Trend Line MA mx
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.11
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Média Móvel de Linha de Tendência" para MT4.
Linha de Tendência MA - a próxima geração de Médias Móveis!
- Utiliza um novo método de cálculo avançado. O indicador mostra tendências sem atrasos.
- É muito mais rápido e claro do que os indicadores padrão SMA, EMA e LWMA.
- Há muitas oportunidades para atualizar até mesmo estratégias padrão com este indicador.
- Cor verde significa tendência de alta. Cor vermelha - tendência de baixa.
