SMC Candlestick Trader 5 Framework XAUUSD
Ein kompaktes, kampferprobtes, auf Gold (XAUUSD) abgestimmtes Money-Management-Gehirn mit einem übersichtlichen HUD, Challenge-Tracking und zuverlässigem Positionsmanagement.
SMC CT5F automatisiert das Positionsmanagement für XAUUSD, indem es sich auf disziplinierte Risikokontrolle statt auf ausgefallene Einstiegssignale konzentriert. Er überwacht offene Positionen, wendet Break-even-Regeln an, verschiebt Stop-Losses mit einer einfachen und robusten Trailing-Logik (FVG auf M15, Z-Bars auf H4 und ATR/fixed fallback), unterstützt partielle Scale-outs und setzt Portfolio-Exposure/Circuit-Breaker durch. Ein integriertes HUD liefert Echtzeit-Herausforderungen und Risikostatistiken, damit Sie immer wissen, wo Sie stehen.
Wichtigste Merkmale
Speziell für XAUUSD entwickelt (funktioniert auch bei anderen Symbolen, ist aber auf Gold abgestimmt).
Break-Even-Automatisierung (punktbasierte Auslöser).
Einfaches Trailing: Fair-Value-Gap (M15), Z-Bar (H4) und Fixed/ATR Fallback.
Teilweise Skalierung / abgestufte Ausstiege (Tier1 / Tier2 / Tier3 konfigurierbar).
Prime Directive - Spread-verankerte Break-Even-Option zum Schutz von Gewinnen bei großen Spreads.
Portfolio Guard - Exposure Cap, Warnungen und Block-Modify-Modus.
BB Exit - Bollinger-basiertes Ausstiegsmuster, um Positionen zu schließen, wenn das Momentum versagt.
Robuster Modifizierungs-Wrapper - Wiederholungen, Cooldowns und Dead-Band-Schutz (verhindert winzige/gelockerte SL-Änderungen).
HUD - dreispaltiges Overlay, das das Risiko, den Fortschritt der Herausforderung und den Verlauf der Storylines anzeigt.
Challenge Tracking - Verfolgt simulierte Challenge-Versuche im Stil einer Prop-Firma" (Gewinnziel / maximaler Drawdown).
Telemetrie - schreibt pro Position Telemetrie-CSV für Offline-Analyse.
Sichere Wiederholung und Unterbrecher - automatische Pausen bei wiederholten Ausführungsfehlern.