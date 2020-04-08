ADX Wilder with ALERTS

ADX Wilder (Average Directional Movement Index de Welles Wilder) mejorado con notificaciones emergentes y push totalmente personalizables.Reciba alertas instantáneas directamente en su plataforma y dispositivo móvil cuando:
  • +DI cruza por encima de -DI → Potencial inicio de tendencia alcista.
  • -DI cruza por encima de +DI → Posible inicio de tendencia bajista
  • ADX cruza por encima de su nivel de tendencia fuerte elegido (por defecto 25) → Confirmación de mercado de tendencia fuerte.
Características:
  • 100% idéntico al cálculo original de MetaQuotes ADX Wilder
  • Parámetros de entrada limpios y visibles
  • Una alerta por barra (no spam)
  • Alertas emergentes y notificaciones push (móvil)
  • Línea horizontal de nivel de tendencia fuerte
  • Funciona en todos los plazos y símbolos
Perfecto para estrategias de seguimiento de tendencias, rupturas y filtrado de rangos de mercado.Aviso de riesgo
Este indicador se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. Operar en los mercados financieros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Usted debe considerar cuidadosamente su situación financiera y tolerancia al riesgo antes de operar. El autor y el editor no asumen ninguna responsabilidad por las pérdidas que puedan producirse por el uso de este indicador. Utilícelo bajo su propia responsabilidad.

