Super Trend Smart

Desarrollado por smart2trader.com

Smart Super Trend es un indicador avanzado de identificación de tendencias diseñado para detectar movimientos alcistas y bajistas del mercado con gran precisión.

El indicador Super Trend de Smart utiliza algoritmos adaptativos combinados con filtros de volatilidad, proporcionando señales más limpias y alineadas con la dinámica real de los precios.

Además, cuenta con un sistema de monitorización inteligente que le notifica en tiempo real cada vez que se produce un cambio de tendencia, ayudándole a tomar decisiones con mayor agilidad y confianza.


Acerca de Super Trend

Super Trend es un indicador técnico de tendencia muy utilizado en el trading, especialmente en Forex, índices, acciones y criptodivisas. Combina la volatilidad (ATR ) con el movimiento del precio para identificar objetivamente tendencias alcistas y bajistas, así como posibles puntos de reversión.

Super Trend se adapta automáticamente a las condiciones del mercado, ayudando a los operadores a seguir la tendencia, evitar el ruido y tomar decisiones de compra y venta más asertivas.


Indicador Super Trend: Búferes

  • [0]: Tendencia (1 = Tendencia alcista, -1 = Tendencia bajista).
