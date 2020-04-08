Position Size Calculator PRO MT5

Position Size Calculator PRO V2.0 para MetaTrader 5

Position Size Calculator PRO V2.0 es un indicador de gestión del riesgo para MetaTrader 5. Calcula automáticamente el tamaño de posición óptimo (lot size) según el riesgo por operación, la distancia del Stop Loss y los parámetros del símbolo (tick value, tick size, margen, etc.).

El indicador muestra un panel completo directamente en el gráfico y zonas visuales de Stop Loss y Take Profit que se pueden ajustar con el ratón. Está diseñado para ayudar al trader a aplicar una gestión monetaria coherente y controlar el riesgo antes de abrir cada operación.

Objetivo principal de Position Size Calculator PRO V2.0

  • Calcular automáticamente el tamaño de posición óptimo para respetar el riesgo por operación.
  • Estandarizar la gestión del riesgo en todos los instrumentos (Forex, índices, CFD, etc.).
  • Mostrar de forma clara Stop Loss, Take Profit, número de pips, riesgo y beneficio potencial.
  • Comprobar la relación riesgo/beneficio (Risk/Reward) y el margen requerido antes de abrir una orden.

Características principales

  • Calculadora profesional de tamaño de posición
    • Riesgo por operación en porcentaje del saldo ( InpRiskPercent ).
    • Riesgo en importe fijo ( MaxRiskAmount ).
    • Opción de tamaño de lote fijo ( UseFixedLotSize y FixedLotSize ).
    • Tiene en cuenta tick value, tick size, volumen mínimo, máximo y paso de volumen del símbolo.
  • Zonas de Stop Loss y Take Profit en el gráfico
    • Creación automática de una zona de Stop Loss (roja) y una zona de Take Profit (verde).
    • Las zonas se pueden arrastrar con el ratón para ajustar los niveles de SL y TP.
    • Al mover las zonas se actualizan en tiempo real el tamaño de lote, el riesgo y el beneficio potencial.
    • Línea de precio de entrada dedicada con color personalizable.
  • Stop Loss basado en ATR o Stop Loss manual
    • Stop Loss basado en el indicador Average True Range con periodo configurable ( ATR_Period ).
    • Multiplicador de ATR ajustable ( InpATR_Multiplier ).
    • Posibilidad de usar un precio de entrada manual ( ManualEntryPrice ), en caso contrario se usa el Bid/Ask actual.
  • Gestión de la relación Riesgo/Beneficio (Risk/Reward)
    • Activar o desactivar el cálculo automático de Risk/Reward ( CalculateRR ).
    • Definir una relación objetivo riesgo/beneficio ( InpTargetRR , por ejemplo 1:2, 1:3, etc.).
    • Cálculo automático del Take Profit en función de la distancia al Stop Loss y del R:R objetivo.
  • Panel de control en el gráfico
    • Muestra el tamaño de lote calculado en un cuadro destacado.
    • Muestra el riesgo en la divisa de la cuenta y en porcentaje del saldo.
    • Muestra niveles de entrada, Stop Loss y Take Profit con pips e importes monetarios.
    • Muestra el margen requerido y el nivel de margen en porcentaje.
    • Muestra el precio de break-even teniendo en cuenta el spread.
    • Indica claramente la dirección de la operación (compra o venta).
  • Botones interactivos
    • Cambio rápido de dirección de la operación (BUY o SELL).
    • Ajuste del porcentaje de riesgo directamente desde el panel.
    • Ajuste de la relación objetivo Risk/Reward.
    • Ajuste del multiplicador de ATR.
    • Activar o desactivar las zonas visuales en el gráfico.
    • Botón de reinicio para volver a los parámetros por defecto.
  • Etiquetas de información en el gráfico
    • Etiquetas cerca del precio de entrada, Stop Loss y Take Profit.
    • Información sobre precio, número de pips y beneficio o pérdida potencial.
    • Visualización en tiempo real de la relación Risk/Reward de la operación planificada.

Parámetros de entrada principales

1. Risk Management

  • InpRiskPercent – Riesgo por operación en porcentaje del saldo.
  • MaxRiskAmount – Importe máximo de riesgo en la divisa de la cuenta.
  • UseFixedLotSize – Usar o no un tamaño de lote fijo (true/false).
  • FixedLotSize – Tamaño de lote fijo cuando la opción anterior está activada.

2. Dirección de la operación

  • InpIsBuyDirection – Dirección inicial para el cálculo (compra o venta).

3. Modo de cálculo

  • CalculationTimeframe – Marco temporal utilizado para los cálculos de ATR.
  • ManualEntryPrice – Precio de entrada manual, en caso contrario se usa el precio de mercado.
  • ATR_Period – Periodo del indicador ATR.
  • InpATR_Multiplier – Multiplicador de ATR utilizado para colocar el Stop Loss.

4. Risk / Reward

  • CalculateRR – Activar o desactivar el cálculo automático del TP basado en R:R.
  • InpTargetRR – Relación objetivo riesgo/beneficio.

5. Ajustes visuales y panel

  • InpShowZones – Mostrar u ocultar las zonas de Stop Loss y Take Profit.
  • ShowPriceLabels – Mostrar u ocultar etiquetas de precio en el gráfico.
  • EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor – Colores de líneas y zonas.
  • ShowPanel – Mostrar u ocultar el panel principal de la calculadora.
  • PanelX / PanelY – Posición del panel en el gráfico.

6. Opciones adicionales de visualización

  • ShowAccountInfo – Mostrar saldo y equity de la cuenta.
  • ShowMarginInfo – Mostrar margen requerido y nivel de margen.
  • ShowRiskReward – Mostrar información de Risk/Reward.
  • ShowBreakEven – Mostrar el precio de break-even.

Uso recomendado

  1. Seleccionar el símbolo y el marco temporal de su estrategia.
  2. Definir el riesgo por operación (en porcentaje o en importe fijo).
  3. Seleccionar la dirección de la operación (compra o venta).
  4. Dejar que el indicador proponga un Stop Loss basado en ATR o establecer un Stop Loss manual.
  5. Si es necesario, ajustar la relación objetivo Risk/Reward o mover la zona de Take Profit.
  6. Comprobar el tamaño de lote recomendado, el riesgo y el beneficio potencial antes de enviar la orden.
  7. Abrir la posición en MetaTrader 5 utilizando el tamaño de lote calculado por el indicador.

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 5.
  • Tipo: indicador de gestión del riesgo (no abre operaciones de forma automática).
  • Instrumentos: Forex, índices, materias primas, CFD, según su bróker.
  • Marcos temporales: todos los timeframes soportados por MT5.

Aviso importante

Este indicador es una herramienta de apoyo a la decisión. No garantiza resultados ni beneficios. Operar en Forex, índices y CFD implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Pruebe siempre el indicador en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real y opere únicamente con dinero que pueda permitirse perder.

Position Size Calculator PRO — MT5 Tamaño de Lote y Gestión de Riesgo (Indicador)

Calcula al instante el tamaño de posición óptimo a partir de un porcentaje de riesgo o de un monto fijo. Incluye stop basado en ATR, Risk/Reward (R:R) con cálculo automático de TP, calculadora de margen, visualización de break-even y un panel claro y personalizable. Funciona en Forex, XAUUSD/Oro, índices, cripto y acciones.

Por qué este indicador

  • Lote preciso según balance o equity, porcentaje de riesgo y distancia del Stop Loss (manual o ATR).
  • R:R en tiempo real con P/L potencial y TP automático a partir del ratio objetivo.
  • Cálculo en vivo de margen y nivel de margen para evitar sobreapalancamiento.
  • Break-even con consideración del spread para proteger la entrada.
  • Panel visual personalizable (posición, colores, tamaño de fuente, secciones visibles).
  • Alertas integradas para riesgo elevado y apalancamiento excesivo.
  • Multi-activo, todos los timeframes, bajo uso de recursos.

Inicio rápido (30 segundos)

  1. Adjunta el indicador a cualquier gráfico de MT5.
  2. Selecciona el porcentaje de riesgo (2% por defecto) o un monto fijo.
  3. Define el Stop Loss: manual (precio/pips) o basado en ATR (período y multiplicador).
  4. Opcional: establece un R:R objetivo para calcular automáticamente el Take Profit.
  5. Comprueba el tamaño de lote y el margen requerido y, después, envía la orden.

Qué calcula y muestra

  • Tamaño de lote normalizado según min/máx/paso del bróker.
  • Monto de riesgo y porcentaje exacto de riesgo.
  • Stop Loss y Take Profit en pips y ticks, P/L potencial y ratio R:R.
  • Margen requerido y nivel de margen (porcentaje).
  • Break-even, además de precio de entrada, SL y TP (automático o manual).

Inputs clave

Gestión de riesgo
RiskPercent, MaxRiskAmount, UseFixedLotSize, FixedLotSize

Modo de cálculo
CalculationTimeframe, AutoDetectEntryPrice, ManualEntryPrice

Stop Loss
ManualStopLoss, ATR_Period, ATR_Multiplier

Risk/Reward (R:R)
CalculateRR, TargetRR, ManualTakeProfit

Panel
ShowPanel, PanelX, PanelY, PanelBgColor, TextColor, FontSize

Visualización y alertas
ShowAccountInfo, ShowMarginInfo, ShowRiskReward, ShowBreakEven, AlertOnHighRisk, AlertOnHighLeverage

Buenas prácticas

  • Riesgo recomendado por operación: 0.5%–2%.
  • En mercados volátiles, aumentar ligeramente el multiplicador ATR.
  • Verificar siempre el margen requerido antes de enviar la orden, especialmente en índices y metales.

Compatibilidad

  • Plataforma: MetaTrader 5 (Indicador; no ejecuta órdenes).
  • Timeframes: M1 a MN.
  • Cuentas: Netting y Hedging, Demo y Real.
  • Optimizado para bajo consumo de recursos.

Actualizaciones y soporte

  • Actualizaciones gratuitas incluidas.
  • Soporte técnico para instalación, ajustes y uso.

Aviso de riesgo

El trading implica un riesgo significativo de pérdida. Esta herramienta estandariza el cálculo del tamaño de posición y el control del riesgo, pero no garantiza resultados. Nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.

