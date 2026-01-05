Shadow System Candles

Velas Shadow System - Sistema de visualización de tendencias

Concepto.
Se acabó disparar en la oscuridad. Equipa al mercado con visión nocturna".

Shadow System Candles es el sistema visual central del proyecto de trading FX Shadow Operation.
Basado en la lógica de la IA (toma de decisiones integrada de ADX y medias móviles), elimina el ruido y visualiza la "verdadera dirección de la tendencia" del mercado con los colores de las velas.

*Esta herramienta no genera señales de flechas. La herramienta puede utilizarse como entrenamiento para reconocer visualmente "apariciones" y "desapariciones" de tendencias, y como filtro para operaciones discrecionales.

Funciones:.
Muestra la fuerza o debilidad de una tendencia en cinco niveles.
Azul oscuro: tendencia alcista fuerte (fase de aceleración)
Azul claro: tendencia alcista
Gris Rango/estancamiento (se recomienda esperar y ver)
Rojo claro Tendencia bajista
Rojo oscuro Fuerte tendencia bajista (fase de aceleración)

Aplicación de la disciplina Los periodos grises son de "no tocar". Evita bofetadas innecesarias de un lado a otro. Actualizar a la versión completa

Si necesita señales de compra/venta (flechas), notificaciones de alerta, cuadro de mandos y trazado automático de líneas TP/SL, considere la versión completa Shadow AI Commander Ultimate.
