Trend Line MA mx

Indicador Crypto_Forex "Media Móvil de Línea de Tendencia" para MT4.

¡Media Móvil de Línea de Tendencia es la nueva generación!





- Se utiliza un nuevo y avanzado método de cálculo. El indicador muestra las tendencias sin retrasos.

- Es mucho más rápido y claro que los indicadores estándar SMA, EMA y LWMA.

- Este indicador ofrece numerosas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar.

- El color verde indica tendencia alcista. El color rojo indica tendencia bajista.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en el sitio web de MQL5.