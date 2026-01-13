🦅 EAGLE STRIKE: Gold Velocity Scalper

[Prop Firm Ready] - [No Martingale] - [Auto-Lot]

Deje de apostar. Empiece a Operar con Velocidad.

¿Está cansado de las arriesgadas cuadrículas de Martingala que arruinan su cuenta de la noche a la mañana? ¿Se estresa con cada vela, esperando que el mercado vuelva?

Conozca EAGLE STRIKE. Esto no es una rejilla. Esto no es una martingala. Se trata de un instrumento de scalping de precisión diseñado para XAUUSD (Oro), basado en un algoritmo único de Velocidad de Precio y Momento.

Eagle Strike espera movimientos explosivos del mercado. Calcula la aceleración del precio y golpea sólo cuando la probabilidad estadística está a su favor.

🚀 ¿POR QUÉ ELEGIR EAGLE STRIKE?

✅ 100% NON-MARTINGALE: Cada operación tiene un Stop Loss fijo (250 puntos). Tu capital está protegido.

✅ PROP FIRM READY: Incluye una protección incorporada de "Pérdida Máxima Diaria". Si el bot alcanza tu límite diario definido (por ejemplo, 3%), deja de operar inmediatamente para salvar tu reto FTMO/Prop.

✅ PROTECCIÓN ANTI-BAN: Cuenta con un mecanismo de "Trailing Step" para evitar el spam de órdenes y prevenir las prohibiciones del broker por hiperactividad.

✅ SMART TREND FILTER: Un filtro opcional de medias móviles para evitar operar en contra de las principales tendencias.

Un filtro opcional de medias móviles para evitar operar en contra de las principales tendencias. ✅ DASHBOARD PROFESIONAL: Un impresionante panel en modo oscuro muestra su beneficio diario, la velocidad y el estado de riesgo en tiempo real.

📊 LA ESTRATEGIA

Lógica: El EA monitoriza la Velocidad (velocidad de cambio del precio) en el marco temporal M5. Cuando se produce una ruptura con suficiente impulso, entra en el mercado.

Par: Optimizado estrictamente para XAUUSD (Oro).

Optimizado estrictamente para . Marco temporal: M5 (5 Minutos).

M5 (5 Minutos). Riesgo: Lote automático ajustable o lote fijo.

⚙️ PARÁMETROS EXPLICADOS

StopLoss: Stop Loss duro en puntos (Recomendado: 250).

: Stop Loss duro en puntos (Recomendado: 250). TrailingStep: Distancia mínima que debe moverse el precio antes de modificar el Stop Loss (Evita la sobrecarga del servidor).

UseTrendFilter: (Verdadero/Falso) Si es Verdadero, el EA sólo opera en la dirección de la tendencia (MA). Establezca False para un crecimiento agresivo, True para un trading conservador.

(Verdadero/Falso) Si es Verdadero, el EA sólo opera en la dirección de la tendencia (MA). UseDailyStopTrading: (Verdadero/Falso) Habilita la protección Prop Firm.

(Verdadero/Falso) Habilita la protección Prop Firm. MaxDailyLossPercent: El % de capital que está dispuesto a perder en un día antes de que el EA se apague.

🛠️ CÓMO INSTALAR

Abra el gráfico XAUUSD (Oro) en el timeframe M5. Arrastre y suelte Eagle Strike en el gráfico. Seleccione un Preset (Incluido en el manual):
Crecimiento Agresivo: Trend Filter = Falso, AutoLot = Alto.

Trend Filter = Falso, AutoLot = Alto. Prop Firm Safe: Filtro de Tendencia = Verdadero, MaxDailyLoss = 3.5%. Activar "Algo Trading" en MT4/MT5.

⚠️ REQUISITOS

Broker: Cuenta ECN / Low Spread es altamente recomendada (IC Markets, Tickmill, etc.).

VPS: Un VPS de baja latencia en Londres es OBLIGATORIO para esta estrategia para evitar slippage.

Un VPS de baja latencia en Londres es para esta estrategia para evitar slippage. Tipo de Cuenta: Para Prop Firms (FTMO), recomendamos el tipo de cuenta Swing para permitir el trading de noticias, ya que a este EA le encanta la volatilidad.

Descargo de responsabilidad: Operar en Forex y Materias Primas implica riesgo. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Por favor, haga un backtest con la capacidad "Every Tick" para ver el potencial real del motor Velocity.