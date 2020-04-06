Harmonic Confluence EA

💎 Harmonic Confluence EA: Edición Profesional

Domine la geometría de los mercados con precisión de nivel institucional

Harmonic Confluence EA es una solución de trading algorítmico de última generación diseñada para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Combina la precisión geométrica del reconocimiento de patrones armónicos con avanzados filtros de contexto de mercado y un robusto motor de gestión de riesgos.

A diferencia de los escáneres de patrones estándar, este EA no se limita a "encontrar" patrones, sino que los valida mediante un sistema de confluencia multifactorial que incluye RSI, Estocástico, Zonas de Soporte/Resistencia y tendencias de Marco Temporal Superior (HTF) para garantizar que sólo se ejecuten las configuraciones de mayor probabilidad.

🌟 ¿Por qué elegir el EA Harmonic Confluence?

1. 🏛️ Para clientes institucionales (B2B)

  • Arquitectura de seguridad ante todo: Los mecanismos integrados "Ring Hedging" y "Direct Lock" protegen el capital en caso de volatilidad extrema.

  • Control del Drawdown: Cuenta con un Stop-Loss duro (% DD) y una lógica avanzada de recuperación de posiciones.

  • Watchdog AI: Un modelo de riesgo predictivo que filtra los "Morphing Patterns" y las trampas de momentum incluso antes de colocar una operación.

  • Transparencia: Un completo panel de control muestra en tiempo real el estado de la cuenta, el estado de las señales y el contexto del mercado.

2. Para operadores minoristas (B2C)

  • Trading visual: Vea exactamente lo que el EA ve. Patrones, zonas de entrada, SL, y los niveles de TP se dibujan muy bien en el gráfico.

  • Modo de Entrada Sniper: No entre a ciegas. El EA espera la confirmación de la acción del precio (Pinbars, Engulfing) y utiliza la lógica "Smart Stoch" para obtener el mejor precio de entrada posible.

  • Set & Forget: Break-Even automatizado y Smart Trailing Stops gestionan la operación por usted, bloqueando los beneficios a medida que se mueve el mercado.

Características principales

1. Reconocimiento exhaustivo de patrones

Detecta patrones de inversión válidos de 5 puntos con una estricta validación del ratio:

  • Clásico: Gartley, Murciélago, Mariposa, Cangrejo.

  • Exótico: Shark, Cypher, 5-0, 3-Drives, ABCD.

  • Avanzados: Cisne blanco/negro, Leonardo, Navarro 200, etc.

2. Filtros Confluence (El filtro "inteligente")

Una señal sólo es válida si el entorno es el adecuado:

  • Filtro de Zona: Las operaciones deben alinearse con las Zonas de Oferta/Demanda o S/R.

  • Momento: Filtra las operaciones basándose en los niveles de sobrecompra/sobreventa del RSI y el Estocástico.

  • Sesgo HTF: comprobaciones opcionales de las tendencias H1/D1 para asegurarse de que opera con la corriente.

3. Sistemas avanzados de recuperación (opcional)

  • Recuperación de rejilla: Promediación inteligente de costes que se activa sólo cuando se forman agrupaciones de precios (evitando el spam de órdenes).

  • Cobertura en anillo: Un sistema de emergencia que bloquea las posiciones perdedoras para detener la caída y, a continuación, las desbloquea de forma inteligente cuando el mercado se invierte.

📘 Manual del usuario / Guía de instalación

Paso 1: Instalación

  1. Abra MetaTrader 5.

  2. Vaya a Archivo > Abrir carpeta de datos.

  3. Navegue a MQL5 > Expertos .

  4. Pegue el archivo HarmonicConfluenceEA.ex5 aquí.

  5. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en "Expertos" en el Navegador y pulse "Actualizar".

Paso 2: Configuración

  1. Abra un gráfico (Pares recomendados: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY).

  2. Plazo recomendado: M15 o H1.

  3. Arrastre el EA al gráfico.

  4. En la pestaña "Común", asegúrese de que la opción "Permitir operaciones con Algo" está marcada.

Paso 3: Configuración (Parámetros de entrada)

Las entradas están agrupadas para simplificar. Aquí están los ajustes críticos:

A. Ajustes generales

  • InpMagicNumber : ID único para el EA (cambiar esto si se ejecuta en varios gráficos).

  • InpFixedLot : El tamaño del lote base para la primera operación.

B. Gestión de Riesgos y Operaciones

  • Inp_Max_Open_Orders : Número máximo de operaciones simultáneas permitidas.

  • Inp_Grid_Max_Drawdown_Percent : Parada de emergencia. Si la equidad cae por este %, todas las operaciones se cierran.

C. Armónico: Selección de patrón

  • Alterne entre verdadero y falso para patrones específicos (por ejemplo, in_show_Gartley , in_show_Shark ).

  • Consejo: Mantenga activados los patrones principales para obtener la mejor frecuencia.

D. Sistemas de recuperación (Grid/Hedge)

  • Inp_Hedge_Mode : Seleccione HEDGE_MODE_DIRECT_LOCK para seguridad o DISABLED para operaciones estándar.

  • Inp_Grid_Enable : Establecer en true si desea que el EA utilice el promediado de costes en las operaciones perdedoras.

E. Trailing & Break-Even

  • InpUseBreakEven : Si es verdadero, mueve el SL al precio de entrada después de InpBE_TriggerPips .

  • Inp_Trailing_Enable : Si es true , el SL sigue el precio para asegurar la ganancia.

⚠️ Advertencia de Riesgo y Descargo de Responsabilidad

Por favor lea cuidadosamente antes de usar:

  1. Inversión de alto riesgo: Operar con divisas (Forex) y contratos por diferencia (CFD) con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a operar, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo.

  2. Sin garantías: El rendimiento pasado de este Asesor Experto (EA) no es indicativo de resultados futuros. Las condiciones del mercado pueden cambiar y la estrategia puede sufrir periodos de caída.

  3. Responsabilidad del software: El autor/desarrollador de "Harmonic Confluence EA" no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo sin limitación, cualquier pérdida de beneficios, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o confianza en este software.

  4. Pruebas: Se recomienda encarecidamente probar el EA en una Cuenta Demo durante al menos 1 mes para entender su comportamiento antes de utilizar fondos reales.

  5. Diferencias entre brokers: Los resultados pueden variar significativamente entre brokers debido al spread, deslizamiento y velocidad de ejecución. Se recomienda un broker ECN de bajo spread.

Al comprar o utilizar este software, usted reconoce que ha leído y comprendido estos riesgos.


