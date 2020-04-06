NetRecoveryManagerATR

NetRecoveryMangerATRes un Asesor Experto que parte de una posición neta larga/corta y luego abre posiciones adicionales utilizando niveles basados en ATR, con un multiplicador dinámico, y cierra todo cuando la PL neta supera un objetivo .

La apertura de la primera posición la realiza automáticamente el EA cuando se cumplen las condiciones del mercado, las medias móviles y los criterios de acción del precio.

El EA puede adjuntarse a cualquier gráfico de divisas. El EA atribuirá automáticamente un MagicNumber específico a cada gráfico utilizado.

El usuario puede establecer el plazo para el ATR y el plazo para la señal de entrada, así como todos los parámetros necesarios para afinarlo y obtener una operativa rentable.

Además de lo anterior, durante la actividad en vivo y de prueba, se puede activar el módulo de optimización de los parámetros EMA y Price Action, utilizados por el EA para determinar la señal de entrada.

Parámetros de Entrada

InpSymbolToManage = símbolo a gestionar. Si se establece " " , el EA utiliza el símbolo del gráfico.

InpMagicNumber = si se establece en 0, el EA atribuye automáticamente el MagicNumber a cada gráfico.

InpAutoInitialTrade = true; de lo contrario el usuario debe abrir la primera operación manualmente.

InpInitialVolume = >=0.01; volumen del lote de la primera operación.

----------------------grid / gestión monetaria------------------

InpBaseLot = >=0.01; volumen básico de los lotes .

InpLotMultiplier = >=1; multiplicador de lotes .

InpMaxPositions = 5; máximo de operaciones abiertas para cada signo.

InpTargetNetProfit = PL objetivo para cerrar todas las posiciones abiertas (se consideran swaps y comisiones).

--------------------------orders execution --------------------------

InpSlippagePoints = 30; puntos de deslizamiento .

------------------------------dynamic ATR ----------------------------

InpATRPeriod = 14 ; periodo ATR.

InpATRMultiplier = >=1 ; multiplicador ATR.

InpShowPanel = true ; si es true muestra información en pantalla.

InpATRTimeframe = PERIOD_M15; marco de tiempo para ATR.

InpCoolDownMinutes = 0; minutos de pausa entre ciclos - 0 - sin pausa .

InpAutoRestartCycle = true; si se establece en true, el EA se reinicia después del cierre de un ciclo.

InpCommissionPerLot = cantidad de comisión por lote .

--------------------------------automatic signal -----------------------

InpUseAutoDirection = verdadero;

InpSignalTF = PERIOD_M15; marco de tiempo para la señal .

InpFastEMAPeriod = 9; media móvil rápida.

InpSlowEMAPeriod = 21; media móvil lenta.

InpPABars = >=3 ; número de barras max/min.

--------------------- multiplicador dinámico ATR--------------------------

InpATRMultiplierBase = >=1; multiplicador base.

InpATRMultPerLot = 0.2; valor de incremento por cada lote abierto .

InpATRMultPerTrade = 0.1; valor de incremento por cada operación abierta.

InpATRMultPer100Pips = 0.1; valor de incremento por cada 100 pips en el movimiento del precio.

InpATRMultPerMarginStress= 1; valor de incremento cuando el margen está estresado.

InpATRMultMin = 0.5; valor mínimo del multiplicador ATR.

InpATRMultMax = 6; valor máximo del multiplicador ATR.

----------------------- señal multitrama ------------------

InpEnableSignalTF2 = false; si es true habilita el segundo TF .

InpSignalTF2 = PERIOD_ .

InpEnableSignalTF3 = false; si es true activa la tercera TF.

InpSignalTF3 = PERIOD_ .

-------------------------risck protection -----------------------------

InpMinFreeMarginPct = 50.0; Margen libre mínimo para abrir nuevas operaciones .

InpMaxCycleDDPercent = >=30.0; Max drawdown % para cada ciclo antes de cerrar todas las operaciones( 0 desactiva el control).

InpMaxSymbolVolume = 0.0; Máximo volumen total por símbolo (0 = sin límite) .

------------------------------ utility---------------------------------

InpDebugLog = false; si es true, imprime registros detallados, false = silencio .

InpMaxTradesPerTest = 1000; ( 0 = sin límite) .

