Dxy Vs Market

FORTALEZA DEL USD FRENTE AL MERCADO

El panel USD (DXY) frente al mercado es un indicador visual profesional diseñado para analizar la fortaleza y la presión del dólar estadounidense frente a los principales símbolos bursátiles en tiempo real.

El indicador compara el rendimiento del USD (basado en la lógica del DXY o en el cálculo interno de la fuerza) frente a los símbolos seleccionados, lo que permite a los operadores identificar rápidamente el flujo de divisas dominante, la fuerza relativa y el sesgo del mercado desde una única vista del panel.

Construido con un panel limpio, ligero y no intrusivo, esta herramienta ayuda a los operadores a tomar decisiones más rápidas y seguras sin saturar el gráfico.

Características principales

  • Fortaleza del USD frente a la comparación del mercado
    Muestra cómo se comporta el USD frente a otros símbolos, lo que ayuda a identificar las condiciones fuertes o débiles del mercado.

  • Visualización inteligente del panel Versus
    Etiquetas claras, separadores y diseño estructurado para facilitar la lectura de un vistazo.

  • Gestión de símbolos segura para el mercado
    Se adapta automáticamente cuando los símbolos de índice USD (DXY / USDX) no están disponibles, garantizando la compatibilidad entre corredores y la validación del mercado.

  • Ligereza y rendimiento optimizado
    Cálculos eficientes con un uso mínimo de la CPU, adecuado para un seguimiento continuo.

  • Diseño limpio para cualquier gráfico
    Funciona sin problemas en cualquier marco temporal sin interferir con la acción del precio.

¿Para quién es este indicador?

  • Operadores de Forex que se centran en los movimientos del mercado impulsados por el USD

  • Operadores que utilizan la fuerza relativa y el análisis comparativo

  • Scalpers, day traders y swing traders que buscan una rápida confirmación de la tendencia del mercado

  • Operadores que prefieren una ayuda visual para la toma de decisiones sin indicadores complejos

¿Por qué este indicador?

  • No depende de símbolos específicos del broker

  • Diseño compatible con el mercado

  • Visualización sencilla, clara y profesional

  • Ideal como herramienta de confirmación junto con cualquier estrategia de negociación

⚠️ Nota

Este indicador está diseñado como herramienta de análisis y confirmación del mercado. No proporciona señales directas de compra o venta y debe utilizarse en combinación con una gestión adecuada del riesgo.



Productos recomendados
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
FREE
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indicadores
Multi Currency Strength Dashboard Mini (GRATIS) – Medidor de Fuerza de Divisas para MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini es un indicador gratuito para MetaTrader 5 que muestra en tiempo real la fuerza relativa de 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) en un panel visual claro y rápido de interpretar. Objetivo: ayudarte a identificar en segundos qué divisas están fuertes y cuáles están débiles , para construir tu watchlist y seleccionar pares con lógica fuer
FREE
Absolute currency strength for MT5
Radim Kucera
4.25 (4)
Indicadores
El indicador mide la fuerza de cada divisa de su lista. Idea principal: Simplemente itera a través de todas las combinaciones de pares y añade la diferencia entre la apertura y el cierre en porcentaje. Parámetros: Lista de divisas - qué divisas serán calculadas (máximo 8) Tipo de cálculo - a partir de qué datos se calculará la fuerza Entrada de datos de cálculo - se utiliza como entrada relacionada con el tipo de cálculo Sufijo del símbolo - se utiliza en caso de sufijo en los símbolos, por eje
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.7 (10)
Indicadores
Es la versión MQL5 del MACD zero lag que estaba disponible para MT4 aquí: https://www.mql5.com/en/code/9993 También había una versión en color aquí pero tenía algunos problemas: https://www.mql5.com/en/code/8703 Arreglé la versión para MT4 que tiene 95 líneas de código. Me tomó 5 días escribir la versión para MT5 (leyendo los logs y probando varias veces y descubriendo la diferencia entre MT5 y MT4). ¡Mi primera versión MQL5 de este indicador tenía 400 líneas de código pero optimicé mi propio có
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
FREE
TradeQL
Abdiel Aviles Jimenez
Indicadores
El indicador TradeQL es una herramienta personalizable que destaca patrones de negociación específicos en gráficos de velas. Los usuarios pueden definir patrones a través de consultas TradeQL, que el indicador aplica después al gráfico, representando visualmente coincidencias y grupos capturados. Ideal para identificar configuraciones comerciales complejas en tiempo real. Las consultas TradeQL se especifican utilizando el lenguaje TradeQL. Consulte https://github.com/abdielou/tradeql para obten
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicador y Asesor Experto EA Disponible en la sección de comentarios de este producto. Descargar con indicador debe tener indicador instalado para EA para trabajar. El indicador Mt5 alerta de los extremos de la banda de Bollinger y de la envolvente que se producen al mismo tiempo. Las alertas de señales de compra se producen cuando Una vela alcista se ha formado por debajo tanto de la banda inferior de Bollinger como de la envolvente inferior. La barra debe abrir y cerrar por debajo de ambos
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Indicadores
Trading Sessions de Mahefa R es un indicador para MetaTrader 5 que identifica visualmente las cuatro principales sesiones de negociación: Nueva York, Londres, Tokio y Sydney . Diseñado para proporcionar una visión de mercado limpia, intuitiva y profesional, destaca los periodos más activos del mercado Forex utilizando una visualización inteligente de los rangos de las sesiones , los colores de las velas específicos de cada sesión y los separadores diarios . Características principales: Detecci
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
PZ Pivot Points MT5
PZ TRADING SLU
4.91 (22)
Indicadores
Este indicador muestra los puntos pivote en el gráfico, incluidos los valores históricos, y admite muchos modos de cálculo para los puntos pivote y los niveles S/R. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Traza niveles históricos para backtesting Permite seleccionar el marco temporal de referencia Implementa diferentes modos de cálculo de Puntos Pivote Implementa diferentes modos de cálculo de SR Colores y tamaños personalizables Modo
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Presentamos el MACD Enhanced , un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) avanzado que proporciona a los operadores capacidades ampliadas para el análisis de tendencias e impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección y la fuerza de la tendencia, creando señales visuales claras para posibles puntos de entrada y salida. Atención. Para obtener los mejores resultado
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicadores
El indicador se basa en la metodología de Robert Miner descrita en su libro "High probability trading strategies" y muestra señales junto con el impulso de 2 marcos temporales. Como indicador de impulso se utiliza un oscilador estocástico. Los ajustes hablan por sí mismos period_1 es el marco temporal actual, 'current period_2 se indica - el plazo superior es 4 o 5 veces mayor que el actual. Por ejemplo, si el actual es de 5 minutos, entonces el más antiguo será de 20 minutos El resto de los a
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indicadores
El indicador identifica cuando ocurre una divergencia entre el precio y un indicador u oscilador. Identifica divergencias tanto regulares como ocultas. Combinado con sus propias reglas y técnicas, este indicador le permitirá crear (o mejorar) su propio sistema poderoso. Características Puede detectar divergencias para los siguientes osciladores / indicadores:       MACD, OsMA, estocásticos, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, índice compuesto, MFI y Momentum. Solo se puede seleccionar un osc
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
El Smart FVG Statistics Indicator es una potente herramienta de MetaTrader 5 diseñada para identificar, seguir y analizar automáticamente los Fair Value Gaps (FVGs) en sus gráficos. ¿Le gusta? ¿Odiarlo? ¡Házmelo saber en un comentario! Las solicitudes de características e ideas para nuevas herramientas son muy apreciadas :) Pruebe "The AUDCAD Trader ": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Características principales Detección avanzada de brechas en el valor razonable Identificación a
FREE
MultiTimeAnchor MA
Ramon Xavier Da Conceicao
Indicadores
MultiTimeAnchor MA es tu nuevo aliado para analizar el mercado de forma más inteligente y sencilla. Este indicador gratuito muestra tres medias móviles diferentes, cada una ajustada a un período de tiempo único. Esto significa que podrás ver cómo se comporta el mercado a corto, medio y largo plazo —todo de una vez, sin necesidad de cambiar de gráfico. Puedes elegir entre varios tipos de medias móviles, como la media móvil simple, la media móvil exponencial, la media móvil suavizada y la media mó
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3 (1)
Indicadores
Indicador de alertas para Dual Relative strength index rsi. Gran rsi preestablecido en 14 está por debajo de 30 pequeño rsi preestablecido en 4 está por debajo de 10 para comprar señales alcistas . Grande rsi preestablecido en 14 está por encima de 70 pequeño rsi preestablecido en 4 es superior a 90 para vender señales bajistas. Incluye alertas móviles y terminales. dibuja líneas cuando alertas. Este indicador puede ayudar a identificar los extremos y luego la parte superior o inferior de los
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Indicadores
El Panel de Marco de Tiempo Múltiple de Indicador de Flecha de Matriz MT5 es un complemento gratuito y un gran activo para su Indicador de Flecha de Matriz MT5 . Muestra la señal MT5 del Indicador de Flecha de Matriz actual para 5 marcos de tiempo personalizados por el usuario y para 16 símbolos / instrumentos modificables en total. El usuario tiene la opción de habilitar / deshabilitar cualquiera de los 10 indicadores estándar de los que consta el Matrix Arrow Indicator MT5 . Los 10 atributos
FREE
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
Indicadores
¿Qué es este indicador? Este indicador básico de soportes y resistencias -gratis- está diseñado para ayudar a los operadores a identificar automáticamente los niveles clave del mercado, como soportes y resistencias, a través de múltiples símbolos y marcos temporales dentro de la plataforma MetaTrader 5 (MT5) . Es una herramienta esencial para operar en diferentes mercados financieros, como divisas, índices, materias primas y criptodivisas. Características principales Detección automática de nive
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicadores
Coral trend es un indicador de seguimiento de tendencia muy popular entre los operadores FOREX . Suele utilizarse en confluencia con otros indicadores. Utiliza combinaciones de medias móviles con complejas fórmulas de suavizado. Tiene dos parámetros configurables: Coeficiente - ratio de suavizado (*) Precio aplicado Cálculo: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O quizás le gustaría tener más consistencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicadores
Este indicador es un indicador de retraso cero y muestra la fuerza del cambio de tendencia . True Trend Oscillator Pro funciona mejor en combinación con True Trend Moving Average Pro que muestra la tendencia exacta como es. El valor del oscilador es el cambio exacto del precio en la dirección dada de la tendencia. True Trend Media Móvil Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Si establece el parámetro de entrada PERIOD a 1 este indicador se convierte en un sharpshooter para las opc
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Smart Grid MT5
Dmitry Kotov
5 (5)
Indicadores
Smart Grid MT5 reconoce automáticamente cualquier símbolo, periodo y escala del gráfico y lo marca en consecuencia. Es posible marcar el gráfico por sesiones de negociación. La cuadrícula consta de dos tipos de líneas principales. Líneas verticales Existen dos métodos de visualización: Estándar - las líneas se dividen en tres tipos, separando: Periodo de tiempo pequeño. Periodo de tiempo medio. Periodo de tiempo grande. Sesión de negociación - las líneas se dividen en grupos (un total de diez).
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Ritz Smart Detection COMPRA Y VENTA El Ritz Smart Detection BUY & SELL es un indicador de negociación de nueva generación diseñado para detectar señales de entrada de alta probabilidad mediante la combinación de la medición de la volatilidad basada en ATR , la detección de inversión de tendencia y la tecnología de alerta inteligente . Ofrece oportunidades de COMPRA/VENTA en tiempo real con objetivos y niveles de riesgo adaptables, lo que lo convierte en una herramienta versátil tanto para scalp
FREE
Order Block Spectra
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Bloque de pedido Ritz SPECTRA Motor predictivo inteligente para el análisis de tendencias y rangos de velas Decodificar el espectro del mercado - Operar en el futuro. Concepto básico Ritz SPECTRA es un motor predictivo de nueva generación diseñado para analizar Bloques de Órdenes, Estructuras de Velas y Rangos Adaptativos basados en ATR - ofreciendo una experiencia visual y analítica todo-en-uno. Compatible con todos los símbolos y marcos temporales, SPECTRA proporciona una visión multicontexto
FREE
Order Block Smart Finder
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Bloque de órdenes Smart Finder El Ritz Smart Finder Order Block es una herramienta de reconocimiento de estructuras de mercado de última generación, diseñada para detectar y resaltar de forma inteligente las huellas institucionales dentro de la acción de los precios. Basada en una combinación dinámica de teoría de bloques de órdenes, seguimiento de consolidaciones y modelización adaptativa de la volatilidad, proporciona a los operadores una lente sofisticada para anticipar reacciones de mercado
FREE
Equilibrium Matrix
Syamsurizal Dimjati
5 (3)
Indicadores
Ritz EQUILIBRIUM MATRIX Smart Premium-Discount Equilibrium Zone MTF Visual System Ritz EQUILIBRIUM MATRIX está construido sobre la Teoría Premium-Discount-Equilibrium (PDE) - el concepto de que el precio se mueve constantemente entre las zonas Premium (caro) y Discount (barato), mientras que la Zona de Equilibrio representa el valor justo donde compradores y vendedores se equilibran. Este indicador destaca visualmente estas zonas a través de múltiples marcos de tiempo, permitiendo a los opera
FREE
QQE Ritz
Syamsurizal Dimjati
5 (3)
Indicadores
RITZ QQE - Estimación cuantitativa cualitativa (con RSI Momentum Anomaly Detector PRO) Analizador de Momento Híbrido RSI-ATR Avanzado Combine con ZigZag Fractal Candle : ver mi producto RITZ QQE es una versión mejorada del clásico indicador de Estimación Cuantitativa Cualitativa, diseñado para los operadores modernos que exigen precisión y adaptabilidad. Fusiona el momentum RSI con el filtrado de volatilidad basado en ATR, creando un motor de señales sensible pero estable tanto para scalping co
FREE
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
Consolidation Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Ritz Area Konsolidasi - Visualizador Inteligente de Compresión de Mercado y Breakout El indicador Ritz Area Konsolidasi detecta y visualiza de forma inteligente las zonas de consolidación del mercado: áreas en las que el movimiento del precio se comprime dentro de un rango definido antes de una posible ruptura. Combinando un análisis de volatilidad adaptativo basado en ATR con una lógica de rango precisa, ayuda a los operadores a identificar zonas clave de acumulación, distribución o indecisió
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Indicadores
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Sistema avanzado de negociación Fibonacci en múltiples marcos temporales PREDICCIÓN INTELIGENTE Y PRONÓSTICO PRECISO La revolucionaria tecnología de p ivote Fibonacci combina los puntos de pivote tradicionales con las extensiones Fibonacci avanzadas, creando una potente herramienta de predicción para operadores profesionales. Nuestro algoritmo detecta de forma inteligente niveles de precios significativos en múltiples marcos temporales, proporcionando zonas de s
FREE
Quantum Pulse News OnChart
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
PULSO CUÁNTICO RITZ Sistema de inteligencia económica de nueva generación Ritz Quantum Pulse - Sistema de Inteligencia Económica de Nueva Generación. Experimente la precisión de nivel cuántico en el comercio de noticias: detección de eventos en tiempo real, filtrado impulsado por IA y sincronización temporal. Anticipe la volatilidad antes de que ocurra, no después. Donde la Inteligencia de Mercado se encuentra con la Física Temporal. Ritz Quantum Pulse representa la convergencia de la lógica cu
FREE
Smart Fibonacci Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Fibo Trend Smart MAXIMUS Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1 es un indicador de trading avanzado que integra varias herramientas de análisis técnico en una pantalla completa. Este indicador está diseñado para ayudar a los operadores a identificar oportunidades de negociación con alta precisión, utilizando una combinación de Fibonacci, ZigZag, y la confirmación de la acción del precio. Características principales Retroceso Fibonacci inteligente 11 niveles de Fibonacci personalizables (0%, 23,6%, 38,
FREE
ScalpReactor X
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
ScalpReactor X Un indicador táctico para operadores de precisión El Ritz Scalping Habbit es un potente indicador de MT5 diseñado para ayudar a los operadores a ejecutar operaciones disciplinadas y de alta probabilidad mediante señales visuales claras y confirmaciones multiestrategia. Tanto si es un scalper intradía como un swing trader , esta herramienta integra análisis de mercado avanzados en una interfaz única y fácil de usar. Puntos fuertes: Flechas inteligentes de compra y venta - Basadas
ZigZag and Fractal Candle
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
ZIGZAG y VELA FRACTAL PRO ( Sólo velas, Sin panel de resistencia RSI) " Adecuado para QQE RITZ " > Comprobar mi producto es un sistema avanzado de visualización de la estructura del mercado construido para la detección de tendencias de precisión, impulsado por la lógica fractal dinámica y la validación de oscilación adaptativa. Identifica a la perfección los máximos más altos (HH), los mínimos más bajos (LL) y los cambios estructurales clave, lo que permite a los operadores leer el verdadero ri
FREE
Smart Trend Adaptif Finder
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
BUSCADOR INTELIGENTE DE TENDENCIAS ADAPTABLE RITZ Inteligencia de tendencias de precisión. Adaptable. Inteligente. En tiempo real. Ritz Smart Trend Adaptive Fin der es un indicador avanzado de inteligencia de mercado diseñado para detectar y adaptarse a la evolución de las estructuras de mercado con precisión dinámica. Calibra automáticamente su periodo analítico basándose en la volatilidad en tiempo real, el impulso de los precios y la fuerza de la correlación, ofreciendo una verdadera detecció
FREE
Moving Average sentiment
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Media Móvil de Sentimiento "Transforme los datos brutos del mercado en una clara visión del sentimiento" Moving Average Sentiment es un indicador de sentimiento de tendencia adaptativo de nueva generación que visualiza el verdadero sesgo del mercado -alcista, bajista o neutral- en tiempo real. Combina la dinámica de las medias móviles con zonas de volatilidad basadas en ATR , creando una curva de sentimiento fluida y autoajustable que reacciona instantáneamente a la estructura de precios y a lo
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Pivote eXtreme El Pivote es un nivel de referencia que sirve para que el inversor memorice el potencial de soporte y resistencia intradía en cualquier momento. En este sistema, el nivel pivote se compone de P (Punto Pivote utama) , R1-R13 (Resistencia) , y S1-S13 (Soporte) . Punto Pivote (P) El punto de pivote más alto, calculado a partir del rango de precios (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3 . Se utiliza para calcular el precio : Si el precio de cierre es P → tren alcista. Si el precio en la zona
FREE
Trend Adaptif Finder Smart
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Ritz Smart Trend Adaptive Finder - Detección automática de canales de tendencia dinámicos Un potente indicador de detección de tendencias que analiza de forma adaptativa la estructura de precios utilizando ATR dinámico y filtros estadísticos para descubrir los canales de tendencia más significativos en cualquier marco temporal y símbolo. Esta herramienta encuentra automáticamente el periodo y la pendiente más relevantes para el movimiento del precio y dibuja las zonas superior/inferior del canal
FREE
Ritz Candle Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Vela MAXIMUS RITZ Candle MAX IMUS es un indicador visual de velas que permite realizar análisis de velas basados en la Media Móvil Adaptativa de Kaufman (KAMA) , información sobre el cambio diario (Daily Change), información sobre OHLC para cada hora, y un panel de barras dominante multi-hora. Dirancang untuk semua pair dan semua timeframe, indikator ini menghadirkan tampilan modern, bersih, serta informatif dalam satu panel kompak di chart Anda. Opciones Vela de tendencia Warna Adaptif (Velas
FREE
Manual Trading Helper
Syamsurizal Dimjati
Utilidades
Ayudante manual de comercio es un Asesor Experto MT5 diseñado como asistente automático para la gestión de operaciones abiertas manualmente. Este EA no abre operaciones por sí mismo, sino que mejora las operaciones manuales gestionando automáticamente el riesgo y los ajustes de posición. Gestión Remota a través de VPS + Dispositivos Móviles Cuando se despliega en un Servidor Privado Virtual (VPS), el Asistente de Operaciones Manuales de RitzEAneha permite a los operadores gestionar sus operacion
FREE
Detect Trend and Consolidation Push Notification
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Detectar tendencia y consolidación : Push Notif for Mobile Trading Visión general Push Notif para Mobile Trading: Detectar Tendencia y Consolidación es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MT5) desarrollado por Ritz_EANEHA que detecta de forma inteligente si el mercado está en tendencia (alcista/bajista) o en consolidación (lateral) . Utiliza una comparación propia de la Desviación Estándar (StdDev) y el Rango Medio Verdadero (ATR ) para evaluar la volatilidad y la estructura del merca
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilidades
Indicador MultiTimeframe Info Feed (MIF) Descripción: MultiTimeframe Info Feed (MIF) es un indicador MQL5 inteligente que muestra un panel de información dinámica en tiempo real directamente en su gráfico, ofreciendo una poderosa visión de las condiciones actuales del mercado. Las características clave incluyen: Visualización en tiempo real de la apertura, el máximo, el mínimo, el cierre y el precio del tick en tiempo real. Tasa de Tick (ticks por segundo) para evaluar la actividad del mercado P
FREE
Push Notif BUY and SELL for Mobile Trading
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Push Notif para comercio móvil (Ahora puedes operar perfectamente a través de notificaciones a tu Gadget Móvil, con Señales que puedes ajustar a tu estilo de trading, Usa VPS para activar el trading en tiempo real) Descripción Push Notif for Mobile Trading es un indicador personalizado de MetaTrader 5 (MT5) diseñado para enviar notificaciones push móviles a los traders cuando se cumplen ciertas condiciones basadas en precios o indicadores. Esto permite a los operadores supervisar los mercados d
FREE
BUY and SELL Mobile Notification V2
Syamsurizal Dimjati
Utilidades
Ritz_BUYnSELL_Detection Ritz_BUYnSELL_Detection es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MT5) que detecta señales de COMPRA y VENTA basadas en la detección de tendencias y el filtrado de volatilidad basado en ATR. Proporciona flechas visuales , alertas de entrada y notificaciones push móviles , por lo que es adecuado para los operadores que utilizan una configuración VPS para el monitoreo de señales 24/7. Cómo utilizar el indicador Instalar en MT5 : Coloque el archivo .mq5 en la carpet
FREE
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Indicador Visual Panel Strengt MultiTimeframe : Español Descripción Visual Panel Strength MultiTimeframe es un panel indicador de fuerza de tendencia en tiempo real que muestra la presión de compra/venta a través de múltiples marcos temporales seleccionados, como M1, M3 y M5. El indicador utiliza un análisis de volatilidad basado en ATR y un algoritmo de tendencia suavizada para calcular las señales de tendencia. Presentado visualmente como un gráfico de barras horizontales en la esquina de
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Indicador de zonas de soporte y resistencia Este indicador identifica y traza dinámicamente zonas de soporte y resistencia basándose en la acción reciente de los precios y en patrones fractales. Mediante el análisis de los puntos de pivote ZigZag y el seguimiento de las reacciones de los precios (toques, rebotes y rupturas), el indicador determina la fuerza y la validez de cada zona. Características principales: Soporte Multi-Tiempo: Puede trabajar en diferentes marcos temporales. Detección bas
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
SCALPFLASH-X Donde la precisión Fibonacci se une a la inteligencia RSI. Sistema de negociación de última generación que combina pivotes de Fibonacci adaptativos, mapas de calor del RSI y análisis inteligente de velas. Detecte el dominio del mercado, los cambios de impulso y las zonas de inversión en tiempo real en múltiples marcos temporales. Precisión institucional, simplicidad minorista: creado para la velocidad, la claridad y la precisión. Sistema avanzado de inteligencia de mercado basado
RUHM Reborn
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
RUHM REBORN para Cuenta Micro / Cuenta Cent XAUUSD - GOLD (Nota: El sistema basado en rejilla conlleva un alto riesgo durante tendencias largas sin retroceso. Utilice el capital adecuado y comprenda los riesgos que conlleva). RUHM REBORN es un Asesor Experto (EA) basado en Cuadrícula con Entrada ATR desarrollado para proporcionar resultados comerciales consistentes, estables y adaptables en el par XAUUSD (Oro). Este EA está diseñado específicamente para cuentas USD Cent, lo que le permite funcio
Smart Swing HL Fast Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Swing Inteligente HH - LL Este indicador le ayuda a controlar el Swing High (HH) y el Swing Low (LL) de forma precisa y precisa . Este indicador se basa en el rango de análisis ATR adaptable, la confirmación de una vela (pin bar o envolvente), y la opción de añadir un Fractal para validarlo. Ajuste máximo: Detecta los valores Swing High y Swing Low según el ATR y la acción del precio. El multiplicador ATR y la barra de rango son los indicadores más sensibles. Notificación en tiempo real mediante
Support and Resistance Price Structure
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Ritz Smart Zonas de soporte y resistencia Estructura de Mercado Basada en S/RT ste avanzado indicador detecta y muestra zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad basadas en la estructura real del mercado (máximos y mínimos de oscilación). Gracias a la fusión inteligente de zonas y a los amortiguadores basados en ATR, garantiza que los bloques de zonas estén alineados con los extremos reales de los precios sin huecos. Las zonas se clasifican en función de su fuerza (Probada, Verificada
Quantum RefleX
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Quantum Reflex Kuantum Reflex es un indicador de oscilación basado en el momento, diseñado para proporcionar información rápida, precisa y adaptable sobre el mercado. Diseñado para entornos de negociación en tiempo real, permite a los operadores detectar rápidos cambios de tendencia, identificar niveles de sobrecompra/sobreventa y combinar señales cruzadas a corto plazo con la confirmación de tendencias en plazos más largos. Características principales Detección Visual de Cruces → Detecta señale
BUYER or SELLER
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
COMPRA o VENTA Indicador multisistema FlashScalp El indicador multisistema FlashScalp es una herramienta de negociación de última generación diseñada para especuladores de precisión, estrategas intradía y analistas profesionales que exigen velocidad y claridad en la visualización del mercado. Integra a la perfección análisis inteligentes basados en velas, lógica ATR adaptativa y conocimiento de eventos económicos en tiempo real, lo que le proporciona una visión totalmente sincronizada de la vol
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario