Trend Line MA mx
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.11
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator „Trendlinien-Gleitender Durchschnitt“ für MT4.
Trendlinien-MA – die nächste Generation gleitender Durchschnitte!
– Es wird eine neue, fortschrittliche Berechnungsmethode verwendet. Der Indikator zeigt Trends ohne Verzögerungen an.
– Er ist deutlich schneller und übersichtlicher als Standardindikatoren wie SMA, EMA und LWMA.
– Mit diesem Indikator lassen sich selbst Standardstrategien vielfältig verbessern.
– Grün bedeutet Aufwärtstrend. Rot bedeutet Abwärtstrend.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.