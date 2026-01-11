XAU Bull Trend EA

XAU Bull Trend EA es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD en el marco de tiempo H1, abriendo operaciones largas (compra) solamente.
Su objetivo principal es capturar tendencias alcistas mientras aplica una gestión del riesgo disciplinada y adaptable.

Características generales

  • Instrumento de negociación: XAUUSD

  • Marco temporal: H1

  • Negociación a largo plazo

  • No opera con frecuencia; estrategia centrada en la tendencia

  • Filtro de spreads incorporado

  • Utiliza TEMA como filtro de tendencia principal

Gestión de riesgos y operaciones

  • Gestión del riesgo basada en porcentajes
    (niveles seleccionables del 1% al 7%)

  • Stop Loss y Take Profit basados en ATR (Average True Range)

    • Ajustes por defecto:

      • Stop Loss: 2 ATR

      • Take Profit: 20 ATR

  • Trailing Stop basado en ATR

    • Activado en 5 ATR por defecto

    • Después de la activación, el Stop Loss sigue el precio a 3 ATR de distancia + 1 pip

    • Efectivamente bloquea aproximadamente 2 ATR de beneficio después de la activación

    • Una vez activado, también gestiona las operaciones abiertas manualmente o por otros Asesores Expertos.

Uso y recomendaciones

  • Saldo inicial mínimo recomendado : 1000 USD

  • Broker recomendado: Exness

  • Puede ejecutarse en un ordenador local; sin embargo, se recomienda encarecidamente el uso de
    VPS para un funcionamiento ininterrumpido.

  • Pueden producirse pérdidas consecutivas

  • No es adecuado para usuarios que buscan ganancias rápidas

  • El rendimiento debe evaluarse anualmente

Descargo de responsabilidad

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
No compre ni utilice este Asesor Experto con fondos que no pueda permitirse perder.

Si el saldo de su cuenta se duplica, se recomienda retirar al menos el 50% del capital y continuar operando sólo con beneficios.

Operar implica un riesgo significativo.
No se acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas sufridas.
Si no está de acuerdo con estas condiciones, por favor no compre este Asesor Experto.


Otros productos de este autor
Panel Board
Erbil Komur
Utilidades
Este panel asistente es una herramienta de gestión de operaciones de MetaTrader 5 diseñada para operaciones manuales y semiautomatizadas . Características del panel: Comprar / Vender / Cerrar Comprar / Cerrar Vender / Cerrar Todos los botones Gestión de Trailing Stop de grupo Gestión de TP / SL Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR (Average True Range) Trailing Stop dinámico basado en ATR Gestión de riesgos basada en ATR: Los niveles de SL, TP y Trailing Stop se calculan automáticame
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario