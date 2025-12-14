Gold QT
- Experten
- Jony Juniran
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 14 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
GOLD QT ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) mit Präzision und Effizienz entwickelt wurde. Er kombiniert den RSI- und MA-Indikator, um das beste Ergebnis zu erzielen. GOLD QT identifiziert hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten, um den Gewinn zu maximieren und gleichzeitig das Risiko effektiv zu verwalten.
Die wichtigsten Merkmale von GOLD QT sind:
-
Intelligenter Einstieg und Ausstieg: Nutzt Trend- und Momentum-Indikatoren, um zu optimalen Zeitpunkten in den Handel einzusteigen und Gewinne zu sichern.
-
Adaptives Risikomanagement: Anpassbare Losgrößen- und Stop-Loss/Take-Profit-Einstellungen zum Schutz Ihres Kapitals.
-
24/7-Automatisierung: Vollständig automatisierter Handel, der den Goldmarkt kontinuierlich überwacht, auch wenn Sie nicht anwesend sind.
-
Benutzerfreundliches Interface: Einfaches Setup und anpassbare Parameter, die sowohl für Anfänger als auch für professionelle Händler geeignet sind.
-
Optimiert für XAU/USD: Speziell auf Gold zugeschnitten, unter Berücksichtigung von dessen Volatilität und Marktverhalten.
Funktioniert am besten im 15-Minuten-Zeitrahmen.