GOLD QT ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) mit Präzision und Effizienz entwickelt wurde. Er kombiniert den RSI- und MA-Indikator, um das beste Ergebnis zu erzielen. GOLD QT identifiziert hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten, um den Gewinn zu maximieren und gleichzeitig das Risiko effektiv zu verwalten.

Die wichtigsten Merkmale von GOLD QT sind:

Intelligenter Einstieg und Ausstieg : Nutzt Trend- und Momentum-Indikatoren, um zu optimalen Zeitpunkten in den Handel einzusteigen und Gewinne zu sichern.

Adaptives Risikomanagement : Anpassbare Losgrößen- und Stop-Loss/Take-Profit-Einstellungen zum Schutz Ihres Kapitals.

24/7-Automatisierung : Vollständig automatisierter Handel, der den Goldmarkt kontinuierlich überwacht, auch wenn Sie nicht anwesend sind.

Benutzerfreundliches Interface : Einfaches Setup und anpassbare Parameter, die sowohl für Anfänger als auch für professionelle Händler geeignet sind.

Optimiert für XAU/USD: Speziell auf Gold zugeschnitten, unter Berücksichtigung von dessen Volatilität und Marktverhalten.

Funktioniert am besten im 15-Minuten-Zeitrahmen.