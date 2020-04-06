Golden City
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.25
- Activaciones: 10
El asesor Golden City es realmente prometedor gracias a su enfoque integral para automatizar la toma de decisiones en el mercado Forex. Sin embargo, es importante tener en cuenta una serie de factores antes de utilizarlo:
La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.
Características principales de Golden City
- Automatización :
- El asesor toma decisiones de forma independiente, basándose en complejos algoritmos de análisis de la situación del mercado.
- Esto permite reducir la carga emocional del trader y aumentar la eficiencia de las operaciones.
- Variedad de estrategias :
- Seguimiento de tendencias: Adecuada para movimientos constantes del mercado.
- Martingala: aumenta los riesgos, pero puede compensar rápidamente las pérdidas.
- Trailing stops: protegen los beneficios y minimizan las pérdidas.
- Gestión del riesgo :
- Niveles de stop-loss y take-profit personalizables.
- Adaptación a los cambios en la volatilidad del mercado.
- Mecanismos de protección contra las fluctuaciones bruscas de los precios.
- Parámetros optimizados :
- Selección del tamaño de lote óptimo.
- Modificación automática de los parámetros en función de las condiciones del mercado.
- Ayuda al usuario :
- Interfaz fácil de usar.
- Documentación y asistencia técnica.
- Pruebas y fiabilidad :
- Pruebas periódicas de datos históricos y simulaciones.
- Divulgación de los resultados de las pruebas.
Recomendaciones de uso
- Evaluación de riesgos : Antes de utilizar cualquier asesor automatizado, es importante comprender sus principios de funcionamiento y sus riesgos potenciales. Algunas estrategias, como la Martingala, pueden provocar pérdidas significativas en circunstancias desfavorables.
- Elección del marco temporal adecuado : A pesar de la versatilidad del EA, funciona mejor en marcos temporales específicos (M5-H1). El uso de otros plazos puede requerir adaptación y pruebas adicionales.
- Supervisión del rendimiento : Es importante comprobar periódicamente el rendimiento de su asesor y analizar su eficacia. Incluso los sistemas más fiables requieren una supervisión periódica.
- Formación y experiencia : Se aconseja a los principiantes empezar con una cuenta demo para acostumbrarse a trabajar con el asesor y evaluar su potencial.
- Gestión del riesgo : Establezca siempre niveles de riesgo razonables y esté preparado para posibles pérdidas. La regla de oro del trading es: nunca inviertas más de lo que puedas permitirte perder.
- Símbolo: XAUUSD (oro)
- Marco temporal: M5 o H1 (recomendado: M5)
- Saldo mínimo: 300 $ (cuentas estándar)
- Broker: Cualquier broker con spreads bajos (recomendado ECN)
Conclusión
Golden City puede ser una herramienta útil para los operadores que buscan mejorar su productividad y minimizar los riesgos. Sin embargo, el uso de cualquier sistema automatizado requiere precaución y una comprensión de sus principios de funcionamiento. Una configuración adecuada y un seguimiento regular maximizarán los beneficios de Golden City.