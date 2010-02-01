Dynamic Range Breaker EA

🚀 Dynamic Range Breaker EA: Precision Gold Trading

Libere todo el potencial del mercado del Oro con el Dynamic Range Breaker EA. Diseñado para la precisión y la seguridad, este asesor experto es la herramienta definitiva para los operadores que exigen resultados consistentes sin el estrés de las estrategias de alto riesgo.

Este sistema está totalmente optimizado para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal M5. Es una solución completa "plug-and-play", simplemente conéctelo a su gráfico y deje que el algoritmo haga el trabajo.

✨ Por qué esta es la estrategia que necesita

1. Preparado para Exness y adaptable universalmente

Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquíhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

    2. Lógica 100% segura: NO Martingala, NO Rejilla

    La seguridad de su capital no es negociable. A diferencia de los peligrosos bots "hazte rico rápido" que arriesgan toda tu cuenta, Dynamic Range Breaker nunca utiliza sistemas Martingale o Grid. Cada operación tiene un Stop Loss calculado. Crea una curva de capital estable y ascendente sin los aterradores drawdowns.

    3. Tecnología Smart Breakout

    Deje de adivinar hacia dónde se dirige el precio. El EA utiliza un sofisticado "Motor de Probabilidad" que analiza la fuerza de la ruptura, la distancia y el impulso. Filtra los movimientos falsos y sólo ejecuta operaciones cuando la probabilidad estadística de éxito es alta.

    4. Filtrado de tendencia y volatilidad

    El EA fluye con el mercado, no contra él. Utiliza una EMA 200 para identificar la tendencia dominante y un filtro ATR para asegurar que hay suficiente volatilidad para alcanzar los objetivos de beneficios. No fuerza operaciones en un mercado muerto.

    5. Sistema de protección de beneficios

    ¡Deje correr a sus ganadores! El ATR Trailing Stop incorporado gestiona activamente sus posiciones abiertas, bloqueando los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor, al tiempo que le protege de retrocesos repentinos.

    Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si usted tiene preguntas acerca de la configuración no dude en ponerse en contacto conmigo directamente.

    📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul


    ⚙️ Parámetros de entrada (personalizable)

    Mientras que el EA está listo para usar fuera de la caja, usted tiene el control total sobre los ajustes para adaptarse a su estilo de negociación:

    • RiskPercentage: (Crucial para brokers que no son de Exness) Auto-calcula el tamaño del lote basado en la equidad. Ajústelo si su broker tiene un apalancamiento o especificaciones de contrato diferentes.

    • Lotes: Tamaño de lote fijo a utilizar si prefiere no utilizar la gestión automática del dinero.

    • HoraInicio y HoraFin: Restringe la negociación a horas específicas (por ejemplo, sesiones de Londres o NY) para evitar periodos de baja liquidez.

    • ATRPeriod: Determina el marco temporal para calcular la volatilidad del mercado.

    • ATRThreshold: La volatilidad mínima requerida para que el EA considere entrar en una operación.

    • MagicNumber: Un identificador único que le permite ejecutar este EA junto con otras estrategias en la misma cuenta.

    • EMAPeriod: Establece la sensibilidad del filtro de tendencia (Predeterminado: 150).

    • DailyCutLossPercent: Su red de seguridad. Detiene el EA durante el día si se alcanza un porcentaje de reducción específico.

    • ATR_Trailing_Period & Multiplier: Configura la distancia a la que el trailing stop sigue al precio para bloquear el beneficio.

    • RangoDía: Calcula los niveles dinámicos de Take Profit basándose en el movimiento medio diario de los últimos días.

    • UseEMA200Filter: Un interruptor para activar o desactivar el filtro de tendencia maestro.

    📈 Empiece a operar con inteligencia hoy mismo

    No deje sus operaciones con Oro al azar. Equípese con una estrategia que combine el poder de la lógica de ruptura con la seguridad de una gestión profesional del riesgo.

    Descargar Dynamic Range Breaker EA Ahora

    Usuarios de Exness: Adjuntar a M5 y listo. Otros brokers: Ajuste el Porcentaje de Riesgo y domine el mercado.

    Productos recomendados
    Sensor EA MT4
    Jamal El Alama
    Asesores Expertos
    Descripción : Sensor EA MT4 es un Asesor Experto avanzado para MetaTrader 4, construido utilizando las señales habituales proporcionadas por el Indicador Técnico de las Bandas de Bollinger . El Asesor Experto coloca una orden de compra, cuando el precio cruza por encima de la banda inferior, y una orden de venta cuando el precio cruza por debajo de la banda superior. El Asesor Experto utiliza un Stop Loss y un Take profit. La configuración del Asesor Experto es la siguiente: ( Los parámetros de
    EA White Arbitrage
    Ruslan Pishun
    4.33 (6)
    Asesores Expertos
    Advisor utiliza 6 estrategias de negociación puede personalizar cada estrategia por separado. Impulsado por 7 pares y 1 timeframe M1 y utiliza una variedad de sistemas de comercio. Esto aumenta las posibilidades de crecimiento estable y reduce la influencia de un par. El robot utiliza el sistema de promedio inteligente. Asesor es capaz de auto-ajustar su trabajo. En lugar de buscar valores que satisfagan los precios históricos para cada par, el asesor utiliza los valores efectivos en todos los c
    Aussie Precision MT4
    Kaloyan Ivanov
    Asesores Expertos
    Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision   es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan a
    Basket Expert Advisor V26
    Roland Warning
    Asesores Expertos
    Dependiendo de la configuración anterior, el Asesor Experto suma el beneficio total global a través de varios pares de divisas, metales, criptomonedas, etc. Si se alcanza el valor requerido, todas las operaciones se cierran automáticamente. La idea detrás de Basket EA ΜΤ4 es ser capaz de controlar el beneficio de su cuenta de operaciones a nivel de cesta para todas sus posiciones abiertas en conjunto. Por ejemplo, si quiere alcanzar 50 euros al día sin tener que preocuparse de las ganancias i
    Monster Trader
    Andrey Kozak
    Asesores Expertos
    Un simple pero efectivo robot construido sobre un único indicador MACD . Esto demuestra que incluso los robots simples que utilizan un indicador estándar pueden ser operadores eficaces. El robot analiza el indicador MACD y realiza operaciones de forma totalmente automática. Todos los procesos de negociación están automatizados. Sólo tiene que especificar el tamaño del lote, establecer el robot en EURUSD M5, y el robot comienza a operar. No es necesario cambiar los ajustes para el par de divisas
    Monopolist
    Aleksandr Shurgin
    Asesores Expertos
    Asesor automático profesional de alto rendimiento. El asesor tiene ajustes preestablecidos, operaciones calculadas automáticamente o lote fijo. Puede utilizar la configuración predeterminada o utilizar sus preferencias. El experto Monopolista utiliza el algoritmo multicomponente del autor para el procesamiento rápido de los datos del mercado en tiempo real, para abrir transacciones a corto plazo en instrumentos dinámicos con un spread pequeño. La estrategia del asesor se basa en la acción del pr
    Market Maker Expert
    Oon Kar Lee
    Asesores Expertos
    MARKET MAKER EXPERT es un Grid Trading Expert Advisor personalizable, avanzado y totalmente automatizado, desarrollado para operar en MODO MULTIPAIR ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), distribuyendo los riesgos. Expanding Grid es su especialidad. Se centra en la apertura de un gran número de órdenes. Los pares de divisas han sido elegidos cuidadosamente para ejecutar este sistema. Una vez que analiza el mercado, hace una orden de cobertura de inmediato, (por lo que los niveles de margen no
    XMaya Scalp ZR Series
    Samsul Anwar
    3.4 (5)
    Asesores Expertos
    XMaya Scalp ZR Series es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para Traders. XMaya Scalp ZR Series es un robot comerciante con multi-moneda scalper Asesor Experto. Este robot opera en cualquier marco de tiempo, se puede utilizar en todos los pares, pero no para su uso en XAU / ORO . El sistema está listo para usar con la configuración es simple, con una simple optimización en Take Profit, Stop Loss, y Trailing. Variables definidas por el usuario OrderCmt - usada para comentarios Ma
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    Asesores Expertos
    Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
    FREE
    One Punch GBPUSD
    Didit Haryadi Saputra
    Asesores Expertos
    Este Asesor Experto es la leyenda de EA. El Asesor de Expertos sólo se abre una entrada de alta precisión. Este EA puede hacer un buen beneficio. Works on GBPUSD on M30 Características: Muy fácil de usar y, si es necesario, personalizar a sus propias necesidades. EA de Ganancias Consistentes El EA utiliza el algoritmo de gestión de comercio adaptable. EL PRECIO AUMENTARÁ.. ¡¡COMPRE HOY A MENOS PRECIO !! One Punch GBPUSD fue probado y ha pasado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y co
    Gold Scanner EA
    Md Atiqul Islam
    Asesores Expertos
    Gold Scannar CI Averaging Martingale EA Inteligente. Adaptable. Potente. Construido para profesionales. El CCI Averaging With TP, Equity Protect, Martingale EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para operadores que desean capitalizar los cambios de impulso del mercado utilizando señales CCI (Commodity Channel Index) . Se escala de forma inteligente en posiciones utilizando una estrategia de martingala adaptativa , con una lógica de cobertura integrada y protección de la equ
    Black Arbitrage MT4
    Ruslan Pishun
    2.1 (10)
    Asesores Expertos
    ¡¡¡Atención!!! No intente probar el EA en el Probador - es simplemente imposible, porque el EA abre posiciones en diferentes 26 instrumentos. El probador es capaz de probar sólo un par. El EA utiliza 6 estrategias. El comercio se lleva a cabo en un par de varias monedas al mismo tiempo, por ejemplo, el EA abre órdenes simultáneamente para dos o más pares y se cierra cuando se alcanza un cierto beneficio. El EA opera con muchos de los principales pares de divisas. Monitorización: https: //www.m
    Fisherman MT4
    Agus Santoso
    Asesores Expertos
    Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/127890 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/127891 Fisherman es un asesor experto (EA) avanzado basado en cuadrícula diseñado para capturar los movimientos de precios de manera sistemática. Al igual que un pescador que lanza una red para pescar, este EA despliega una cuadrícula estructurada de órdenes pendientes para maximizar las oportunidades de mercado. El EA opera en dos modos flexibles: 1. Modo automático: el EA abre de m
    Nusantara MT4
    Agus Santoso
    Asesores Expertos
    Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Ruptura inteligente con precisión en órdenes pendientes "Nusantara" es un Asesor Experto (EA) basado en una estrategia de caja de ruptura, mejorado con la ejecución de órdenes pendientes a distancia y equipado con un sistema de gestión de riesgos. Diseñado para operadores serios que buscan una estrategia automatizada, segura y flexible ante las características ca
    The Fox
    Hatem Koshok
    1 (1)
    Asesores Expertos
    El Fox EA es un EA totalmente automatizado que funciona tanto en cuentas clásicas como ECN en el par USDCHF y está programado para operar utilizando tanto estrategias de trading de nivel como de cobertura. Todo lo que necesita es establecer el porcentaje de riesgo y empezar a operar. La sección de capturas de pantalla muestra los resultados de la prueba. Se requiere un saldo mínimo de $2000 para cuentas estándar o $20 para cuentas micro. Parámetros Lotes = 0.01 Porcentaje de riesgo = 0,5 (porce
    Black Night
    Heiko Kendziorra
    Asesores Expertos
    Black Night es más que otro revendedor nocturno. Se centra en la seguridad primero para un crecimiento estable a largo plazo: No abre operaciones en la difícil hora del rollover cuando los spreads se amplían y la liquidez es baja.  Si una operación está abierta, no abre operaciones en pares de divisas correlativos.   Comienza a operar una hora antes de la hora "habitual" de scalping nocturno para tomar beneficios sin swap y antes de que los spreads se amplíen - si es posible.   No necesita a
    XPairXpert
    Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
    Asesores Expertos
    XPairXpert EA es una solución de trading algorítmico versátil diseñada para operar en todos los principales pares de forex y criptomonedas. Aunque la configuración predeterminada está optimizada para el oro (XAUUSD), se puede adaptar fácilmente a otros pares ajustando la configuración. Iré publicando gradualmente archivos .set optimizados para otros símbolos en la sección de comentarios. Marco temporal recomendado: Funciona mejor en M15, pero si prefieres menor drawdown, considera M30 o H1. Cap
    Ronin MT4
    Agus Santoso
    Asesores Expertos
    Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/139325 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/139326 RONIN EA – Trading de Precisión en una Sola Operación RONIN es un Asesor Experto disciplinado y potente, diseñado para traders que valoran la precisión, el control y la eficiencia. Inspirado en el espíritu del samurái solitario, RONIN ejecuta operaciones de entrada única utilizando una inteligente combinación de Potencia del Toro, Potencia del Oso y el indicador Alligator. Es
    Reverse Grid
    Paranchai Tensit
    Asesores Expertos
    Reverse Grid se adopta del sistema de negociación de cuadrícula dinámica. El sistema cuenta con un mecanismo de posicionamiento, compra y venta en función de las tendencias. El sistema no utiliza un porcentaje específico para detener las pérdidas, sino que utiliza métodos de gestión de zona para reducir el aumento de drawdown. Ha superado la prueba retrospectiva de 5 años de datos reales de tick (2015-2020) Características principales Marco temporal: M15 Pares de divisas: EURUSD Utilice sólo cu
    Squido
    David Joseph Sidney Jonasson
    Asesores Expertos
    A Squido le encanta apostar por las operaciones a largo plazo con una estrategia contra tendencia y trailing take profit. El take profit se calcula en base a un multiplicador del valor actual de ATR. El TakeProfit se irá acercando poco a poco a medida que continúe la tendencia contraria. ¡Squido cuenta con una forma dinámica de espaciar las órdenes de rejilla también mediante el uso de la ATR, LotSizing con la administración del dinero también se calcula sobre la base del valor de espaciamiento.
    Quantum Edge Trader
    Timur Adzhimambetov
    Asesores Expertos
    Quantum Edge Trader es un sistema avanzado de negociación automatizada diseñado para analizar de forma inteligente los movimientos de los precios y ejecutar operaciones de precisión. Al evaluar la dinámica del mercado, identifica puntos estratégicos de entrada y salida para optimizar la rentabilidad. El sistema está diseñado para la ejecución disciplinada de operaciones y la gestión del riesgo, garantizando que todas las operaciones se cierren al final de la sesión. Su algoritmo adaptativo resp
    Forex Edge EA
    Carlo Forni
    Asesores Expertos
    FOREX EDGE EA es un Asesor Experto que utiliza dos Medias Móviles como señal para entrar en el mercado. Compara dos Medias Móviles de diferentes periodos y entra en el mercado de las siguientes maneras: - Modo Cruzado: COMPRA cuando la Media Móvil Rápida cruza por encima de la Media Móvil Lenta - VENTA cuando la Media Móvil Rápida cruza por debajo de la Media Móvil Lenta; - Modo Simple: COMPRA cuando la Media Móvil Rápida es superior a la Media Móvil Lenta - VENTA cuando la Media Móvil Rápida es
    EA Black Lotus MT4
    Ruslan Pishun
    Asesores Expertos
    La EA utiliza dos estrategias, la primera estrategia de tendencia la segunda estrategia inversa se puede activar o desactivar a través de la configuración. El EA ha sido optimizado para los últimos 10 años. El asesor utiliza una variedad de indicadores como las Bandas de Bollinger , Media Móvil , Momentum con diferentes configuraciones para las señales más precisas. Para cerrar posiciones, se utilizan stop loss y take profit, así como métodos adicionales de modificación de órdenes. Muy fácil de
    EA Forex Scalping Strategy
    Zafar Iqbal Sheraslam
    Asesores Expertos
    Este EA Scalping es una estrategia de negociación en la que los operadores pretenden obtener pequeños beneficios de las fluctuaciones frecuentes y a corto plazo de los precios en el mercado. Consiste en abrir y cerrar posiciones en un periodo de tiempo muy corto, a veces incluso en cuestión de segundos o minutos. Los operadores que emplean estrategias de scalping suelen realizar numerosas operaciones a lo largo de una sesión de negociación, con el objetivo de captar pequeños movimientos de preci
    Noirtier Scalper
    Anvar Gadadov
    Asesores Expertos
    Noirtier Scalper es una solución de trading preparada para su cuenta. Este robot puede ser de interés para aquellos que están en el comienzo de su viaje en el comercio, así como para los comerciantes más avanzados que deseen diversificar sus riesgos. Este Asesor Experto realiza operaciones de trading al final de la sesión de Nueva York. Las operaciones se abren y cierran en base a un algoritmo especial, que proporciona la máxima precisión de las entradas. También el Asesor Experto incluye el sis
    BigMove Catcher
    Samson Adekunle Okunola
    Asesores Expertos
    BigMove Catcher PRO MQ4 es un algoritmo de tendencia simple pero extremadamente poderoso, diseñado para capturar los grandes movimientos de continuación en XAUUSD. En lugar de intentar ganar todos los días, este EA se enfoca en capturar el gran movimiento que va alineado con los marcos temporales superiores — el tipo de movimiento capaz de hacer crecer una cuenta durante semanas o incluso meses. Utiliza un enfoque claro de análisis de múltiples temporalidades: Mensual → Semanal → Diario para la
    Max ScalperSpeed
    Paranchai Tensit
    Asesores Expertos
    Max ScalperSpeed es un asesor experto totalmente automatizado. Este sistema ha sido desarrollado para mejorar la eficiencia de generar más rendimientos. Se basa en estrategias de negociación de scalping y estrategias de recuperación con frecuencias de negociación adecuadas, y también es capaz de funcionar bien en todas las condiciones del mercado, ya sea de tendencia o lateral, capaz de operar a tiempo completo en todas las condiciones. Activar o desactivar el filtrado de noticias según las nec
    Moving Average Grid
    Nguyen Nghiem Duy
    Asesores Expertos
    Moving Average Grid EA es un Asesor Experto de cuadrícula. Cuenta con varias estrategias de negociación basadas en la Media Móvil. Funciona con precios de apertura en barras de un minuto. El trailing stop virtual, el stop loss y el take profit pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o
    Apex EA MT4
    Botond Ratonyi
    Asesores Expertos
    El EA Apex Daytrader -una solución de trading avanzada y segura diseñada para aquellos que buscan resultados consistentes y fiables en el mercado de divisas sin recurrir a métodos peligrosos. Este asesor experto combina un sofisticado análisis de la acción del precio con indicadores meticulosamente calibrados, técnicas robustas de gestión de dinero y estrategias dinámicas de salida para navegar por las complejidades del mercado. Una vez que hayas comprado el EA escríbeme y te añadiré al grupo pr
    New Wall Street
    Dmitry Shutov
    Asesores Expertos
    Información general Un pequeño depósito es suficiente para empezar a operar. Adecuado para operar con varias divisas. Independiente de la calidad de la conexión y de las condiciones de negociación. Principio de funcionamiento El Asesor Experto abre órdenes según el indicador incorporado. Si el beneficio de la orden es mayor. Esta orden se cierra y se abre una nueva en la dirección opuesta con el volumen del lote . Si el beneficio de la orden es negativo. Esta orden se cierra y se abre una nueva
    Los compradores de este producto también adquieren
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    Asesores Expertos
    Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Asesores Expertos
    El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.73 (30)
    Asesores Expertos
    Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Asesores Expertos
    Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
    Blox
    Cence Jk Oizeijoozzisa
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    Asesores Expertos
    El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    Asesores Expertos
    ¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Asesores Expertos
    AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
    DCA CycleMax
    Jin Sangun
    Asesores Expertos
    Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    Asesores Expertos
    Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
    HFT Prop Firm EA
    Dilwyn Tng
    4.97 (632)
    Asesores Expertos
    HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
    Theranto v3
    Hossein Davarynejad
    Asesores Expertos
    ////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    Asesores Expertos
    Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    Asesores Expertos
    Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    Asesores Expertos
    The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    Asesores Expertos
    CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    Asesores Expertos
    Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Asesores Expertos
    KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
    Titan AI 4All
    Amirbehzad Eslami
    Asesores Expertos
    Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (15)
    Asesores Expertos
    OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
    ThraeX
    Vasile Verdes
    3.6 (5)
    Asesores Expertos
    ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
    Gold Zenith mt4
    Marina Arkhipova
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.1 (10)
    Asesores Expertos
    Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.79 (61)
    Asesores Expertos
    ¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡ Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y fil
    Otros productos de este autor
    Smart Trend Tracer
    Andri Maulana
    3.75 (4)
    Indicadores
    El mejor compañero de trading: Smart Trend Tracer ¿Cansado de perderse en el ruido del mercado? ¿Está preparado para encontrar las tendencias más claras con una precisión milimétrica? Le presentamos Smart Trend Tra cer, la herramienta definitiva diseñada para abrirse paso entre la confusión y revelar las oscilaciones más rentables del mercado. No se trata de un indicador más, sino de su guía personal para detectar las tendencias en el momento en que se forman, dándole la confianza necesaria para
    FREE
    Ultimate Trend Sniper
    Andri Maulana
    Indicadores
    Libere su potencial de negociación con el francotirador de tendencias definitivo ¿Está cansado de perderse los grandes movimientos del mercado? ¿Desea detectar tendencias con precisión láser? El Ultimate Trend S niper es un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a conseguirlo. No es sólo otra media móvil, es una herramienta inteligente que le da una clara ventaja en el mercado. Principales características y ventajas: Señales precisas de entrada y salida: El indicador utiliza do
    FREE
    Signal King
    Andri Maulana
    Indicadores
    Signal King: Su indicador de tendencia supremo ¿Alguna vez se ha sentido perdido en el ruido del mercado? El indicador "Signal King" se abre paso a través del caos, proporcionando señales de compra y venta claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico. No se trata de un indicador de tendencia más, sino de una poderosa herramienta diseñada para proporcionarle una ventaja mediante la combinación de la robusta Supertendencia con un fiable filtro EMA . La Supertendencia destaca en la iden
    FREE
    Keltner Signals Pro
    Andri Maulana
    Indicadores
    Keltner Señales Pro: ¡Comercie más inteligentemente, gane más! Keltner Signals Pro Ahora disponible en formato EA. Descárguelo ahora. Aumente la precisión de sus operaciones y elimine las señales falsas con Keltner Signals Pro, el indicador avanzado e intuitivo diseñado para operadores serios que buscan beneficios constantes. ¿Cansado de señales engañosas? Keltner Signals Pro combina magistralmente el poder de los Canales de Keltner para identificar rupturas de precios cruciales con un insuperab
    FREE
    Golden Trend Finder
    Andri Maulana
    Indicadores
    Descubra su ventaja con Golden Trend Finder ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Golden Trend Finder es el indicador todo en uno diseñado para proporcionarle una ventaja decisiva en el mercado. No es una herramienta más; es un potente generador de señales que combina múltiples indicadores avanzados para ofrecerle oportunidades de negociación claras y confirmadas. Imagine tener un sistema inteligente que le diga exactamente cuándo entrar y salir de una operación, filtrado para evitar señale
    FREE
    Golden Fractal Cross
    Andri Maulana
    Indicadores
    Libere su potencial de negociación con la Cruz Fractal Dorada ¿Está cansado de cuestionar sus operaciones? ¿Desearía tener un sistema claro y fiable para guiar sus decisiones? Le presentamos la Cruz Fractal Dorada , un indicador potente y fácil de usar diseñado para ayudarle a detectar oportunidades de inversión de alta probabilidad. No se trata de otro indicador de medias, sino de una estrategia completa que combina la precisión de los patrones fractales con el poder dinámico de las medias móvi
    FREE
    Trend Reversal Master
    Andri Maulana
    Indicadores
    Maestro del cambio de tendencia Libere su potencial de negociación con precisión ¿Está cansado de perderse las inversiones clave del mercado? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada de alta probabilidad? "Trend Reversal Master" es el indicador MQL4 inteligente diseñado para ayudarle a detectar posibles cambios de tendencia con confianza y claridad. Esta potente herramienta combina lo mejor de dos mundos: el dinámico SAR Parabólico (PSAR) y la robusta Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos.
    FREE
    Trend Hunter Ultimate
    Andri Maulana
    Indicadores
    Descubra su ventaja con Trend Hunter Ultimate ¿Está cansado de dudar de sus operaciones? Trend Hunter Ultimate es el potente indicador de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y ofrecerle señales de trading claras y precisas. Construido sobre una estrategia probada que combina múltiples medias móviles y el oscilador estocástico, esta herramienta es la clave para identificar la tendencia de alta probabilidad y las oportunidades de inversión. Principales características y ventajas Precis
    FREE
    Smart Signal Generator
    Andri Maulana
    Indicadores
    Dé rienda suelta a un trading más inteligente con el generador de señales inteligentes ¿Cansado de hacer conjeturas en sus operaciones? El Generador de Señales Intelig entes es su nueva herramienta esencial, diseñada para simplificar su estrategia y darle una poderosa ventaja. No se trata de un indicador más, sino de un sistema diseñado para proporcionarle señales de entrada de alta probabilidad, ahorrándole tiempo y aumentando su confianza. Principales ventajas y características Generación inte
    FREE
    Candle Sync Pro
    Andri Maulana
    Indicadores
    ¡Desbloquee operaciones más inteligentes con Candle Sync Pro! ¿Está cansado de señales contradictorias en diferentes marcos temporales? ¿Desearía tener una visión más clara de la verdadera dirección del mercado? "Candle Sync Pro" es su herramienta esencial para tomar decisiones más seguras e informadas. Este indicador de gran alcance corta a través del ruido, lo que le permite ver la imagen más grande mediante la visualización de velas marco de tiempo superior directamente en su gráfico actual.
    FREE
    Trend Sensing Pro
    Andri Maulana
    5 (1)
    Indicadores
    Opere de forma más inteligente con Trend-Sensing Pro ¿Está cansado de gráficos confusos y señales tardías? Trend-Sensing Pro es un indicador potente pero sencillo diseñado para ayudarle a ver las tendencias del mercado con una claridad cristalina. Combina la suavidad de una EMA (Media Móvil Exponencial) con una visualización única de velas, ofreciéndole una visión limpia y sin ruidos de la dirección del mercado. Por qué le encantará Trend-Sensing Pro Vea la verdadera tendencia : Trend-Sensing Pr
    FREE
    Signal Compass Pro
    Andri Maulana
    Indicadores
    ¡Encuentre la dirección de sus operaciones con Signal Compass Pro ! ¿Cansado de adivinar su próximo movimiento? Signal Compass Pro es su respuesta. Este indicador no es sólo una herramienta; es su brújula personal en los mercados financieros. Mediante la combinación de tres potentes indicadores de momentum -CCI , WPR e Índice de Fuerza- proporcionamos señales de trading confirmadas que son más limpias, fiables y menos propensas al "ruido". Principales características y ventajas Señales confirmad
    FREE
    Trend Strength Pro
    Andri Maulana
    Indicadores
    Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
    FREE
    Fibonacci Auto Trend Detection
    Andri Maulana
    Indicadores
    Indicador dinámico de Fibonacci en color Esta herramienta está diseñada para automatizar el proceso de dibujo y actualización de los niveles de Fibonacci en su gráfico. Se ajusta automáticamente a las tendencias del mercado, proporcionando señales visuales claras y alertas para ayudarle a analizar los movimientos de los precios. Características principales Colores adaptables: Las líneas de Fibonacci cambian automáticamente de color para reflejar la tendencia actual. Aparecen en azul durante las
    Visual Trend Ribbon
    Andri Maulana
    Indicadores
    Transforme sus operaciones con Visual Trend Ribbon ¿Cansado de perderse los grandes movimientos? ¿Le cuesta identificar la verdadera dirección del mercado? Visual Trend Rib bon es la solución. Este potente indicador elimina el ruido del mercado y le ofrece una comprensión clara y visual de la tendencia para que pueda operar con confianza. En lugar de una única línea retrasada, la Cinta de Tendencia Visual utiliza una banda dinámica de múltiples medias móviles para mostrarle el verdadero impulso
    FREE
    Master Trend Analyzer
    Andri Maulana
    Indicadores
    El Master Trend Analyzer es un indicador potente y flexible de MetaTrader 4 (MT4) diseñado para ayudar a los operadores a analizar tendencias en varios marcos temporales simultáneamente. Al combinar múltiples Medias Móviles (MAs) de diferentes marcos temporales en un solo gráfico, esta herramienta proporciona una visión clara y completa de las tendencias del mercado, por lo que es más fácil identificar los niveles clave de soporte / resistencia, confirmar las tendencias, y tomar decisiones de tr
    FREE
    Ultimate Signal Generator
    Andri Maulana
    Indicadores
    Generador de señales definitivo: Su ventaja en el mercado ¿Está cansado de adivinar su próximo movimiento en el mercado? El Ultimate Signal Gener ator está aquí para cambiar eso. Este potente indicador MQL4 está diseñado para ofrecerle una clara ventaja en sus operaciones, proporcionándole señales fiables de compra y venta. Es una herramienta inteligente y eficaz que le ayuda a tomar decisiones con confianza, para que pueda centrarse en su estrategia, no en la incertidumbre. Principales ventaja
    FREE
    Precision Signals
    Andri Maulana
    Indicadores
    Estocástico con Filtro de Tendencia: Señales de Precisión Este es un indicador potente y fácil de usar diseñado para operadores que desean señales más fiables del oscilador estocástico clásico. Cómo funciona: Este indicador mejora el Estocástico estándar añadiendo un potente filtro de tendencia. Utiliza una Media Móvil Exponencial (EMA) para determinar la dirección general del mercado. El indicador sólo generará una señal de "compra" cuando el cruce del estocástico sea alcista y el precio esté p
    FREE
    Catch the Turn
    Andri Maulana
    1 (1)
    Indicadores
    Catch The Turn: El Sistema de Trading de Confluencia de 5 Factores Cansado de indicadores contradictorios y entradas perdidas? es su motor de decisión completo, diseñado para cortar a través del ruido del mercado y entregar señales de entrada de alta confianza exactamente cuando comienza un movimiento importante del mercado. El poder de Confluence 5 en 1 Deje de operar sobre la duda. Nuestro motor patentado elimina las señales falsas generando una señal de operación sólo cuando cinco indicad
    FREE
    Beyond the Bands
    Andri Maulana
    Indicadores
    El mejor compañero de negociación: Más allá de las bandas ¿Cansado de perderse los movimientos clave del mercado? Nuestro indicador Beyond the Bands es la solución que estaba esperando. Esta potente herramienta toma la estrategia clásica de las Bandas de Bollinger y la sobrealimenta con un filtro EMA inteligente, proporcionándole señales más precisas y fiables que nunca. Está diseñada para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta probabilidad y evitar señales falsas, para que pueda operar
    FREE
    WilliamsTrend Pro
    Andri Maulana
    Indicadores
    Eleve sus operaciones con WilliamsTrend Pro ¿Listo para llevar sus operaciones al siguiente nivel? WilliamsTrend Pro es la herramienta definitiva diseñada para ayudarle a detectar configuraciones de operaciones de alta probabilidad con precisión y confianza. Combinando el poder del oscilador Williams %R con un filtro de tendencia EMA de 200 periodos , este indicador le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Deje de cuestionar sus entradas y salidas. WilliamsTrend Pro filtra el
    FREE
    Precision Entry Master
    Andri Maulana
    Indicadores
    Precision Entry Master: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de dudar de sus operaciones? El indicador Precision Entry Master está diseñado para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta calidad con confianza. Combina dos potentes análisis de mercado para ofrecerle una señal clara, filtrando el ruido y las señales falsas para que pueda centrarse en las mejores oportunidades. Nuestro sistema único funciona encontrando el momento perfecto cuando el impulso del mercado está cambiando y
    FREE
    Apex Trend Detector
    Andri Maulana
    Indicadores
    ¡Libere su potencial de negociación con el Detector de Tendencias Apex! ¿Está cansado de perderse operaciones rentables? ¿Le cuesta encontrar puntos de entrada y salida fiables en el volátil mercado de divisas? Es hora de mejorar su arsenal de trading con el Detector de Tendencias Apex , el indicador inteligente de MT4 diseñado para eliminar el ruido del mercado y detectar oportunidades de trading de alta probabilidad. El Detector de Tendencias Apex no es un indicador más; es un sofisticado sist
    FREE
    Stochastic Market Master
    Andri Maulana
    Indicadores
    Domine sus entradas y salidas del mercado ¿Está cansado de los indicadores confusos y ruidosos que le dan señales falsas? El Estocástico Market Master está diseñado para eliminar el ruido y ofrecerle oportunidades de inversión claras y nítidas. Esta poderosa herramienta utiliza un proceso único de doble suavizado para proporcionar señales de compra y venta más precisas, ayudándole a detectar los cambios de tendencia con confianza y precisión. Con este indicador, puede dejar de mirar la pantalla
    FREE
    Wave Rider
    Andri Maulana
    Indicadores
    El Indicador Wave Rider: Su clave para operar con confianza ¿Cansado de intentar adivinar los movimientos del mercado? El indicador Wave R ider es su solución. Es una herramienta inteligente diseñada para ayudarle a detectar tendencias rentables con facilidad y confianza. ¿Por qué es tan potente? Vea las tendencias con claridad : Wave Rider simplifica los complejos datos del mercado, para que pueda identificar fácilmente la dirección de la tendencia y tomar decisiones más inteligentes. Obtenga
    FREE
    Momentum Master
    Andri Maulana
    Indicadores
    Libere su potencial de negociación con Momentum Master , el indicador inteligente diseñado para ayudarle a navegar por los mercados con confianza. Esta poderosa herramienta proporciona señales claras y procesables mediante la combinación de las fortalezas de múltiples indicadores probados. Despídase de las conjeturas y dé la bienvenida a la precisión. Momentum Master es más que un simple proveedor de señales: es su analista personal del mercado. Utiliza una combinación única de medias móviles (E
    FREE
    Fibonacci Auto Trend Detection EA
    Andri Maulana
    Utilidades
    Fibonacci Auto Trend Detection EA Este Asesor Experto (EA) es una herramienta de negociación para MetaTrader 4 que utiliza los principios de Fibonacci combinados con la gestión de riesgos. Está diseñado para automatizar las entradas y salidas de operaciones basadas en los niveles dinámicos de Fibonacci mientras incluye controles de riesgo incorporados. Nota Importante: Este EA requiere el indicador Fibonacci Auto Trend Detection para funcionar. Características principales Ejecución automática d
    FREE
    Multi Time frame Support Resistance
    Andri Maulana
    Indicadores
    Indicador Multi-Timeframe de Soporte y Resistencia para MT4. Herramienta Profesional para Traders Técnicos. Ventajas Clave Análisis Multi-Tiempo - Vea los niveles críticos desde diferentes marcos temporales simultáneamente Alertas en Tiempo Real - Notificaciones instantáneas cuando cambian los niveles clave Visualización personalizable : ajuste los colores, los estilos de línea y los plazos para adaptarlos a su estrategia. Fácil de usar - Fácil configuración con etiquetas visuales claras para
    Last High and Low
    Andri Maulana
    Indicadores
    Indicador de último máximo y último mínimo Características Líneas dinámicas de máximos y mínimos : Traza automáticamente líneas horizontales que muestran el máximo más alto y el mínimo más bajo sobre un número seleccionado de barras pasadas. Periodo Retroactivo Personalizable : Ajuste cuántas barras analiza el indicador para encontrar máximos y mínimos. Personalización visual : Elija los colores de las líneas (rojo para máximos, azul para mínimos). Ajuste el estilo de la línea (discontinua, só
    Scalp Master Pro
    Andri Maulana
    Utilidades
    Scalp Master Pro. Scalp Master Pro es un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para los operadores que quieren scalping los mercados con precisión y confianza. Construido con estrategias avanzadas basadas en ATR, este EA se ajusta dinámicamente a las condiciones del mercado, asegurando una gestión óptima del riesgo de manera efectiva. Si usted es un principiante o un operador experimentado, este EA simplifica la gestión de las operaciones y la incorporación de ajustes de propagación intelig
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario