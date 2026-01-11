XAU Bull Trend EA es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD en el marco de tiempo H1, abriendo operaciones largas (compra) solamente.

Su objetivo principal es capturar tendencias alcistas mientras aplica una gestión del riesgo disciplinada y adaptable.

Características generales

Instrumento de negociación: XAUUSD

Marco temporal: H1

Negociación a largo plazo

No opera con frecuencia; estrategia centrada en la tendencia

Filtro de spreads incorporado

Utiliza TEMA como filtro de tendencia principal

Gestión de riesgos y operaciones

Gestión del riesgo basada en porcentajes

(niveles seleccionables del 1% al 7% )

Stop Loss y Take Profit basados en ATR (Average True Range) Ajustes por defecto: Stop Loss: 2 ATR Take Profit: 20 ATR

Trailing Stop basado en ATR Activado en 5 ATR por defecto Después de la activación, el Stop Loss sigue el precio a 3 ATR de distancia + 1 pip Efectivamente bloquea aproximadamente 2 ATR de beneficio después de la activación Una vez activado, también gestiona las operaciones abiertas manualmente o por otros Asesores Expertos .



Uso y recomendaciones

Saldo inicial mínimo recomendado : 1000 USD

Broker recomendado: Exness

Puede ejecutarse en un ordenador local; sin embargo, se recomienda encarecidamente el uso de

VPS para un funcionamiento ininterrumpido.

Pueden producirse pérdidas consecutivas

No es adecuado para usuarios que buscan ganancias rápidas

El rendimiento debe evaluarse anualmente

Descargo de responsabilidad

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

No compre ni utilice este Asesor Experto con fondos que no pueda permitirse perder.

Si el saldo de su cuenta se duplica, se recomienda retirar al menos el 50% del capital y continuar operando sólo con beneficios.

Operar implica un riesgo significativo.

No se acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas sufridas.

Si no está de acuerdo con estas condiciones, por favor no compre este Asesor Experto.