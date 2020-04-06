TaolishenMT5

VPS
IP:49.235.52.239

ACC:Taolishen
PASS:Qq2356692354

Para los comerciantes, EA es una herramienta muy poderosa y un ejecutor leal. Además, puede generar beneficios estables a través de la lógica de negociación y el pensamiento estratégico.
Pero el requisito previo es que usted necesita tener una excelente EA
Funciones principales de Taolishen:
1 Transacción de una sola divisa
2 Transacciones de cobertura multidivisa
3 Operaciones de mercado en tiempo real
4 Transacciones pendientes
5 Cambio de frecuencia de negociación
Conmutación entre 6 formas diferentes de añadir almacenes
7 Aumento de la Posición y Controlabilidad de la Cantidad de Posición
8 Ajustes de negociación dirigidos
Independencia de las estrategias de negociación de compra/venta
Respecto a la negociación EA
1. * * Entrada automática (almacén de apertura)**.
2. * * Salida automática (cierre de posición)**
3. * Gestión automática de riesgos**
4. * Negociación de alta frecuencia y supervisión de múltiples variedades**

5. * 5. * Backtesting

como un EA. Aquí hay algunos tipos comunes de estrategias e ideas personalizadas:

#### 1. Estrategia basada en indicadores técnicos

Este tipo de estrategia se centra más en las tendencias de los precios puros y formas de los gráficos.

** * Ejemplo * *:

** * Soporte resistencia * *: Colgar órdenes largas en niveles clave de soporte y órdenes cortas en niveles de resistencia.

* Patrón de línea K: Operar automáticamente después de reconocer patrones clásicos como "Hammer Line", "Swallowing Pattern", "Twilight Star", etc.

*Operaciones de ruptura: Cuando el precio se rompe a través de un rango de consolidación importante o alta / baja anterior, entrar en el mercado en consecuencia.

*Puntos Personalizados*: Los usuarios pueden definir cómo identificar la resistencia de soporte (como máximos y mínimos tempranos, niveles de retroceso de Fibonacci), así como reglas de composición específicas para patrones de velas.

#### 3. Las estrategias de rejilla y Martingala intentan capturar cualquier volatilidad del mercado mediante la gestión de posiciones, pero el riesgo suele ser mayor.

** Ejemplo

*Operación en cuadrícula: Establezca una serie de órdenes de compra y venta a intervalos iguales dentro de un determinado rango de precios. No importa en qué dirección fluctúe el precio, hay órdenes que pueden dar beneficios.

*Martingale: Después de cada operación perdedora, duplique la posición para la siguiente operación, con la esperanza de cubrir todas las pérdidas y lograr la rentabilidad después de una ganancia.

*Puntos personalizados*: Los usuarios pueden establecer el espaciado, el número de capas, el tamaño de la posición para cada capa de la cuadrícula, así como la posición inicial, el múltiplo de adición y la línea de stop loss para Martingala.

#### 4. Estrategias de arbitraje y cobertura

Este tipo de estrategia trata de explotar los diferenciales de precios o las correlaciones entre mercados para obtener rendimientos de bajo riesgo.

** * Ejemplo * *:

*Arbitraje estadístico: Buscar dos variedades muy correlacionadas (como EUR/USD y GBP/USD), y cuando su diferencia de precios se desvíe del rango normal histórico, ponerse largo en las variedades débiles y corto en las fuertes, esperando que vuelva la diferencia de precios.

* Arbitraje temporal: operar en diferentes bolsas o en diferentes periodos de tiempo utilizando pequeñas diferencias de precios (con requisitos extremadamente altos de velocidad de red y de ejecución).

*Puntos personalizados*: Los usuarios pueden definir pares de símbolos relevantes, métodos para calcular las diferencias de precios y umbrales de desviación para activar las operaciones.

#### 5. Estrategia de negociación de noticias fundamentales

Aunque MT4/MT5 no proporciona directamente datos fundamentales, se puede conseguir indirectamente a través de otros medios.

** * Ejemplo * *:

*Captura de volatilidad: En los minutos previos a la publicación de datos económicos importantes como las nóminas no agrícolas y el IPC, se colocan órdenes de ruptura (Buy Stop y Sell Stop) en ambos lados del mercado para capturar las tendencias del mercado independientemente de la dirección en la que fluctúen bruscamente los precios.

** * Disparado por tiempo * *: Configurado para realizar automáticamente una determinada operación cerca de la hora de un evento de noticias específicas.

** * Puntos personalizados * *: Los usuarios pueden preestablecer la hora de los eventos noticiosos, la distancia de las órdenes colgadas y el período de validez de las órdenes.

###Resumen

**El valor central de EA reside en transformar las vagas decisiones subjetivas en reglas objetivas precisas, trazables y ejecutables. **

**Ventajas:**

*Disciplina: Elimina las interferencias emocionales (miedo, codicia).

*Eficacia: 24 horas de trabajo ininterrumpido, con una velocidad de reacción muy superior a la humana.

*Precisión: Aplicar estrictamente las estrategias preestablecidas sin ninguna desviación.

*Verificabilidad: Verificar la eficacia de la estrategia a través de backtesting.

**Desafíos y Riesgos:**

*Optimización excesiva*: Una estrategia que funciona perfectamente con datos históricos puede fallar en el futuro.

** Mal funcionamiento técnico: La interrupción de la red, el retraso de la plataforma, etc. pueden causar graves pérdidas.

*Cambios en el entorno del mercado: Una estrategia no puede ser rentable en todas las condiciones de mercado (como mercados tendenciales y mercados volátiles).

*Capacidad de programación Requiere un cierto nivel de conocimientos de programación para escribir o modificar EA.

Los compradores de este producto también adquieren
