ICT killzones with fvgs

3:00 - 4:00 AM EST

10:00 - 11:00 AM EST

2:00 - 3:00 PM EST

Durante cada ventana de tiempo activa, el indicador crea automáticamente rectángulos y resalta los Fair Value Gaps (FVGs) formados poco antes y durante las Kill Zones seleccionadas, incluyendo FVGs anteriores recientes para una confluencia adicional.

Las Kill Zones están diseñadas según los conceptos de ICT (Inner Circle Trader) y pueden utilizarse como herramienta principal dentro de la estrategia ICT Silver Bullet, ayudando a los operadores a centrarse en las ventanas temporales de alta probabilidad y en las ineficiencias de los precios.