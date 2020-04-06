NetRecoveryManagerATR
- Asesores Expertos
- Gianfranco Tanzi
- Versión: 1.3
- Activaciones: 5
NetRecoveryMangerATRes un Asesor Experto que parte de una posición neta larga/corta y luego abre posiciones adicionales utilizando niveles basados en ATR, con un multiplicador dinámico, y cierra todo cuando la PL neta supera un objetivo .
La apertura de la primera posición la realiza automáticamente el EA cuando se cumplen las condiciones del mercado, las medias móviles y los criterios de acción del precio.
El EA puede adjuntarse a cualquier gráfico de divisas. El EA atribuirá automáticamente un MagicNumber específico a cada gráfico utilizado.
El usuario puede establecer el plazo para el ATR y el plazo para la señal de entrada, así como todos los parámetros necesarios para afinarlo y obtener una operativa rentable.
Además de lo anterior, durante la actividad en vivo y de prueba, se puede activar el módulo de optimización de los parámetros EMA y Price Action, utilizados por el EA para determinar la señal de entrada.
Parámetros de Entrada
InpSymbolToManage = símbolo a gestionar. Si se establece " " , el EA utiliza el símbolo del gráfico.
InpMagicNumber = si se establece en 0, el EA atribuye automáticamente el MagicNumber a cada gráfico.
InpAutoInitialTrade = true; de lo contrario el usuario debe abrir la primera operación manualmente.
InpInitialVolume = >=0.01; volumen del lote de la primera operación.
----------------------grid / gestión monetaria------------------
InpBaseLot = >=0.01; volumen básico de los lotes .
InpLotMultiplier = >=1; multiplicador de lotes .
InpMaxPositions = 5; máximo de operaciones abiertas para cada signo.
InpTargetNetProfit = PL objetivo para cerrar todas las posiciones abiertas (se consideran swaps y comisiones).
--------------------------orders execution --------------------------
InpSlippagePoints = 30; puntos de deslizamiento .
------------------------------dynamic ATR ----------------------------
InpATRPeriod = 14 ; periodo ATR.
InpATRMultiplier = >=1 ; multiplicador ATR.
InpShowPanel = true ; si es true muestra información en pantalla.
InpATRTimeframe = PERIOD_M15; marco de tiempo para ATR.
InpCoolDownMinutes = 0; minutos de pausa entre ciclos - 0 - sin pausa .
InpAutoRestartCycle = true; si se establece en true, el EA se reinicia después del cierre de un ciclo.
InpCommissionPerLot = cantidad de comisión por lote .
--------------------------------automatic signal -----------------------
InpUseAutoDirection = verdadero;
InpSignalTF = PERIOD_M15; marco de tiempo para la señal .
InpFastEMAPeriod = 9; media móvil rápida.
InpSlowEMAPeriod = 21; media móvil lenta.
InpPABars = >=3 ; número de barras max/min.
--------------------- multiplicador dinámico ATR--------------------------
InpATRMultiplierBase = >=1; multiplicador base.
InpATRMultPerLot = 0.2; valor de incremento por cada lote abierto .
InpATRMultPerTrade = 0.1; valor de incremento por cada operación abierta.
InpATRMultPer100Pips = 0.1; valor de incremento por cada 100 pips en el movimiento del precio.
InpATRMultPerMarginStress= 1; valor de incremento cuando el margen está estresado.
InpATRMultMin = 0.5; valor mínimo del multiplicador ATR.
InpATRMultMax = 6; valor máximo del multiplicador ATR.
----------------------- señal multitrama ------------------
InpEnableSignalTF2 = false; si es true habilita el segundo TF .
InpSignalTF2 = PERIOD_ .
InpEnableSignalTF3 = false; si es true activa la tercera TF.
InpSignalTF3 = PERIOD_ .
-------------------------risck protection -----------------------------
InpMinFreeMarginPct = 50.0; Margen libre mínimo para abrir nuevas operaciones .
InpMaxCycleDDPercent = >=30.0; Max drawdown % para cada ciclo antes de cerrar todas las operaciones( 0 desactiva el control).
InpMaxSymbolVolume = 0.0; Máximo volumen total por símbolo (0 = sin límite) .
------------------------------ utility---------------------------------
InpDebugLog = false; si es true, imprime registros detallados, false = silencio .
InpMaxTradesPerTest = 1000; ( 0 = sin límite) .