ADX Wilder with ALERTS
- Indicadores
- Florian Leonhard Schaal
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
ADX Wilder (Average Directional Movement Index de Welles Wilder) mejorado con notificaciones emergentes y push totalmente personalizables.Reciba alertas instantáneas directamente en su plataforma y dispositivo móvil cuando:
Este indicador se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. Operar en los mercados financieros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Usted debe considerar cuidadosamente su situación financiera y tolerancia al riesgo antes de operar. El autor y el editor no asumen ninguna responsabilidad por las pérdidas que puedan producirse por el uso de este indicador. Utilícelo bajo su propia responsabilidad.
- +DI cruza por encima de -DI → Potencial inicio de tendencia alcista.
- -DI cruza por encima de +DI → Posible inicio de tendencia bajista
- ADX cruza por encima de su nivel de tendencia fuerte elegido (por defecto 25) → Confirmación de mercado de tendencia fuerte.
- 100% idéntico al cálculo original de MetaQuotes ADX Wilder
- Parámetros de entrada limpios y visibles
- Una alerta por barra (no spam)
- Alertas emergentes y notificaciones push (móvil)
- Línea horizontal de nivel de tendencia fuerte
- Funciona en todos los plazos y símbolos
