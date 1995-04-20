Trend Line MA mx
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 2.11
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Trend Line Moving Average" для MT4.
Trend Line MA — это новое поколение скользящих средних!
- Используется новый продвинутый метод расчёта. Индикатор отображает тренды без задержек.
- Он гораздо быстрее и нагляднее стандартных индикаторов SMA, EMA и LWMA.
- С помощью этого индикатора можно улучшить даже стандартные стратегии.
- Зелёный цвет означает бычий тренд. Красный цвет — медвежий тренд.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.