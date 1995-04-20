Trend Line MA mx
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.11
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Media Móvil de Línea de Tendencia" para MT4.
¡Media Móvil de Línea de Tendencia es la nueva generación!
- Se utiliza un nuevo y avanzado método de cálculo. El indicador muestra las tendencias sin retrasos.
- Es mucho más rápido y claro que los indicadores estándar SMA, EMA y LWMA.
- Este indicador ofrece numerosas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar.
- El color verde indica tendencia alcista. El color rojo indica tendencia bajista.
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en el sitio web de MQL5.