰 Tipos de cuenta y orientación sobre el tamaño del lote

Cuenta Cent

Saldo mínimo: 100 dólares

Tamaño de lote recomendado:lote de 0,01 céntimos

✅ Microcuenta XM

Saldo recomendado: 1.000 dólares

Tamaño de lote recomendado:0.10 micro lotes

Esto hace queFxpipsgainer adecuado para los comerciantes de bajo capital, así como los inversores a largo plazo.

🔁 Recomendación muy importante - Cuenta Swap-Free

Fxpipsgainer puedemantener operaciones durante períodos prolongados, dependiendo delmovimiento del mercado de Oro.

Por esta razón, su cuentadebe ser Swap-Free para evitar:

Cargos

Gastos de mantenimiento

Gastos administrativos

Cualquier coste oculto

El uso de una cuenta no libre de swaps puedeafectar seriamente al rendimiento.

Corredores recomendados (sin swap ilimitado)

Basándonos en nuestra experiencia, los siguientes brokers ofrecenverdaderas cuentas swap-free ilimitadas,sin periodo de gracia ni comisiones ocultas, lo que permite mantener las operacionesdurante semanas o incluso meses:

XM

HFM (HotForex)

LiteFinance

Exness

JustMarkets

OneRoyal

FBS

Mercados Vantage

XS

📊 Objetivos de rentabilidad

🎯 O bjetivo mensual : 5% - 10%.

🎯 O bjetivo final: Aproximadamente 100% de crecimiento anual

Creemos en elrendimiento real, no en las promesas de marketing.

⚙️ Configuración y Soporte

Ajustes por defecto no recomendados para operar.

Para configuraciones personalizadas o asistencia , por favor contáctenos vía inbox después de la compra .

El apoyo se proporciona a los compradores genuinos

🤝 Palabras finales

La paciencia es nuestro activo más fuerte.

Sigue las reglas, respeta el riesgo y dale tiempo a la estrategia para que funcione.

El crecimiento del equilibrio se produce paso a paso - no de la noche a la mañana.

Comience su viaje de comercio inteligente conFxpipsgainer.

⚠️ Renuncia de Riesgo

Las operaciones con divisas y CFD implican riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Por favor, opere con responsabilidad y utilice una gestión adecuada del riesgo.