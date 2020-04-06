TreasureHunterMT5

Para los comerciantes, EA es una herramienta muy poderosa y un ejecutor leal. Además, puede generar beneficios estables a través de la lógica de negociación y el pensamiento estratégico.

Pero el requisito previo es que usted necesita tener una excelente EA
Treasure Hunter está diseñado para traders experimentados que no entienden cómo escribir EA. Se puede configurar como cualquier EA que conocemos actualmente, y las estrategias de trading pueden ser escritas libremente por los traders. Este método de escritura es muy simple y fácil de dominar. Después de escribir unas cuantas veces más, todos podemos escribir una estrategia en tan sólo unos minutos.
Las funciones principales de Treasure Hunter son:
1 Transacción de una/dos divisas
2 Transacciones de una divisa/múltiples divisas
3 Tiempo real/transacciones pendientes
5 Frecuencia de transacción personalizada
6 Cambio de Tendencias/Red/Múltiples métodos de negociación
7. Controlabilidad de posiciones abiertas y posiciones adicionales
8 Ajustes de negociación dirigidos
9. Independencia de las estrategias de negociación de compra/venta
10 Stop Loss/Take Win personalizados (precio especificado/ganancia/pérdida especificada/indicador especificado)
11 Área de Negociación Personalizada (Línea de Tendencia)
12 Estrategias Personalizadas de Análisis de Indicadores de Negociación (incluyendo el uso de varios indicadores, incluyendo indicadores personalizados)
