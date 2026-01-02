Fxpipsgainer
- Asesores Expertos
- Mohammad Zahirul Islam
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
📈 Fxpipsgainer - Oro inteligente y Crypto Trading Robot para MT5
En primer lugar Compruebe nuestro rendimiento comercial aquí
https://www.mql5.com/en/signals/2302357
Fxpipsgainer es un profesional desarrolladoMetaTrader 5 Expert Advisor diseñado específicamente parael oro (XAUUSD) y Ethereum (ETH) de comercio .
Este robot se basa envarios años de experiencia real de comercio de oro, centrándose en la estabilidad, el control de la recuperación, y el crecimiento del capital a largo plazo.
⚠️ Aviso Importante:
Fxpipsgainer está optimizadosólo para XAUUSD y ETH.
El uso de otros instrumentosno serecomienda y puede producir resultados ineficientes.
🎯 Filosofía de Trading
-
Consistencia por encima de apuestas
-
Diseñado parainversores pacientes y disciplinados
-
Lógica de recuperación estructurada en lugar de salidas de pánico
-
El trading en Forex es unnegocio, no un juego de azar
Este EAno utiliza un stop loss fijo para cada operación, sino que aplica unplan de recuperación bien organizado para gestionar las posiciones perdedoras.
Puede producirse un drawdown temporal - que no cunda el pánico.
Si el drawdown aumenta, el sistema está diseñado parareducirlo gradualmente con el tiempo en condiciones normales de mercado.
💰 Tipos de cuenta y orientación sobre el tamaño del lote
Cuenta Cent
-
Saldo mínimo: 100 dólares
-
Tamaño de lote recomendado:lote de 0,01 céntimos
✅ Microcuenta XM
-
Saldo recomendado: 1.000 dólares
-
Tamaño de lote recomendado:0.10 micro lotes
Esto hace queFxpipsgainer adecuado para los comerciantes de bajo capital, así como los inversores a largo plazo.
🔁 Recomendación muy importante - Cuenta Swap-Free
Fxpipsgainer puedemantener operaciones durante períodos prolongados, dependiendo delmovimiento del mercado de Oro.
Por esta razón, su cuentadebe ser Swap-Free para evitar:
-
Cargos
-
Gastos de mantenimiento
-
Gastos administrativos
-
Cualquier coste oculto
El uso de una cuenta no libre de swaps puedeafectar seriamente al rendimiento.
Corredores recomendados (sin swap ilimitado)
Basándonos en nuestra experiencia, los siguientes brokers ofrecenverdaderas cuentas swap-free ilimitadas,sin periodo de gracia ni comisiones ocultas, lo que permite mantener las operacionesdurante semanas o incluso meses:
-
XM
-
HFM (HotForex)
-
LiteFinance
-
Exness
-
JustMarkets
-
OneRoyal
-
FBS
-
Mercados Vantage
-
XS
📊 Objetivos de rentabilidad
-
🎯 O bjetivo mensual: 5% - 10%.
-
🎯 O bjetivo final: Aproximadamente 100% de crecimiento anual
Puedesmonitorizar nuestro rendimiento de trading en directo a través del enlace proporcionado.
Compruebe aquí nuestro rendimiento comercial
Creemos en elrendimiento real, no en las promesas de marketing.
⚙️ Configuración y Soporte
-
Ajustes por defecto no recomendados para operar.
-
Paraconfiguraciones personalizadas o asistencia, por favorcontáctenos vía inbox después de la compra.
-
El apoyo se proporciona a los compradores genuinos
🤝 Palabras finales
La paciencia es nuestro activo más fuerte.
Sigue las reglas, respeta el riesgo y dale tiempo a la estrategia para que funcione.
El crecimiento del equilibrio se produce paso a paso - no de la noche a la mañana.
Comience su viaje de comercio inteligente conFxpipsgainer.
⚠️ Renuncia de Riesgo
Las operaciones con divisas y CFD implican riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Por favor, opere con responsabilidad y utilice una gestión adecuada del riesgo.