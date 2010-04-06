SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD

Signal Page: https: //www.mql5.com/en/signals/2345199

https://trenddaytrader.com/smc-candlestick-trader-5-framework-xauusd-gold-live-trading/

50% Rabatt ($600) bis zum 1. Januar 2026, danach $1.200.

Beispiel. set-Datei für XAUUSD 5 Minute ist im Kommentarbereich.

Ein kompaktes, kampferprobtes, auf Gold (XAUUSD) abgestimmtes Money-Management-Gehirn mit einem übersichtlichen HUD, Challenge-Tracking und zuverlässigem Positionsmanagement.


SMC CT5F automatisiert das Positionsmanagement für XAUUSD, indem es sich auf disziplinierte Risikokontrolle statt auf ausgefallene Einstiegssignale konzentriert. Er überwacht offene Positionen, wendet Break-even-Regeln an, verschiebt Stop-Losses mit einer einfachen und robusten Trailing-Logik (FVG auf M15, Z-Bars auf H4 und ATR/fixed fallback), unterstützt partielle Scale-outs und setzt Portfolio-Exposure/Circuit-Breaker durch. Ein integriertes HUD liefert Echtzeit-Herausforderungen und Risikostatistiken, damit Sie immer wissen, wo Sie stehen.


Wichtigste Merkmale

  • Speziell für XAUUSD entwickelt (funktioniert auch bei anderen Symbolen, ist aber auf Gold abgestimmt).

  • Break-Even-Automatisierung (punktbasierte Auslöser).

  • Einfaches Trailing: Fair-Value-Gap (M15), Z-Bar (H4) und Fixed/ATR Fallback.

  • Teilweise Skalierung / abgestufte Ausstiege (Tier1 / Tier2 / Tier3 konfigurierbar).

  • Prime Directive - Spread-verankerte Break-Even-Option zum Schutz von Gewinnen bei großen Spreads.

  • Portfolio Guard - Exposure Cap, Warnungen und Block-Modify-Modus.

  • BB Exit - Bollinger-basiertes Ausstiegsmuster, um Positionen zu schließen, wenn das Momentum versagt.

  • Robuster Modifizierungs-Wrapper - Wiederholungen, Cooldowns und Dead-Band-Schutz (verhindert winzige/gelockerte SL-Änderungen).

  • HUD - dreispaltiges Overlay, das das Risiko, den Fortschritt der Herausforderung und den Verlauf der Storylines anzeigt.

  • Challenge Tracking - Verfolgt simulierte Challenge-Versuche im Stil einer Prop-Firma" (Gewinnziel / maximaler Drawdown).

  • Telemetrie - schreibt pro Position Telemetrie-CSV für Offline-Analyse.

  • Sichere Wiederholung und Unterbrecher - automatische Pausen bei wiederholten Ausführungsfehlern.

