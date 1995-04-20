Trend Line MA mx

Crypto_Forex Indikator „Trendlinien-Gleitender Durchschnitt“ für MT4.

Trendlinien-MA – die nächste Generation gleitender Durchschnitte!





– Es wird eine neue, fortschrittliche Berechnungsmethode verwendet. Der Indikator zeigt Trends ohne Verzögerungen an.

– Er ist deutlich schneller und übersichtlicher als Standardindikatoren wie SMA, EMA und LWMA.

– Mit diesem Indikator lassen sich selbst Standardstrategien vielfältig verbessern.

– Grün bedeutet Aufwärtstrend. Rot bedeutet Abwärtstrend.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.