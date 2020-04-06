StrategyTreasureMT4

StrategyTreature está diseñado para los comerciantes experimentados que no entienden cómo escribir EA.

Se puede configurar como cualquier EA que conocemos actualmente,y las estrategias de negociación puede ser escrito libremente por los comerciantes.

Este método de escritura es muy simple y fácil de dominar. Después de escribir unas cuantas veces más, todos podemos escribir una estrategia en tan sólo unos minutos.

La función principal de StrategyTreature es:
1 Operación de una/dos divisas
2 Moneda única/Multi moneda Trend Trading
3 Tiempo real/transacciones pendientes
5 Frecuencia de transacción personalizada
6 Conmutación de Tendencias/Red/Múltiples métodos de negociación
7. Controlabilidad de posiciones abiertas y posiciones adicionales
8 Ajustes de negociación dirigidos
9. Independencia de las estrategias de negociación de compra/venta
10 Stop Loss/Take Win personalizados (precio especificado/ganancia/pérdida especificada/indicador especificado)
11 Área de Negociación Personalizada (Línea de Tendencia)
12 Estrategias Personalizadas de Análisis de Indicadores de Trading (incluyendo el uso de varios indicadores, incluyendo indicadores personalizados)
Cómo escribir y utilizar estrategias para StrategyTreature
En primer lugar, póngase en contacto con nosotros y solicitar la obtención de la "estrategia" documento de nosotros.
Abra el software de comercio MT4/MT5 y haga clic en los siguientes pasos en secuencia:
Archivo ->Abrir carpeta de datos ->MQL4/MQL5->Incluir
Copie nuestro archivo 'strategy' en el directorio 'Include'.
Abra el software MetaEditor para MQL4/MQL5 y haga clic en los siguientes pasos en secuencia:
Doble click en el directorio "Include" en el navegador "MetaEditor" ->doble click en "mystrategy. mqh".
A continuación, de acuerdo con el tutorial en el archivo, usted puede completar de forma independiente su propia estrategia exclusiva EA.

Hemos simplificado el programa para que todo el mundo pueda entender cómo modificar y escribir sus propias estrategias de trading con indicadores de un vistazo.

En primer lugar, antes de su uso, tenemos que escribir el software EA utilizando MT4/MT5. Los pasos son los siguientes:

Abrir la plataforma de trading ->click en "Display"/"View" en la esquina superior izquierda ->navegar ->desplegar hasta "EA Trading" ->click derecho en cualquier EA dentro ->modificar

En este punto, el software de escritura MetaEditor para la plataforma de negociación ya se ha abierto

Haga clic en el icono "+" en el lado izquierdo del directorio de archivos Incude en el navegador del software MetaEditor ->clic derecho en el menú desplegable Incude ->clic en "Nueva carpeta" ->crear una carpeta "estrategia".

MT4: Crear mystrategy.mqh en la carpeta de estrategia;

MT5: Cree dos archivos, mystrategy.mqh e indicators.mqh, en la carpeta de estrategia;

Estos dos archivos pueden ser solicitados a nosotros

Estos dos archivos son sobre nuestra estrategia de trading. Hemos simplificado el programa para que todo el mundo pueda entender cómo modificar y escribir su propia estrategia de trading de un vistazo.

Productos recomendados
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Asesores Expertos
Recomendado: es mejor utilizarlo en cuentas con menor swap o cuentas libres de swap. VER Y COMPARAR CON OTROS EA's , Señales de seguimiento reales: Greedy Golden +1000% Señal Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Ver la señal de seguimiento real en mi perfil. Utilizar sólo en oro y en la dirección de COMPRA. Operar con oro es atractivo para muchos traders debido a la alta volatilidad y profundidad del del mercado. ¿Deberíamos invertir en
EA Atom
Renat Garaev
5 (2)
Asesores Expertos
EA Atom es un asesor experto con un algoritmo comercial único. El EA trabaja sobre el desglose de los niveles altos o bajos del día anterior Las estrategias exitosas y probadas se integran en el algoritmo del asesor, lo que le permite obtener ganancias en la fijación de precios de los activos con todas las sutilezas del análisis técnico e informático. ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para recibir instrucciones, así como acceso a un chat privado de Telegram! Los ajustes están disp
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Solo 1 copias disponibles a 399$ Precio final: 2000$ Solo se venderá un número limitado de copias de este EA. Libere el poder de la inteligencia artificial y lleve sus operaciones a alturas sin precedentes con   Luna AI Pro EA   , el robot de operaciones "media inversa" más avanzado del mercado. Diseñado para atender tanto a operadores experimentados como a principiantes, este sistema de vanguardia impulsado por IA está equipado con una amplia gama de funciones para o
Shogun RX
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
Asesores Expertos
10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . Tras años de minuciosa investigación y desarrollo, le ofrecemos la oportunidad de contar con esta increíble herramienta en su cartera de trading automatizado. SHOGUN RX es una estrategia que cuenta con un algoritmo de trading secreto muy avanzado. Es un EA seguro que opera utilizando órdenes pendientes con un Stop Loss definido, Take Profit y 2 capacidades inteligentes de Trailing. CUENTA REAL ---> CLICK AQUI Par: USDJPY Mar
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
El asesor incluye tres estrategias independientes que funcionan según los métodos de distribución de fases de tendencia para la elaboración de cada una de las estrategias. Se aplica el modo de promediación, que le permite llevar un grupo de órdenes para cerrar sin pérdidas. El EA tiene la opción de cierre de emergencia de todas las órdenes, cuando alcanzan la cantidad y el beneficio total en la moneda de depósito especificado en la configuración. El asesor determina automáticamente el flujo d
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
Asesores Expertos
SIRR Scalper para PipFinite es un robot que ha sido diseñado para trabajar con el indicador PipFinite Trend PRO. Es un EA dinámico que es muy activo con las operaciones y la gestión del capital. El EA puede operar con los símbolos populares EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Consulte nuestros Blogs donde compartimos noticias y archivos de sets Cuando compre mi robot, le invito a enviarme un mensaje para discutir la mejor configuración
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Eurjpy Awesome Oscillator Master MT4
Tomas Vanek
Asesores Expertos
El EJ_15_201514104_S_SM_CF_SQ4 es una estrategia de comercio algorítmico para MetaTrader, probado en EURJPY utilizando el marco de tiempo M15 desde abril 1, 2004, hasta abril 24, 2024. No hay necesidad de configurar los parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Usted puede encontrar el código fuente de la estrategia para StrategyQuant en el enlace: https: //quantmonitor.net/eurjpy-awesome-oscillator-master/ Los d
FREE
FullTrading
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
FullTrading es un asesor de negociación totalmente automatizado. La metodología del asesor se basa en la puesta en marcha de una serie de procesos secuenciales: agregación de un número diversificado de operaciones potenciales en un canal especial con su posterior transformación en un flujo de información especial, calibración interna de las operaciones por el indicador de eventualidad y validez mediante un verificador de tendencias y filtrado de los puntos de entrada y salida gracias a una ins
RobotX
Andrey Karyaka
Asesores Expertos
Este robot tiene un gran potencial. Sistema de cálculo de inteligencia oculta. Este experto tiene ajustes flexibles. Estoy seguro de que no tendrá ningún problema con él. El principio se ejecuta, configurar y olvidar. Lo hace todo es propio. Esto es muy práctico. Pruebe una suscripción mensual. Estoy seguro de que con un alto grado de probabilidad. Usted ill desea que la versión ilimitada. Eso es exactamente lo que usted está aquí.
Egyptian Fighter Arman EA3
Samir Arman
Asesores Expertos
El experto trabaja sobre los niveles de Fibonacci en la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD EUR USD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará sobre una sola divisa de ellas hasta que cierre en beneficio Persiguiendo el beneficio desde el trailing stop dentro de la prog
Oblivion
Maksim Neimerik
4.67 (3)
Asesores Expertos
Requisito para el uso del EA : ¡el EA necesita un spread bajo (el valor de spread recomendado es 2) y un deslizamiento mínimo! Los sistemas que operan sobre la base de las señales de las ondas de Bollinger se consideran entre los sistemas con los mejores resultados y fiabilidad. El Asesor Experto Oblivion también pertenece a este tipo de sistemas. Además de las ondas de Bollinger, el Asesor Experto utiliza los siguientes indicadores: Estocástico y Media Móvil. ¡El EA no utiliza Martingala y sis
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Richestcousin EA
Vicent Osman Kiboye
Asesores Expertos
INSTAGRAM Billonario: @richestcousin PIONERO DE ZOOM MULTIMILLONARIOS EA EL ÚNICO ROBOT DE COMERCIO RENTABLE. Para el comercio sin retiros es Scamming. Richestcousin mantiene todos los retiros a disposición del público y se da a conocer en la página de Instagram. Los oficios son fr Su propio software Robot. con una precisión de 100%. Mensaje directo en Whatsapp 255683 661556 para consultas ZOOM BILLIONAIRES EA. ACERCA DE Richestcousin es un hecho a sí mismo forex aclamado multimillonario
Tiger Security
Yang Wu
Asesores Expertos
¡¡¡ATENCIÓN : El Tiger Security EA no puede ser probado en el probador de estrategias MT4 !!! TigerSecurity EA robot es un robot totalmente automatizado para el comercio de Forex. TigerSecurity EA es una combinación numerosa estrategia de tendencia especial, que proporciona la posibilidad de las mejores entradas del comercio. ¡TigerSecurity EA robot está diseñado para el comercio a medio y largo plazo, el robot le ayudará a tratar y gestionar las emociones, y usted no necesita preocuparse por l
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Asesores Expertos
BENJ HYBRID EA (Brazo Martingala) Su Cabina de Operaciones Profesional: ATR Mapeado - Lógica de Doble Límite - Guardia Diaria de P&L Aviso importante: Después de la compra, por favor póngase en contacto a través de Telegram @CryptomanPh para la guía de instalación y configuración, y la versión actualizada (sólo para la compra de por vida). Por qué los traders eligen BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA es más que un simple robot de trading: es un sistema completo de ejecución, análisis y gestión d
MMM Japanese Candle Sticks
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficacia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing St
Wonderful
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Experto en Tendencias. Funciona entrando en el mercado con una sola orden de compra y otra de venta. ¡No forma una serie de rendimientos, y por lo tanto se puede trabajar con ellos a partir de $ 100! Lo que es genial para los principiantes. Para entrar, utiliza un sistema de indicadores y un sistema de corrección dinámica de las paradas en función de la volatilidad, que puede ser desactivado en la configuración, pero en este caso, se reducirá significativamente la eficiencia del bot. El bot imp
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Asesores Expertos
Presentamos HFT KING EA: ¡el HFT KING definitivo del comercio! Este sistema de negociación de alta frecuencia totalmente automatizado está diseñado para revolucionar su experiencia comercial con su algoritmo avanzado y funciones de última generación. HFT King utiliza una combinación única de análisis técnico, inteligencia artificial, operaciones de alta frecuencia y aprendizaje automático para proporcionar a los operadores señales comerciales confiables y rentables. La tecnología de vanguardia d
Suit Forex EA Robot
Joel Protusada
Asesores Expertos
TRAJE FOREX EA ROBOT PREMIUM Traje Forex EA Robot es el avance de Forex Robot que puede ayudarle a alcanzar su objetivo de beneficio realista más rápido de lo que jamás podría imaginar. Es para los inversores sofisticados y conservadores ocupados y comerciantes como usted. Le permitirá comenzar de inmediato. Puede operar mientras aprende y domina técnicas de trading más complejas. Con este EA, sus amigos se sorprenderán del rápido giro de 180 grados de su aventura comercial. Sea el
Rsi Trend Finder Hedge
Gabriel Beaird
Asesores Expertos
Divisa - Eur/Usd Tiempo de vela - 5m para mejores resultados Broker recomendado - IG Apalancamiento - 1:200 Depósito mínimo - $100 EA totalmente automatizado para Longs y Shorts Usted puede ajustar a cualquier período de RSI y el valor que desee. -LOS PERIODOS Y VALORES DEL RSI CUANDO SE CRUZAN SON AJUSTABLES EN LAS ENTRADAS Y EN EL TAKE PROFIT Y STOPLOSS DE LAS OPERACIONES DE COBERTURA LARGAS Y CORTAS. Los ajustes por defecto son... *Cuando una operación LONGS se pone en marcha, se pone en cor
Cherokee
Andrey Kolmogorov
5 (2)
Asesores Expertos
Cherokee - es un asesor profesional basado en un sistema de seguimiento de tendencias con un algoritmo adaptativo. Nuevos conjuntos están en la sección "Comentarios" comentarios #2-3. Señal: 6 pares de divisas Principales ventajas 6 pares de divisas; El EA no utiliza Martingala; El depósito mínimo inicial es de 300 $; No es necesario cerrar el robot durante la publicación de noticias; Funciona con cotizaciones de 4 y 5 dígitos; Un modelo multinivel de un conjunto cuántico. Parámetros de trabaj
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Asesores Expertos
El Asesor Experto (SynapseTrader EA) realizado por la empresa ProfitFXBot está diseñado para operar en el mercado Forex específicamente en GBP/USD, utilizando estrategias inteligentes para generar ganancias consistentes. Este bot debe encenderse a las 8:00 PM (hora de Nueva York) y apagarse manualmente a las 5:00 AM (UTC-5), el bot debe de ser colocado en temporalidad M1. Durante estas horas, el bot toma decisiones basadas en el análisis del mercado, con una lógica optimizada para operar eficie
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set fi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA   es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
SM Gold Scalping
Igor Pereira Calil
Asesores Expertos
El especialista en SM Gold Scalping es un robot para Meta Trader con el objetivo de trabajar con las tendencias y estrategias propias del robot. OBTENGA SM Gold Scalping GRATIS INSTALADO Y FUNCIONANDO EN SU CUENTA, PREGÚNTAME MENSAJE PRIVADO. SM GOLD Scalping es un robot extremo de corto plazo (scalping), remodela el gráfico a través de tendencias rápidas, abre órdenes y cierra con ganancias rápidas en duraciones de 5 a 10 minutos o hasta 30 segundos, repitiendo el proceso varias veces durante
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
MILCH COW HEDGE V1.12 EA es principalmente una estrategia de cobertura. El apoyo de expertos es aprovechar todas las oportunidades en cualquier dirección. No sólo abre las operaciones, pero elige el momento adecuado para cerrar las posiciones abiertas para comenzar a operar de nuevo. Recomendamos el uso de un experto con un par de alta volatilidad de la moneda, como GBPAUD, AUDCAD Experto de prueba durante el período comprendido entre 01.01.2016 hasta 09.12.2016 beneficio se duplicó cuatro veces
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecu
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Asesores Expertos
EA Black Dragon funciona en el indicador Black Dragon. El Asesor Experto abre un trato por el color del indicador, luego es posible construir la red de pedidos o trabajar con un stop loss. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller ¡Puedes encontrar todas las configuraciones aquí! Recomendaciones Pares de divisas EURUSD GBPUSD  Marco de tiempo M15  Depósito recomendado 1000 dólares o centavos  Ajust
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Asesores Expertos
EA Aurum Trader   combina una estrategia de ruptura y seguimiento de tendencias con un máximo de dos operaciones por día.  ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para obtener un bono personal!  Puede obtener una copia gratuita de nuestro Sólido Soporte e indicador de Escáner de Tendencias, por favor envíe un mensaje privado. ¡Yo!  Tenga en cuenta que no vendo mis EA ni sets especiales en telegram, solo está disponible en Mql5 y mis archivos de sets solo están disponibles en mi blog aqu
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Asesores Expertos
Configuración predeterminada para el test de oro (Gold M15) a partir del año 2024 Kaufman Smart Regime EA: Inteligencia de Mercado Adaptativa OFERTA INTRODUCTORIA ESPECIAL: El poder del Smart Regime EA se lanza a una fracción de su valor real. Asegure su licencia ahora por $50 , antes de que el precio comience su aumento gradual y escalonado hacia la valoración final de $500 . Esta es una inversión en una lógica de mercado sin precedentes. Desbloquee el poder del trading algorítmico adaptativo
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 129 dólares. Próximo precio es de $ 399 Señal en directo Monitoreo Versión MT5 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específic
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Asesores Expertos
EA Quantum Scalper GBPUSD es un sistema de trading automatizado diseñado para el par de divisas GBPUSD. Empleando una estrategia de scalping y una sofisticada gestión de posiciones, su objetivo es ofrecer altos rendimientos minimizando el riesgo. El EA analiza los patrones de tick, los movimientos de precios y el impulso, utilizando puntos de entrada únicos para identificar posibles oportunidades de trading. Para salvaguardar los beneficios y mejorar la eficiencia, cada operación está equipada
Otros productos de este autor
TreasureHunterMT5
Wan Chao Kuang
Asesores Expertos
VPS: IP:49.235.52.239 ACC:Taolishen PASS:Qq2356692354 Para los comerciantes, EA es una herramienta muy poderosa y un ejecutor leal. Además, puede generar beneficios estables a través de la lógica de negociación y el pensamiento estratégico. Pero el requisito previo es que usted necesita tener una excelente EA Treasure Hunter está diseñado para traders experimentados que no entienden cómo escribir EA. Se puede configurar como cualquier EA que conocemos actualmente, y las estrategias de trading p
FREE
TreasureHunterMT4
Wan Chao Kuang
Asesores Expertos
VPS IP:49.235.52.239 ACC:Taolishen PASS:Qq2356692354 Para los comerciantes, EA es una herramienta muy poderosa y un ejecutor leal. Además, puede generar beneficios estables a través de la lógica de negociación y el pensamiento estratégico. Pero el requisito previo es que usted necesita tener una excelente EA Treasure Hunter está diseñado para traders experimentados que no entienden cómo escribir EA. Se puede configurar como cualquier EA que conocemos actualmente, y las estrategias de trading pu
FREE
Selfstrategy
Wan Chao Kuang
Asesores Expertos
StrategyTreature está diseñado para los comerciantes experimentados que no entienden cómo escribir EA . Se puede configurar como cualquier EA que conocemos actualmente, y las estrategias de negociación puede ser escrito libremente por los comerciantes. Este método de escritura es muy simple y fácil de dominar. Después de escribir unas cuantas veces más, todos podemos escribir una estrategia en tan sólo unos minutos. La función principal de StrategyTreature es: 1 Operación de una/dos divisas 2 M
FREE
Taolishen MT4
Wan Chao Kuang
Asesores Expertos
VPS IP:49.235.52.239 ACC:Taolishen PASS:Qq2356692354 Para los comerciantes, EA es una herramienta muy poderosa y un ejecutor leal. Además, puede generar beneficios estables a través de la lógica de negociación y el pensamiento estratégico. Pero el requisito previo es que usted necesita tener una excelente EA Funciones principales de Taolishen: 1 Transacción de una sola divisa 2 Transacciones de cobertura multidivisa 3 Operaciones de mercado en tiempo real 4 Transacciones pendientes 5 Cambio de
TaolishenMT5
Wan Chao Kuang
Asesores Expertos
VPS IP:49.235.52.239 ACC:Taolishen PASS:Qq2356692354 Para los comerciantes, EA es una herramienta muy poderosa y un ejecutor leal. Además, puede generar beneficios estables a través de la lógica de negociación y el pensamiento estratégico. Pero el requisito previo es que usted necesita tener una excelente EA Funciones principales de Taolishen: 1 Transacción de una sola divisa 2 Transacciones de cobertura multidivisa 3 Operaciones de mercado en tiempo real 4 Transacciones pendientes 5 Cambio de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario