Fibonacci Auto Levels Pro MT5

Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Retrocesos, Extensiones y Puntos Pivote (Pivot Points)

Fibonacci Auto Levels Pro MT5 es una herramienta avanzada de análisis técnico que detecta automáticamente los puntos de giro del mercado y dibuja estructuras completas de Retroceso (Retracement), Extensión (Extension) y Puntos Pivote (Pivot Point) de Fibonacci en el gráfico.

Este indicador combina varios sistemas independientes en una única herramienta analítica unificada:

Puntos Pivote (Modo Fibonacci) Los Puntos Pivote se utilizan para identificar posibles zonas de soporte y resistencia basadas en el rango de precios del período anterior. Este indicador utiliza Puntos Pivote de Fibonacci, que se calculan aplicando las razones de Fibonacci al máximo (High), mínimo (Low) y cierre (Close) anteriores.

El marco temporal de los Puntos Pivote se puede establecer manualmente o automáticamente siguiendo la siguiente lógica:

  • Para intradía ≤ 5 minutos → 4H

  • Para 5–45 minutos → 1D

  • Para 45 min–4H → 1W

  • Para Diario → 1M

  • Para Semanal → 3M

  • Para Mensual → 12M

Los usuarios también pueden elegir manualmente cualquier marco temporal superior.

Niveles de Retroceso de Fibonacci (Automático) Los Retrocesos de Fibonacci ayudan a los traders a identificar posibles áreas de soporte/resistencia durante los retrocesos (pullbacks). El indicador escanea automáticamente el gráfico, detecta los mínimos/máximos de giro (pivot lows/highs) y dibuja todos los niveles de retroceso principales: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, y más. El algoritmo se basa en puntos de giro detectados automáticamente, utilizando las entradas de Depth (Profundidad) y Deviation (Desviación) para controlar la sensibilidad.

Extensiones de Fibonacci (Automático) Las Extensiones de Fibonacci muestran hasta dónde puede viajar el precio una vez que se completa un retroceso. Ayudan a definir:

  • Objetivos de continuación de tendencia

  • Soporte/resistencia extendidos

  • Posibles zonas de reversión

El indicador proyecta automáticamente los niveles de extensión utilizando los últimos tres puntos de giro. Importante: Al usar extensiones, los traders pueden necesitar ajustar Depth y Deviation para una mejor precisión, especialmente durante tendencias fuertes.

Entradas Importantes para Retrocesos y Extensiones

  • Deviation (Desviación): Un multiplicador que determina cuánto debe moverse el precio desde el pivote anterior para crear un nuevo giro.

    • Mayor desviación → menos pivotes → niveles de marco temporal superior.

  • Depth (Profundidad): El número mínimo de barras consideradas en el algoritmo de detección de pivotes.

    • Una mayor profundidad produce un análisis de giro más limpio y estable.

Estructura ZigZag (Guía Visual) Se dibuja un ZigZag limpio para ayudar a visualizar la estructura de pivote utilizada para generar los niveles de Fibonacci. Esto hace que el indicador sea fácil de entender y adecuado tanto para principiantes como para traders avanzados.

Resumen de Características ✔ Retrocesos de Fibonacci Automáticos ✔ Extensiones de Fibonacci Automáticas ✔ Puntos Pivote de Fibonacci (Multimarco temporal) ✔ Detección inteligente de pivotes ZigZag ✔ Niveles y etiquetas de colores ✔ Modo de niveles clave opcional ✔ Para XAUUSD, principales pares de Forex, Índices, Cripto ✔ Muy ligero – sin buffers, dibujo basado en objetos

¿Para quién es este indicador? Esta herramienta es ideal para:

  • Scalpers (Especuladores)

  • Swing traders (Traders de oscilación)

  • Trend traders (Traders de tendencia)

  • Traders de ruptura y retroceso

  • Especialistas en XAUUSD

  • Traders de metodología ICT/Fibonacci

Independientemente de si prefiere entradas agresivas o confirmaciones conservadoras, el indicador se adapta a su estrategia.


