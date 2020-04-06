Golden City

El asesor Golden City es realmente prometedor gracias a su enfoque integral para automatizar la toma de decisiones en el mercado Forex. Sin embargo, es importante tener en cuenta una serie de factores antes de utilizarlo:

La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.

Características principales de Golden City

  1. Automatización :
    • El asesor toma decisiones de forma independiente, basándose en complejos algoritmos de análisis de la situación del mercado.
    • Esto permite reducir la carga emocional del trader y aumentar la eficiencia de las operaciones.
  2. Variedad de estrategias :
    • Seguimiento de tendencias: Adecuada para movimientos constantes del mercado.
    • Martingala: aumenta los riesgos, pero puede compensar rápidamente las pérdidas.
    • Trailing stops: protegen los beneficios y minimizan las pérdidas.
  3. Gestión del riesgo :
    • Niveles de stop-loss y take-profit personalizables.
    • Adaptación a los cambios en la volatilidad del mercado.
    • Mecanismos de protección contra las fluctuaciones bruscas de los precios.
  4. Parámetros optimizados :
    • Selección del tamaño de lote óptimo.
    • Modificación automática de los parámetros en función de las condiciones del mercado.
  5. Ayuda al usuario :
    • Interfaz fácil de usar.
    • Documentación y asistencia técnica.
  6. Pruebas y fiabilidad :
    • Pruebas periódicas de datos históricos y simulaciones.
    • Divulgación de los resultados de las pruebas.

Recomendaciones de uso

  1. Evaluación de riesgos : Antes de utilizar cualquier asesor automatizado, es importante comprender sus principios de funcionamiento y sus riesgos potenciales. Algunas estrategias, como la Martingala, pueden provocar pérdidas significativas en circunstancias desfavorables.
  2. Elección del marco temporal adecuado : A pesar de la versatilidad del EA, funciona mejor en marcos temporales específicos (M5-H1). El uso de otros plazos puede requerir adaptación y pruebas adicionales.
  3. Supervisión del rendimiento : Es importante comprobar periódicamente el rendimiento de su asesor y analizar su eficacia. Incluso los sistemas más fiables requieren una supervisión periódica.
  4. Formación y experiencia : Se aconseja a los principiantes empezar con una cuenta demo para acostumbrarse a trabajar con el asesor y evaluar su potencial.
  5. Gestión del riesgo : Establezca siempre niveles de riesgo razonables y esté preparado para posibles pérdidas. La regla de oro del trading es: nunca inviertas más de lo que puedas permitirte perder.
Opciones y recomendaciones

  • Símbolo: XAUUSD (oro)
  • Marco temporal: M5 o H1 (recomendado: M5)
  • Saldo mínimo: 300 $ (cuentas estándar)
  • Broker: Cualquier broker con spreads bajos (recomendado ECN)

    Conclusión

    Golden City puede ser una herramienta útil para los operadores que buscan mejorar su productividad y minimizar los riesgos. Sin embargo, el uso de cualquier sistema automatizado requiere precaución y una comprensión de sus principios de funcionamiento. Una configuración adecuada y un seguimiento regular maximizarán los beneficios de Golden City.


    Productos recomendados
    Trading Vision Expert
    Vitalii Zakharuk
    Asesores Expertos
    Descripción del producto: Trading Vision - Asistente automatizado para operadores de Forex Introducción En los mercados financieros de hoy en día, la automatización de las operaciones de Forex no es sólo deseable, sino esencial para el éxito. El objetivo principal de los sistemas de trading automatizados como Trading Vision es simplificar el proceso de trading mediante la implementación de algoritmos avanzados para analizar las tendencias del mercado. Esto permite a los operadores centrarse en e
    MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
    Klein Gyula
    Asesores Expertos
    Hablo en húngaro. Magyarul beszélek benne. - Usted puede encontrar el indicador por mi nombre. Que está en la imagen y el vídeo. En mql5.com. "Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Acerca de mql5.com: "Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp; ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel . https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. h ttps:// www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU
    EA Night Fox Scalper MT4
    Ruslan Pishun
    Asesores Expertos
    El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
    HighScalpel
    Ivan Simonika
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Presentamos el sistema de scalping HighScalpel. Es suficiente para optimizar una vez, por ejemplo, por mes. Después de eso, muestra excelentes resultados en el período hacia adelante (varias veces mayor), que se puede ver en las capturas de pantalla. ¡Esté atento a los indicadores de spread de su broker! Cuanto mayor sea el spread, menor será la frecuencia de las entradas en el mercado. Si el spread es superior a 20 pips, entonces el número de entradas cae en dos órdenes de magnitud. Lo ideal
    Midnight Queen
    Kenji Ito
    Asesores Expertos
    Descripción en español — Midnight Queen MT4 Midnight Queen MT4 — Reina de la sesión asiática Midnight Queen MT4 es un asesor experto (EA) diseñado para operar durante las horas tranquilas de la sesión asiática, aprovechando los movimientos suaves y predecibles del par EURGBP . Su objetivo es generar beneficios estables con un riesgo mínimo , sin usar martingala ni grid. Características principales: Estrategia de scalping nocturno con alta tasa de éxito. Sin martingala, sin grid, sin op
    One Shot One Kill MT4
    Agus Santoso
    Asesores Expertos
    Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/128965 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/128966 "One Shot One Kill": trading de precisión para oro (XAU/USD) Domine el mercado del oro con una estrategia de trading segura y rentable "One Shot One Kill" es un asesor experto (EA) de nivel profesional optimizado específicamente para operar con oro (XAU/USD) y, al mismo tiempo, lo suficientemente versátil como para operar con los principales pares de divisas. Este EA sigue
    Intelligent trend
    Yang Pei Qin
    Asesores Expertos
    1.Determine el tamaño de la tendencia basándose en el ciclo del gráfico. Una tendencia alcista cerca del precio más alto en un periodo de tiempo. Una tendencia bajista cerca del precio más bajo en un periodo de tiempo. 2. Tendencias a corto plazo . Sobreventa y largo; Sobrecompra, corto. 3. Deshacer posiciones en base a sobrecompra y sobreventa y puntos de beneficio. señal en tiempo real： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Señales+Mi Configuración de EA： Es necesario cargar EA e
    AlphaFlow EA MT4
    Dolores Martin Munoz
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Alpha Flow EA: Eleva tu Trading a Nuevas Alturas Presentamos   Alpha Flow EA , un asesor experto de trading de última generación diseñado para transformar tu experiencia de trading mediante la precisión estratégica, la adaptabilidad y un análisis de mercado avanzado. Desarrollado con algoritmos de trading patentados y profundos conocimientos del mercado,   Alpha Flow EA   ofrece un rendimiento excepcional en diversos entornos comerciales, ayudándote a mantenerte siempre un paso adelante en las t
    Kapitalsecure
    Erick Gabriel Palma Montufar
    Asesores Expertos
    El precio es de 450$ para los próximos 10 compradores (Copia restante :10) Siguiente precio: 600$ KAPITAL SECURE EA : Es un sistema de comercio de "arbitraje" totalmente automatizado, que es especialmente eficaz en el comercio de pares de divisas populares, utiliza 11 pares al mismo tiempo: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. Con el fin de pasar las pruebas MQL4, hemos modificado la configuración, sólo tiene que descargar nuestra configuración rentable que u
    Work Stations
    Maryna Shulzhenko
    Asesores Expertos
    Forex Workstation es un potente y eficaz bot de negociación de divisas diseñado para utilizar patrones, niveles de retención de precios, análisis de volatilidad y escalado del mercado. Este bot ofrece capacidades únicas para el trading automatizado y la optimización de estrategias en varios pares de divisas. Veamos las principales funciones y configuraciones de Forex Workstation: Funciones principales: - Multidivisa: Forex Workstation admite una amplia gama de pares de divisas, lo que le permite
    EA Deposit Acceleration MT4
    Sergey Demin
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Asesor de rejilla totalmente automático para la aceleración de depósitos . Puede ser utilizado para el comercio tranquilo regular . Cualquier marco de tiempo , pero recomiendo m15, cualquier par de divisas con potencial de movimiento de retorno al precio medio, es decir: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Ventajas de este asesor : 1. Normalmente, las rejillas para el movimiento de retorno utilizan los precios de los instrumentos desde el valor medio; este asesor utiliza un aumento anormal de la volatilid
    HERO Time USDJPY
    Yang Shu Shen Chuan
    Asesores Expertos
    Gracias por su interés en "HERO_Time_USDJPY". Resumen de "HERO_Time_USDJPY": Operable con un capital mínimo Mantiene posiciones solo durante algunas horas Operación completamente automatizada Configuración sencilla y fácil de entender Le invitamos a tomarse su tiempo para leer sobre este Asesor Experto, ya que podría ser una adición valiosa a su cartera. Detalles de "HERO_Time_USDJPY": Puede operarse con un margen de 1,000 USD utilizando 0.27 lotes. Opera en el marco de tiempo de 1 hora de USDJP
    QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
    Nan Wang
    Utilidades
    QuantumGuard Pro - Sistema Inteligente de Gestión de Riesgo Cuántico Características principales Cinco grupos independientes de gestión de fondos para una diversificación inteligente del riesgo Triple mecanismo de protección: objetivo de beneficios + protección contra caídas + control global del riesgo Panel de negociación profesional para la ejecución de operaciones en un solo lugar Control y protección del riesgo en tiempo real 24/7 Visualización automática de las líneas de precios medios de
    Dmf AI EA
    Ransom Dikpen Egene
    Asesores Expertos
    DMF AI EA ROBOT El sistema de comercio más eficiente diseñado específicamente mejor para NASDAQ (USTECH100) con trucos ocultos en vencer a la regla de mercado. Muchos novatos pregunta por qué el comercio sólo USTECH100 (NASDAQ), así lo que le decimos es nuestro robot funciona y el apoyo de todos los pares de divisas y otros productos básicos y los productos básicos lo que debe tener en cuenta es 1 par de divisas puede darle todo lo que necesita en el mercado de divisas no por el deseo de comerci
    Way Trade
    Ivan Grachev
    4.5 (6)
    Asesores Expertos
    Un asesor automático de negociación de tendencias basado en un análisis de la situación actual del mercado. El asesor determina la dirección del mercado, supervisa los indicadores incorporados, construye niveles de ruptura y entra en el mercado después de que se crucen. En este caso, se eliminan los niveles irrelevantes. El asesor está totalmente automatizado y listo para funcionar. Por favor, vea todos mis productos: https: // www.mql5.com/en/users/en_coding/seller Ventaja: no utiliza bloqueos
    FREE
    MA turn and 6 MA trend EA
    Klein Gyula
    Asesores Expertos
    Hablo en húngaro. Magyarul beszélek benne. Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=9s (Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=i2id5O1KPrI Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=y54q4Rasf2A&t=1s Felvétel Harmadik. https://www.youtube.com/watch?v=13zYjsoe6ZQ Teléfonos Negyedik. https://www.youtube.com/watch?v=NGiB1AnxxfU) ¡Nice Day Signalo
    Crazy Dominator
    Luciana Andrea Maggiori
    Asesores Expertos
    NUEVO DESARROLLO EXCLUSIVO DISPONIBLE  Crazy Dominator Ideal para traders exigentes que buscan precisión y control total. Incorpora las siguientes mejoras clave: Filtro de entrada basado en el exitoso Crazy Filter Selección de días de operación Horario de trading configurable Cambio automático de multiplicador y distancia luego de X operaciones La configuración predeterminada  no esta configurada para ningun par especifico.  Este EA solo esta disponible para ser testeado y q
    Sure Hedging AIEA
    Osamudiamen Lambert Osawaru
    Asesores Expertos
    EnhancedGridAI - Sistema avanzado de comercio automatizado Guía del Usuario y Referencia Técnica Descargo de responsabilidad: El comercio de divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para usted. Antes de decidirse a operar con divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Existe la posibilidad de
    Booster for MT4
    Volodymyr Hrybachov
    Asesores Expertos
    BOOSTER FOR MT4 es un asesor scalper profesional para el trabajo diario en el mercado FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los traders suelen llegar a comprender que los niveles de acumulación de órdenes stop, precio y tiempo juegan un papel importante en el mercado. Esta estrategia se implementa en este Asesor Experto de FOREX, y espero que no solo disfrute usando este producto, sino que también participe en su desarrollo, dejando sus comentarios con sus deseos aquí https://www.mql
    Inside Candle EA
    Hong Ling Mu
    1 (1)
    Asesores Expertos
    Basándome en mi estrategia de trading original, parece que este EA está programado para utilizar el análisis técnico para identificar un patrón de vela interior en la vela actual y esperar una ruptura en cualquier dirección. Si el precio rompe al alza, el EA colocará una orden de compra, y si rompe a la baja, el EA colocará una orden de venta. Los niveles de take profit y stop loss se fijan en 50 pips cada uno. Además, el uso de una estrategia de martingala, que implica aumentar el tamaño del
    FREE
    Gold BB PRO
    Vojtech Svobodnik
    1 (1)
    Asesores Expertos
    Gold BB PRO es una versión profesional de Gold BB FREE, que utiliza una cartera de estrategias basadas en las Bandas de Bollinger . Gold BB PRO fue desarrollado para XAUUSD . Este Asesor Experto ha sido probado desde el año 2006 hasta el 2021 . No utiliza Martingala ni otras estrategias peligrosas. Backtest, que se puede ver a continuación en la sección de capturas de pantalla, utiliza los datos reales de garrapatas con 99,90% de precisión. Con esta estrategia se puede operar usando lotes fijos
    Tradonator nextGen
    Wolfgang Kuebel
    4 (2)
    Asesores Expertos
    ¡El Tradonator nextGen! no opera principalmente en función de indicadores o precios, sino al comienzo de cada nueva vela (controlado por Timeframe). determina la dirección de negociación gracias al indicador integrado, que puede medir la tendencia y la volatilidad. crea un Sell- y un Buypool y los gestiona aislados. calcula con cada operación para cada uno de los pools un objetivo de beneficio previamente definido y cierra el pool sólo con un beneficio total una vez alcanzado este objetivo. fun
    EvoTrade EA MT4
    Dolores Martin Munoz
    Asesores Expertos
    EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
    Fisher Steels
    Ivan Simonika
    Asesores Expertos
    El bot Fisher Steel implementa el máximo de las definiciones HFT. El sistema experto recorre todo el historial y todos los pares de divisas con un único ajuste. Si hay una comisión en la cuenta, debe convertirse en el equivalente del spread y rellenar el campo Comisión. Se utilizan tanto stop losses virtuales como reales. Condiciones normales de trabajo : Cuanto menor sea la comisión y el spread, mayor será el beneficio. Cuanta más latencia tenga su broker en el importe del canal de Internet,
    Perfection
    Mikhail Senchakov
    Asesores Expertos
    Perfection es un robot de trading multidivisa, totalmente automatizado y seguro. El robot está diseñado tanto para el comercio de cartera y el comercio de un solo instrumento. El EA no utiliza métodos de promediación, el volumen de posiciones está estrictamente regulado. Las órdenes se abren sólo en la dirección del movimiento del mercado en una cuadrícula. Debido a esto, el robot opera eficientemente en cualquier movimiento fuerte. El algoritmo de toma de decisiones no utiliza indicadores. En s
    CloseDelet Orders
    Hafis Mohamed Yacine
    Asesores Expertos
    CloseDelet_Orders CloseAtProfit es un EA que uso solo para cerrar ordenes despues de una ganancia definida, o perdida, cerrar todas las ordenes, tambien borrar ordenes pendientes. La velocidad de cierre depende del momento en que se negocia, en el corredor que está utilizando y los símbolos que está negociando. ENTRADAS: win_USD_All = cierra todas las ordenes (venta+compra) cuando el beneficio es mayor que el beneficio definido para cerrar; win_USD_BUY = cierra solo las ordenes de compra cuando
    First Scalper MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    4.25 (4)
    Asesores Expertos
    First Scalper es un Asesor Experto basado en Scalping, utilizando el mejor y más seguro scalping EA en el mercado. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simple. El uso de EA no necesita ninguna información profesional o conocimiento de Forex Trading. First Scalper puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando una estrategia especial y única desarrollada por el auto
    AutoBBbot v1
    Ulugbek Sadullaev
    Asesores Expertos
    Hola queridos auto traders. Les presento a un asesor de comercio totalmente automatizado AutoBBbot v1. Este asesor comercial abre una orden en la señal de Bolinger Bands. Le recomiendo que el comercio de este Asesor Experto en #NASDAQ_m , #DJI30_m y #SP500_m índices con Freshforex corredor en el Mercado Pro cuentas . Si compra este EA ahora mismo por esta cantidad, le regalaré un nuevo EA " AutoBBbot v0.4" totalmente gratis . Después de la compra, por favor póngase en contacto conmigo a través d
    Gold Go Goal
    Kittipong Runganotipanich
    Asesores Expertos
    GOL DE ORO ( SISTEMA GGG ) ¡¡¡NUEVOS LANZAMIENTOS!!! Actualizado Junio 2020 Puro Indicador Técnico No Martingala No Hedging No Grid Menos riesgo / Más recompensa Tamaño de los lotes : 200 $ / 0.01 lotes estándar Divisa : mejor en ORO (XAUUSD) & PLATA (XAGUSD) ********** : ( no recomendado ) NZD , JPY , CHF Marco de tiempo : H1 ( recomendado ) o superior Sobrevivir en Lateral / Fuerte ganancia en Tendencia / Menor Drawdown ( menos del 30% )
    Swing Strawberry
    Muhammad Radzhi Bin Abdul Rahman
    Asesores Expertos
    Swing Strawberry Gold - Asesor Experto (EA) avanzado para swing trading en oro Swing Strawberry es un sofisticado Asesor Experto diseñado específicamente para operadores que utilizan estrategias de swing trading en ORO (XAUUSD) . Este potente EA identifica y capitaliza las oscilaciones del mercado, con el objetivo de maximizar los beneficios de los movimientos de precios a corto y medio plazo , a la vez que gestiona el riesgo de forma inteligente. Características principales: Optimizado para op
    Los compradores de este producto también adquieren
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Asesores Expertos
    El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    4 (4)
    Asesores Expertos
    Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.81 (42)
    Asesores Expertos
    Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
    Opening Range Breakout Master
    Thushara Dissanayake
    Asesores Expertos
    El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
    The Tinga Tinga EA Updated
    Allistair Kabelo Mandow
    Asesores Expertos
    $10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
    GridSync Pro
    Thushara Dissanayake
    Asesores Expertos
    GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
    MM Flip CodePro
    Allistair Kabelo Mandow
    Asesores Expertos
    "MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
    Scipio Gold Bot
    Stefano Frisetti
    Asesores Expertos
    ¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Asesores Expertos
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.63 (65)
    Asesores Expertos
    El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
    Hedging Forex EA1
    Samir Arman
    5 (2)
    Asesores Expertos
    ️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
    ChimeraFxTool
    Marve Edom Agbor
    5 (1)
    Asesores Expertos
    COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
    Exorcist Projects
    Ivan Simonika
    3 (1)
    Asesores Expertos
    Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
    Trade Vantage v4
    Yvan Musatov
    Asesores Expertos
    Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
    Trillion Pips GridX EA
    Sivaramakrishnan Natarajan
    Asesores Expertos
    Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
    MATrader QuickScalper
    MARC ALBRECHT SCHMID
    Asesores Expertos
    MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
    PinTrade MT4
    Evgeniy Zhdan
    Asesores Expertos
    La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
    Gold Lady
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    1 (1)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
    Us30 and Xauusd Hedging Scalper
    Harsh Tiwari
    Asesores Expertos
    ### Forex Hedging Expert Advisor: Estrategia Sin Pérdidas #### Visión General El Asesor Experto (EA) de Cobertura Forex con Estrategia Sin Pérdidas es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para mitigar el riesgo y protegerse contra los movimientos adversos del mercado. El principio básico detrás de este EA es implementar una sofisticada estrategia de cobertura que tiene como objetivo bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas en los volátiles mercados de divisas. Este EA e
    Btcusd Grid
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    1 (1)
    Asesores Expertos
    BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
    EA Quantum IQ7 ALL in ONE
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Asesores Expertos
    It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
    Guran xauusd
    Ran Gu
    Asesores Expertos
    Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
    Perfect Smart Scalper
    Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Nos complace presentar nuestro nuevo e innovador producto, el robot de trading automatizado de alta calidad, diseñado para ser una fuente de ingresos pasivos de por vida. Cuentas de monitoreo en vivo Póngase en contacto conmigo en los mensajes Después de alquilar o comprar, por favor, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado para recibir el enlace a nuestro grupo de Telegram. También puede probar el producto por un período de 3 meses antes de comprarlo por sólo $ 30. Instrucci
    GOLD Max MT4
    Peng Peng Gao
    Asesores Expertos
    GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
    Benefit EA
    Vsevolod Merzlov
    Asesores Expertos
    Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
    Meat EA
    Roman Kanushkin
    5 (1)
    Asesores Expertos
    El EA Meat es un sistema de negociación totalmente automático que funciona las 24 horas del día. Opera basado en el análisis del movimiento del mercado sobre la base de un indicador incorporado y el indicador de tendencia Media Móvil. El sistema está optimizado para trabajar con el par de divisas EURUSD en el marco temporal M30. Se recomienda utilizar un broker ECN/STP con bajo spread, baja comisión y rápida ejecución. Monitorización de señales Par de divisas/marco temporal de trabajo: EURUSD M3
    Octopus Stability
    Aleksandr Shurgin
    Asesores Expertos
    Tras un exhaustivo trabajo y búsqueda de los valores óptimos de cada uno de los parámetros del Asesor Experto, se han seleccionado los ajustes más estables de los algoritmos, que no requieren de grandes periodos históricos. El robot utiliza una estrategia de negociación universal, que permite el uso de los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY y otros pares con bajo spread. El EA opera en un marco de tiempo de 5 minutos , utiliza niveles definidos automáticamente sobre la base de múlti
    PointerX
    Vasja Vrunc
    Asesores Expertos
    PointerX se basa en su propio oscilador e indicadores incorporados (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) y opera de forma independiente. Con PointerX puede crear sus propias estrategias . Teóricamente todas las estrategias basadas en indicadores son posibles, pero no martingala, arbitraje, rejilla, redes neuronales o noticias. PointerX incluye 2 Conjuntos de Indicadores Todos los controles de indicadores Oscilador ajustable Controles Take Profit Controles de Stop Loss Controles de operaciones Contro
    Otros productos de este autor
    Golden Impulse V
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Gold Impulse - Un Robot de Trading Eficaz para XAU/USD Características de Gold Impulse Versatilidad y Adaptabilidad Versatilidad : Gold Impulse soporta una gran variedad de enfoques y conceptos de trading. Automatización : Libera a los usuarios de la supervisión constante del mercado. Personalización : Puede adaptarse a tareas específicas y a las condiciones del mercado. Análisis de mercado Indicadores técnicos : Utiliza medias móviles, bandas de Bollinger y canales de precios para el análisis.
    Golden Amulet
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Golden Amulet es un Asesor Experto de trading diseñado específicamente para trabajar con el instrumento XAU/USD (oro frente al dólar estadounidense). El Asesor Experto se caracteriza por su estructura compleja y el uso de tecnologías modernas de aprendizaje automático y procesamiento de big data. Aquí están las principales características y principios de funcionamiento de este robot de comercio: Principales características: Uso de redes neuronales profundas : Esto le permite analizar simultánea
    M1 Gold Scalper
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    "M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
    Gold Lady
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    1 (1)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
    Aurus Gold
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    "Aurus Gold" es un programa que puede analizar y operar automáticamente en el mercado de divisas (Forex) sin intervención humana. Esta innovadora herramienta para tomar decisiones sobre la compra o venta de pares de divisas. La principal tarea de Aurus Gold es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para los inversores. Es capaz de trabajar las 24 horas del día, basándose en parámetros y reglas comerciales predeterminados. Los principales beneficios de utilizar un robot monetario incl
    Gold Angel
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto MT4 Gold Angel está diseñado para el comercio automatizado de oro en la plataforma MetaTrader 4, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr el máximo beneficio. Utilizando complejos algoritmos para analizar los datos del mercado, este asesor es capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables, lo que reduce significativamente los riesgos y aumenta las posibilidades de éxito de las operaciones. la lista completa para su comodidad está
    Golden Fairy
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    GOLDEN FAIRY - Plataforma de trading de oro en MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) ¡Sumérjase en el apasionante mundo del trading, donde la tecnología se convierte en su fiel aliada! GOLDEN FAIRY es un innovador asesor de trading creado para una interacción fiable y eficaz con el mercado del oro. Se basa en potentes algoritmos de inteligencia artificial que, combinados con un profundo análisis de las tendencias del mercado y estrictos principios de gestión del riesgo, le permiten extraer el máximo be
    Gold Fish Scalp
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Gold Fish Scalper Advisor para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado creado específicamente para el comercio de activos de oro (XAU/USD). Por lo general, estos robots utilizan métodos algorítmicos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Este programa utiliza fórmulas incorporadas para procesar dat
    Golden AI
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    1 (1)
    Asesores Expertos
    El EA de oro para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Tales asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Su capacidad para interactuar de forma contagiosa con la volatilidad del mercado da confianza i
    Black Gold MT4
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    El Asesor de Forex MT4 llamado Black Gold EA es una solución avanzada para el trading automatizado en el par de divisas XAUUSD (oro a dólar estadounidense). la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Las ventajas de la MT4 Black Gold EA incluyen el comercio 24/7 sin factores emocionales, la toma de decisiones rápida y la capacidad de probar en los datos históricos. Sin embargo, como cualquier robot de trading, no garantiza beneficios y
    Alive Gold
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto MT4 de Alive Gold es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, que optimiza los beneficios a la vez que minimiza el riesgo. Trabajando 24/7, analiza datos, ejecuta operaciones basadas en estrategias programadas y gestiona múltiples cuentas. Entre sus principales características se incluyen la negociación automatizada, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requieren conocimientos del mercado para un uso óptimo.
    Golden Raider
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Golden Raider MT4 Gold Trading Advisor es un robot de trading automatizado diseñado para obtener beneficios en el mercado del oro (XAU/USD). Utiliza complejos algoritmos e indicadores técnicos para analizar los gráficos de precios e identificar posibles oportunidades de entrada y salida. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider analiza la volatilidad, las tendencias y los niveles de soporte/resistencia, adaptándose a las co
    Gold Axis
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Axis Gold Trend MT4 Expert Advisor es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Trabaja 24/7, analiza datos, ejecuta operaciones basadas en estrategias programadas y gestiona múltiples cuentas. Entre sus principales características se incluyen la negociación automatizada, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requieren conocimientos del mercado para un uso óptimo. la lista com
    Gold X5
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto de Forex MT4 llamado Gold X5 EA es una solución avanzada de trading automatizado para el par de divisas XAUUSD (Oro vs. Dólar estadounidense). Las ventajas del Gold X5 EA MT4 incluyen el trading 24/7 sin el factor emocional, la rápida toma de decisiones y la capacidad de realizar pruebas sobre datos históricos. Sin embargo, como cualquier robot de trading, no garantiza beneficios y requiere una cuidadosa configuración y monitorización para conseguir resultados óptimos. la list
    Gold of the Incas
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Oro de los Incas es un asesor de operaciones muy eficaz creado específicamente para la plataforma MT4 y centrado en el mercado del oro y los principales pares de divisas. Mediante complejos algoritmos, analiza las tendencias del mercado y las fluctuaciones de los precios en tiempo real, garantizando el máximo beneficio con el mínimo riesgo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La eficacia de Oro de los Incas está confirmada por lar
    Smart Gold EA
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Smart Gold EA para MT4 es una herramienta de trading automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD, optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Las características clave incluyen el comercio automatizado, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requiere conocimiento del mercado para un uso óptimo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Smart Gold EA Ventajas Smart Gold EA es una solución de
    Gold Emperor EA
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
    Gold Fox MT4
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Gold AI EA para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado especialmente diseñado para el comercio de oro (XAU/USD). Tales asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en el análisis técnico y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Su capacidad para interactuar de forma contagiosa con la volatilidad del mercado da confianza incluso
    Smart Gold MT4
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Smart Gold MT4 Advisor es una herramienta de negociación automatizada diseñada para Forex, con un enfoque especial en XAUUSD , optimizando los beneficios y minimizando el riesgo. Las características clave incluyen el comercio automatizado, la objetividad y la rápida respuesta del mercado. Se requiere conocimiento del mercado para un uso óptimo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ventajas de Smart Gold EA Advisor Smart Gold EA es
    Gold Aliance AI
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    El mercado de divisas (forex) es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, con divisas que se negocian 24 horas al día, cinco días a la semana. El comercio de divisas ofrece tanto a los operadores experimentados como a los novatos la oportunidad de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Sin embargo, para navegar con éxito por el mercado de divisas se requiere un profundo conocimiento de los factores que influyen en los movimientos de las divisas, habilidades de aná
    Gold Ai Ea
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Oro Ai Ea no es sólo un asesor, es un virtuoso de la negociación a corto plazo, nacido para conquistar mercados muy volátiles con diferenciales mínimos. En su núcleo late el corazón de un algoritmo multicomponente único que procesa los datos del mercado en tiempo real a la velocidad del rayo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Próximo precio 999 : El precio aumenta en función del número de licencias vendidas Este maestro del scalp
    Merlin Scalp
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Merlin Scalp EA - Asesor Experto MT4 Especializado en Oro Merlin Scalp EA es un robot de trading automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Su objetivo es maximizar los beneficios y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características principales: Especializado en XAU/USD: El EA está diseñado para tener en cuenta las características únicas del comportamiento del precio del oro, como su volatilidad y susceptibil
    Aurum Master
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Aurum Master Expert Advisor está diseñado para operar eficientemente con oro y cualquier activo en divisas, minimizando los riesgos y maximizando el potencial de beneficios. El asesor se adapta activamente a la dinámica cambiante del mercado, identificando patrones de precios estadísticamente significativos con un alto grado de precisión predictiva. Esto le permite determinar los puntos óptimos para la apertura y cierre de posiciones, buscando el máximo beneficio potencial. la lista completa p
    Pharaoh Gold
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Pharaoh Gold está cuidadosamente diseñado para el comercio efectivo de oro y cualquier activo de divisas con un énfasis en la reducción de riesgos y el aumento de los beneficios potenciales. La negociación se realiza mediante órdenes pendientes en la dirección de la tendencia. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller El asesor es capaz de adaptarse a la dinámica del mercado en constante cambio, identificando patrones de precios estadíst
    Falcon Gold
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Falcon Gold es un EA de alta frecuencia con un riesgo relativamente bajo. El algoritmo de scalping está diseñado para detectar puntos de entrada y salida de alta probabilidad, asegurando que cada operación se ejecute con la mayor probabilidad de éxito. El par de divisas óptimo para trabajar con este robot de scalping es XAUUSD (Oro vs. Dólar estadounidense). Es ideal para los traders que prefieren un entorno de trading activo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.
    Apex Gold MT4
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Apex Gold Advisor: Precisión y Eficiencia para MT4 En el vertiginoso mundo de las operaciones de divisas, donde cada segundo y cada pip cuentan, Apex Gold Advisor destaca como una herramienta diseñada para proporcionar una gran precisión en las entradas al mercado. Diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4), este asesor es una potente solución para los operadores que buscan maximizar su rentabilidad al tiempo que minimizan el riesgo. la lista completa para su comodidad está
    Advanced Gold Sniper
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Advanced Gold Sniper es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Características principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las características específicas de los movimientos del precio
    Gold Predictor MT4
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Gold Predictor es un experto de alta frecuencia con un nivel de riesgo moderado. Su algoritmo de scalping está diseñado para encontrar puntos de entrada y salida con una alta probabilidad de éxito, asegurando la máxima eficiencia de cada operación. El par de divisas más adecuado para trabajar con este robot es XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense). Es ideal para los operadores que prefieren un entorno de negociación dinámico. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.
    Golden Cheetah
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    Golden Cheetah no es sólo un robot de trading, sino un experto en trading a corto plazo, creado para trabajar en mercados volátiles con spreads bajos. Se basa en un complejo algoritmo multicomponente que analiza instantáneamente la información del mercado en tiempo real. Próximo precio 1399 : El precio aumenta en función del número de licencias vendidas la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Este scalper, como un cazador, abre operac
    Golden Shield
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Asesores Expertos
    El Escudo Dorado no es sólo un robot de trading, es una solución integral para aquellos que buscan unos ingresos estables en el mercado Forex minimizando los riesgos. Este robot, desarrollado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4), combina avanzados algoritmos de análisis de mercado y estrictas reglas de gestión monetaria, proporcionando una operativa fiable y rentable en modo automático. La base de la seguridad: Gestión del riesgo El corazón del Escudo de Oro es su avanzada ges
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario