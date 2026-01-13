Eagle Strike

🦅 EAGLE STRIKE: Gold Velocity Scalper
[Prop Firm Ready] - [No Martingale] - [Auto-Lot]


🔥 OFERTA DE LANZAMIENTO: ¡Primeras 5 copias a $49!
(Precio Actual: $49 ➔ Próximo Precio: $149)
No te pierdas el precio de lanzamiento.

Deje de apostar. Empiece a Operar con Velocidad.

¿Está cansado de las arriesgadas cuadrículas de Martingala que arruinan su cuenta de la noche a la mañana? ¿Se estresa con cada vela, esperando que el mercado vuelva?

Conozca EAGLE STRIKE. Esto no es una rejilla. Esto no es una martingala. Se trata de un instrumento de scalping de precisión diseñado para XAUUSD (Oro), basado en un algoritmo único de Velocidad de Precio y Momento.

Eagle Strike espera movimientos explosivos del mercado. Calcula la aceleración del precio y golpea sólo cuando la probabilidad estadística está a su favor.

👉 ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD TELEGRÁFICA (Resultados diarios y archivos de sets)


🚀 ¿POR QUÉ ELEGIR EAGLE STRIKE?

  • 100% NON-MARTINGALE: Cada operación tiene un Stop Loss fijo (250 puntos). Tu capital está protegido.
  • PROP FIRM READY: Incluye una protección incorporada de "Pérdida Máxima Diaria". Si el bot alcanza tu límite diario definido (por ejemplo, 3%), deja de operar inmediatamente para salvar tu reto FTMO/Prop.
  • PROTECCIÓN ANTI-BAN: Cuenta con un mecanismo de "Trailing Step" para evitar el spam de órdenes y prevenir las prohibiciones del broker por hiperactividad.
  • ✅ S MART TREND FILTER: Un filtro opcional de medias móviles para evitar operar en contra de las principales tendencias.
  • DASHBOARD PROFESIONAL: Un impresionante panel en modo oscuro muestra su beneficio diario, la velocidad y el estado de riesgo en tiempo real.

📊 LA ESTRATEGIA

  • Lógica: El EA monitoriza la Velocidad (velocidad de cambio del precio) en el marco temporal M5. Cuando se produce una ruptura con suficiente impulso, entra en el mercado.
  • Par: Optimizado estrictamente para XAUUSD (Oro).
  • Marco temporal: M5 (5 Minutos).
  • Riesgo: Lote automático ajustable o lote fijo.

⚙️ PARÁMETROS EXPLICADOS

  • StopLoss: Stop Loss duro en puntos (Recomendado: 250).
  • TrailingStep: Distancia mínima que debe moverse el precio antes de modificar el Stop Loss (Evita la sobrecarga del servidor).
  • UseTrendFilter: (Verdadero/Falso) Si es Verdadero, el EA sólo opera en la dirección de la tendencia (MA). Establezca False para un crecimiento agresivo, True para un trading conservador.
  • UseDailyStopTrading: (Verdadero/Falso) Habilita la protección Prop Firm.
  • MaxDailyLossPercent: El % de capital que está dispuesto a perder en un día antes de que el EA se apague.

🛠️ CÓMO INSTALAR

  1. Abra el gráfico XAUUSD (Oro) en el timeframe M5.
  2. Arrastre y suelte Eagle Strike en el gráfico.
  3. Seleccione un Preset (Incluido en el manual):
    • Crecimiento Agresivo: Trend Filter = Falso, AutoLot = Alto.
    • Prop Firm Safe: Filtro de Tendencia = Verdadero, MaxDailyLoss = 3.5%.
  4. Activar "Algo Trading" en MT4/MT5.

⚠️ REQUISITOS

  • Broker: Cuenta ECN / Low Spread es altamente recomendada (IC Markets, Tickmill, etc.).
  • VPS: Un VPS de baja latencia en Londres es OBLIGATORIO para esta estrategia para evitar slippage.
  • Tipo de Cuenta: Para Prop Firms (FTMO), recomendamos el tipo de cuenta Swing para permitir el trading de noticias, ya que a este EA le encanta la volatilidad.

Descargo de responsabilidad: Operar en Forex y Materias Primas implica riesgo. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, haga un backtest con la capacidad "Every Tick" para ver el potencial real del motor Velocity.

Otros productos de este autor
Velocity Pulse Gold
Giovanni Bengalis
Asesores Expertos
Velocity Pulse Oro 2025 Velocity Pulse Gold es el EA de ruptura de Oro más rápido de 2025 - un algoritmo revolucionario basado en velocidad logarítmica y aceleración de precios, desarrollado tras años de optimización en datos de tick de calidad institucional. Este no es un EA común: detecta pulsos de impulso genuinos en XAUUSD M1 M5 y entra con órdenes pendientes inteligentes (BuyStop/SellStop) a distancia dinámica. Trailing stop perfeccionado, punto de equilibrio automático, cierre del viern
Metrics Pro for Telegram
Giovanni Bengalis
Utilidades
Metrics Pro para Telegram es la solución de informes definitiva para Algo-Traders y Gestores de Fondos serios. Deje de comprobar su VPS cada 10 minutos. Deje que los informes vengan a usted. Desarrollado por Eagle Forex Code , esta utilidad monitoriza su cuenta 24/7 y envía informes profesionales detallados directamente a su móvil a través de Telegram. A diferencia de los notificadores básicos, Metrics Pro ofrece análisis profundos que incluyen Profit Factor y Max Drawdown . Características prin
Metrics Pro for Discord
Giovanni Bengalis
Utilidades
Metrics Pro para Discord es la herramienta esencial para Proveedores de Señales, Traders de Prop Firm y Comunidades de Juego. Transmita el rendimiento de sus operaciones directamente a su servidor Discord a través de Webhooks. Desarrollado por Eagle Forex Code , esta utilidad elimina la necesidad de una compleja programación de bots. Se conecta a su MT4 y envía informes profesionales y ricos en emoji automáticamente. ¿Por qué elegir Metrics Pro para Discord? Perfecto para salas de señales: Manté
Metrics Pro MT5 for Telegram
Giovanni Bengalis
Utilidades
Metrics Pro MT5 para Telegram es la solución definitiva de informes para Algo-Traders y Gestores de Fondos serios. Deje de comprobar su VPS cada 10 minutos. Deje que los informes vengan a usted. Desarrollado por Eagle Forex Code , esta utilidad monitoriza su cuenta 24/7 y envía informes profesionales detallados directamente a su móvil a través de Telegram. A diferencia de los notificadores básicos, Metrics Pro ofrece análisis profundos que incluyen Profit Factor y Max Drawdown . Características
Metrics Pro MT5 for Discord
Giovanni Bengalis
Utilidades
Metrics Pro MT5 para Discord es la herramienta esencial para Proveedores de Señales, Traders de Prop Firm, y Comunidades de Juego. Transmita el rendimiento de sus operaciones directamente a su servidor Discord a través de Webhooks. Desarrollado por Eagle Forex Code , esta utilidad elimina la necesidad de programar bots complejos. Se conecta a su MT4 y envía informes profesionales, ricos en emoji de forma automática. ¿Por qué elegir Metrics Pro para Discord? Perfecto para salas de señales: Mantén
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario