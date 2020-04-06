Gold QT

GOLD QT es un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) con precisión y eficiencia. Combina indicadores RSI y MA personalizados para obtener los mejores resultados. GOLD QT identifica oportunidades de trading de alta probabilidad para maximizar el beneficio mientras gestiona el riesgo de forma efectiva.

Las principales características de GOLD QT son

  • Entrada y Salida Inteligente: Utiliza indicadores basados en la tendencia y el momento para entrar en las operaciones en los puntos óptimos y asegurar los beneficios.

  • Gestión adaptativa del riesgo: Tamaño de lote personalizable y ajustes de stop-loss/take-profit para proteger su capital.

  • Automatización 24/7: Operaciones totalmente automatizadas que supervisan continuamente el mercado del oro, incluso cuando usted no está.

  • Interfaz fácil de usar: Configuración sencilla y parámetros ajustables para adaptarse tanto a principiantes como a operadores profesionales.

  • Optimizado para XAU/USD: Diseñado específicamente para el oro, teniendo en cuenta su volatilidad y el comportamiento del mercado.

Funciona mejor en el marco temporal de 15 minutos.


