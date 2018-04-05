Gold Trend Breakout EA ProTrading MT4

Sistema Profesional de Captura de Tendencias para XAUUSD

¿Está buscando unaestrategia fiable para operar con Oro sin métodos de apuestas peligrosas? ElEA ProTrading Gold Trend Breakout está diseñado para capturar movimientos de volatilidad de alta probabilidad en XAUUSD, utilizando una sofisticada lógica de ruptura combinada con una estricta gestión del riesgo.

A diferencia de los arriesgados sistemas Grid o Martingale que arruinan las cuentas, este EA está diseñado para lasostenibilidad y el crecimiento, por lo que es ideal para cuentas personales yProp Firm Challenges.

🚀 ¿Por qué elegir el EA Gold Trend Breakout?

Precisión de francotirador: Identifica las zonas óptimas de retroceso en las tendencias establecidas para entrar exactamente cuando el impulso se activa.

Seguridad Adaptable a la Volatilidad : El Stop Loss no es estático; se adapta dinámicamente a la volatilidad del mercado. Esto le da a su operación espacio para respirar mientras protege su capital.

Sin métodos peligrosos: Sin cuadrícula. Sin Martingala. Cada operación tiene un Stop Loss.

Gestión inteligente del tiempo: Cuenta con un sistema de salida inteligente basado en el tiempo. El EA sabe cuando una operación ha perdido su impulso y la cierra para liberar margen y reducir la exposición.

🏆 Selección de Broker y Rendimiento (Importante)

Para una estrategia de Breakout en Oro, los Spreads y la Velocidad de Ejecución son críticos. Un mal broker puede convertir una operación ganadora en perdedora debido al deslizamiento.

Para ayudarle a obtener exactamente los mismos resultados que nuestras señales en vivo, he enumerado los brokers de alto rendimiento que personalmente uso y en los que confío. 👉 Por favor visite mi Biografía para acceder a la lista de brokers recomendados.

Características principales

3 Estilos de Trading incorporados: 🛡️ Conservador: Alta precisión , menor frecuencia (Mejor para grandes capitales). ⚖️ Moderado : El equilibrio perfecto entre riesgo y recompensa (Recomendado). ⚔️ Agresivo : Máxima captura de oportunidades (Para amantes de la volatilidad).

Gestión automática del riesgo del lote: Defina su riesgo (por ejemplo, 1% por operación), y el EA calcula el tamaño del lote automáticamente.

Panel de información: Un elegante panel en pantalla muestra estadísticas en tiempo real y el estado de la cuenta.

⚙️ Recomendaciones

Símbolo: XAUUSD (Oro). También efectivo en índices de tendencia (US30, NAS100).

Marco temporal: M15 (principal), H1 o H4.

Saldo Mínimo: $200 (Broker ECN/Low Spread altamente recomendado).

VPS: Un Servidor Privado Virtual (VPS) es altamente recomendado para operación 24/7.

🛠️ Cómo configurarlo

Abra el gráfico XAUUSD en su marco de tiempo recomendado (por ejemplo, M15). Arrastre y suelte el EA en el gráfico. Seleccione el modo de riesgo (por ejemplo, Moderado) y el % de riesgo (por ejemplo, 1,0). Active "Algo Trading" y siéntese.

Nota del autor: El oro es el activo más volátil del mercado. No opere con bots estáticos y obsoletos. Utiliza un sistema diseñado para aprovechar esa volatilidad.

📥 ¡Descarga ahora la Demo GRATUITA y comprueba el poder del Breakout!