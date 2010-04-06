ICT killzones with fvgs

Descripción del indicador


Este indicador dibuja rectángulos de borde rojo durante determinadas Zonas de Muerte TIC diarias (EST):

3:00 - 4:00 AM EST
10:00 - 11:00 AM EST
2:00 - 3:00 PM EST

Durante cada ventana de tiempo activa, el indicador crea automáticamente rectángulos y resalta los Fair Value Gaps (FVGs) formados poco antes y durante las Kill Zones seleccionadas, incluyendo FVGs anteriores recientes para una confluencia adicional.

Las Kill Zones están diseñadas según los conceptos de ICT (Inner Circle Trader) y pueden utilizarse como herramienta principal dentro de la estrategia ICT Silver Bullet, ayudando a los operadores a centrarse en las ventanas temporales de alta probabilidad y en las ineficiencias de los precios.

Ideal para operadores intradía que buscan una estructura temporal precisa y una confirmación FVG.


Características adicionales

  • Posibilidad de activar o desactivar individualmente determinadas Kill Zones.
  • El indicador utiliza un cálculo preciso de la hora EST, independientemente del dispositivo del usuario o de la zona horaria local, lo que garantiza una alineación correcta de la sesión en todos los sistemas.



