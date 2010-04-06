ICT killzones with fvgs
Descripción del indicador
Este indicador dibuja rectángulos de borde rojo durante determinadas Zonas de Muerte TIC diarias (EST):
Durante cada ventana de tiempo activa, el indicador crea automáticamente rectángulos y resalta los Fair Value Gaps (FVGs) formados poco antes y durante las Kill Zones seleccionadas, incluyendo FVGs anteriores recientes para una confluencia adicional.
Las Kill Zones están diseñadas según los conceptos de ICT (Inner Circle Trader) y pueden utilizarse como herramienta principal dentro de la estrategia ICT Silver Bullet, ayudando a los operadores a centrarse en las ventanas temporales de alta probabilidad y en las ineficiencias de los precios.
Ideal para operadores intradía que buscan una estructura temporal precisa y una confirmación FVG.
Características adicionales
- Posibilidad de activar o desactivar individualmente determinadas Kill Zones.
- El indicador utiliza un cálculo preciso de la hora EST, independientemente del dispositivo del usuario o de la zona horaria local, lo que garantiza una alineación correcta de la sesión en todos los sistemas.