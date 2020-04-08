Position Size Calculator PRO MT5

Position Size Calculator PRO V2.0 para MetaTrader 5

Position Size Calculator PRO V2.0 es un indicador de gestión del riesgo para MetaTrader 5. Calcula automáticamente el tamaño de posición óptimo (lot size) según el riesgo por operación, la distancia del Stop Loss y los parámetros del símbolo (tick value, tick size, margen, etc.).

El indicador muestra un panel completo directamente en el gráfico y zonas visuales de Stop Loss y Take Profit que se pueden ajustar con el ratón. Está diseñado para ayudar al trader a aplicar una gestión monetaria coherente y controlar el riesgo antes de abrir cada operación.

Objetivo principal de Position Size Calculator PRO V2.0

Calcular automáticamente el tamaño de posición óptimo para respetar el riesgo por operación.

Estandarizar la gestión del riesgo en todos los instrumentos (Forex, índices, CFD, etc.).

Mostrar de forma clara Stop Loss, Take Profit, número de pips, riesgo y beneficio potencial.

Comprobar la relación riesgo/beneficio (Risk/Reward) y el margen requerido antes de abrir una orden.

Características principales

Calculadora profesional de tamaño de posición Riesgo por operación en porcentaje del saldo ( InpRiskPercent ). Riesgo en importe fijo ( MaxRiskAmount ). Opción de tamaño de lote fijo ( UseFixedLotSize y FixedLotSize ). Tiene en cuenta tick value, tick size, volumen mínimo, máximo y paso de volumen del símbolo.

Zonas de Stop Loss y Take Profit en el gráfico Creación automática de una zona de Stop Loss (roja) y una zona de Take Profit (verde). Las zonas se pueden arrastrar con el ratón para ajustar los niveles de SL y TP. Al mover las zonas se actualizan en tiempo real el tamaño de lote, el riesgo y el beneficio potencial. Línea de precio de entrada dedicada con color personalizable.

Stop Loss basado en ATR o Stop Loss manual Stop Loss basado en el indicador Average True Range con periodo configurable ( ATR_Period ). Multiplicador de ATR ajustable ( InpATR_Multiplier ). Posibilidad de usar un precio de entrada manual ( ManualEntryPrice ), en caso contrario se usa el Bid/Ask actual.

Gestión de la relación Riesgo/Beneficio (Risk/Reward) Activar o desactivar el cálculo automático de Risk/Reward ( CalculateRR ). Definir una relación objetivo riesgo/beneficio ( InpTargetRR , por ejemplo 1:2, 1:3, etc.). Cálculo automático del Take Profit en función de la distancia al Stop Loss y del R:R objetivo.

Panel de control en el gráfico Muestra el tamaño de lote calculado en un cuadro destacado. Muestra el riesgo en la divisa de la cuenta y en porcentaje del saldo. Muestra niveles de entrada, Stop Loss y Take Profit con pips e importes monetarios. Muestra el margen requerido y el nivel de margen en porcentaje. Muestra el precio de break-even teniendo en cuenta el spread. Indica claramente la dirección de la operación (compra o venta).

Botones interactivos Cambio rápido de dirección de la operación (BUY o SELL). Ajuste del porcentaje de riesgo directamente desde el panel. Ajuste de la relación objetivo Risk/Reward. Ajuste del multiplicador de ATR. Activar o desactivar las zonas visuales en el gráfico. Botón de reinicio para volver a los parámetros por defecto.

Etiquetas de información en el gráfico Etiquetas cerca del precio de entrada, Stop Loss y Take Profit. Información sobre precio, número de pips y beneficio o pérdida potencial. Visualización en tiempo real de la relación Risk/Reward de la operación planificada.



Parámetros de entrada principales

1. Risk Management

InpRiskPercent – Riesgo por operación en porcentaje del saldo.

– Riesgo por operación en porcentaje del saldo. MaxRiskAmount – Importe máximo de riesgo en la divisa de la cuenta.

– Importe máximo de riesgo en la divisa de la cuenta. UseFixedLotSize – Usar o no un tamaño de lote fijo (true/false).

– Usar o no un tamaño de lote fijo (true/false). FixedLotSize – Tamaño de lote fijo cuando la opción anterior está activada.

2. Dirección de la operación

InpIsBuyDirection – Dirección inicial para el cálculo (compra o venta).

3. Modo de cálculo

CalculationTimeframe – Marco temporal utilizado para los cálculos de ATR.

– Marco temporal utilizado para los cálculos de ATR. ManualEntryPrice – Precio de entrada manual, en caso contrario se usa el precio de mercado.

– Precio de entrada manual, en caso contrario se usa el precio de mercado. ATR_Period – Periodo del indicador ATR.

– Periodo del indicador ATR. InpATR_Multiplier – Multiplicador de ATR utilizado para colocar el Stop Loss.

4. Risk / Reward

CalculateRR – Activar o desactivar el cálculo automático del TP basado en R:R.

– Activar o desactivar el cálculo automático del TP basado en R:R. InpTargetRR – Relación objetivo riesgo/beneficio.

5. Ajustes visuales y panel

InpShowZones – Mostrar u ocultar las zonas de Stop Loss y Take Profit.

– Mostrar u ocultar las zonas de Stop Loss y Take Profit. ShowPriceLabels – Mostrar u ocultar etiquetas de precio en el gráfico.

– Mostrar u ocultar etiquetas de precio en el gráfico. EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor – Colores de líneas y zonas.

– Colores de líneas y zonas. ShowPanel – Mostrar u ocultar el panel principal de la calculadora.

– Mostrar u ocultar el panel principal de la calculadora. PanelX / PanelY – Posición del panel en el gráfico.

6. Opciones adicionales de visualización

ShowAccountInfo – Mostrar saldo y equity de la cuenta.

– Mostrar saldo y equity de la cuenta. ShowMarginInfo – Mostrar margen requerido y nivel de margen.

– Mostrar margen requerido y nivel de margen. ShowRiskReward – Mostrar información de Risk/Reward.

– Mostrar información de Risk/Reward. ShowBreakEven – Mostrar el precio de break-even.

Uso recomendado

Seleccionar el símbolo y el marco temporal de su estrategia. Definir el riesgo por operación (en porcentaje o en importe fijo). Seleccionar la dirección de la operación (compra o venta). Dejar que el indicador proponga un Stop Loss basado en ATR o establecer un Stop Loss manual. Si es necesario, ajustar la relación objetivo Risk/Reward o mover la zona de Take Profit. Comprobar el tamaño de lote recomendado, el riesgo y el beneficio potencial antes de enviar la orden. Abrir la posición en MetaTrader 5 utilizando el tamaño de lote calculado por el indicador.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 5.

Tipo: indicador de gestión del riesgo (no abre operaciones de forma automática).

Instrumentos: Forex, índices, materias primas, CFD, según su bróker.

Marcos temporales: todos los timeframes soportados por MT5.

Aviso importante

Este indicador es una herramienta de apoyo a la decisión. No garantiza resultados ni beneficios. Operar en Forex, índices y CFD implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Pruebe siempre el indicador en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real y opere únicamente con dinero que pueda permitirse perder.

