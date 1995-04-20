Trend Line MA mx

Indicador Crypto_Forex "Média Móvel de Linha de Tendência" para MT4.

Linha de Tendência MA - a próxima geração de Médias Móveis!





- Utiliza um novo método de cálculo avançado. O indicador mostra tendências sem atrasos.

- É muito mais rápido e claro do que os indicadores padrão SMA, EMA e LWMA.

- Há muitas oportunidades para atualizar até mesmo estratégias padrão com este indicador.

- Cor verde significa tendência de alta. Cor vermelha - tendência de baixa.





Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.