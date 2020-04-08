ADX Wilder with ALERTS

ADX Wilder

(Average Directional Movement Index de Welles Wilder) mejorado con notificaciones emergentes y push totalmente personalizables.

Reciba alertas instantáneas directamente en su plataforma y dispositivo móvil cuando

+DI cruza por encima de -DI → Potencial inicio de tendencia alcista.

-DI cruza por encima de +DI → Posible inicio de tendencia bajista

ADX cruza por encima de su nivel de tendencia fuerte elegido (por defecto 25) → Confirmación de mercado de tendencia fuerte.

Características

100% idéntico al cálculo original de MetaQuotes ADX Wilder

Parámetros de entrada limpios y visibles

Una alerta por barra (no spam)

Alertas emergentes y notificaciones push (móvil)

Línea horizontal de nivel de tendencia fuerte

Funciona en todos los plazos y símbolos

Perfecto para estrategias de seguimiento de tendencias, rupturas y filtrado de rangos de mercado.