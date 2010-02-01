🚀 Dynamic Range Breaker EA: Precision Gold Trading

Libere todo el potencial del mercado del Oro con el Dynamic Range Breaker EA. Diseñado para la precisión y la seguridad, este asesor experto es la herramienta definitiva para los operadores que exigen resultados consistentes sin el estrés de las estrategias de alto riesgo.

Este sistema está totalmente optimizado para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal M5. Es una solución completa "plug-and-play", simplemente conéctelo a su gráfico y deje que el algoritmo haga el trabajo.

✨ Por qué esta es la estrategia que necesita

1. Preparado para Exness y adaptable universalmente

Hemos pre-optimizado este EA específicamente para las condiciones de trading de Exness. Si utiliza Exness, no es necesaria ninguna configuración, simplemente cárguelo en el gráfico Gold M5 y estará listo para operar inmediatamente. Registre Exness aquíhttps://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Para otros brokers: La estrategia sigue siendo muy eficaz. Sólo tiene que ejecutar una rápida optimización en el parámetro de(Start:1 - step:0,1 - Stop:10) para que coincida con el apalancamiento específico de su broker y el tamaño del contrato.

2. Lógica 100% segura: NO Martingala, NO Rejilla

La seguridad de su capital no es negociable. A diferencia de los peligrosos bots "hazte rico rápido" que arriesgan toda tu cuenta, Dynamic Range Breaker nunca utiliza sistemas Martingale o Grid. Cada operación tiene un Stop Loss calculado. Crea una curva de capital estable y ascendente sin los aterradores drawdowns.

3. Tecnología Smart Breakout

Deje de adivinar hacia dónde se dirige el precio. El EA utiliza un sofisticado "Motor de Probabilidad" que analiza la fuerza de la ruptura, la distancia y el impulso. Filtra los movimientos falsos y sólo ejecuta operaciones cuando la probabilidad estadística de éxito es alta.

4. Filtrado de tendencia y volatilidad

El EA fluye con el mercado, no contra él. Utiliza una EMA 200 para identificar la tendencia dominante y un filtro ATR para asegurar que hay suficiente volatilidad para alcanzar los objetivos de beneficios. No fuerza operaciones en un mercado muerto.

5. Sistema de protección de beneficios

¡Deje correr a sus ganadores! El ATR Trailing Stop incorporado gestiona activamente sus posiciones abiertas, bloqueando los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor, al tiempo que le protege de retrocesos repentinos.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si usted tiene preguntas acerca de la configuración no dude en ponerse en contacto conmigo directamente.

📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul





⚙️ Parámetros de entrada (personalizable)

Mientras que el EA está listo para usar fuera de la caja, usted tiene el control total sobre los ajustes para adaptarse a su estilo de negociación:

RiskPercentage: (Crucial para brokers que no son de Exness) Auto-calcula el tamaño del lote basado en la equidad. Ajústelo si su broker tiene un apalancamiento o especificaciones de contrato diferentes.

Lotes: Tamaño de lote fijo a utilizar si prefiere no utilizar la gestión automática del dinero.

HoraInicio y HoraFin: Restringe la negociación a horas específicas (por ejemplo, sesiones de Londres o NY) para evitar periodos de baja liquidez.

ATRPeriod: Determina el marco temporal para calcular la volatilidad del mercado.

ATRThreshold: La volatilidad mínima requerida para que el EA considere entrar en una operación.

MagicNumber: Un identificador único que le permite ejecutar este EA junto con otras estrategias en la misma cuenta.

EMAPeriod: Establece la sensibilidad del filtro de tendencia (Predeterminado: 150).

DailyCutLossPercent: Su red de seguridad. Detiene el EA durante el día si se alcanza un porcentaje de reducción específico.

ATR_Trailing_Period & Multiplier: Configura la distancia a la que el trailing stop sigue al precio para bloquear el beneficio.

RangoDía: Calcula los niveles dinámicos de Take Profit basándose en el movimiento medio diario de los últimos días.

UseEMA200Filter: Un interruptor para activar o desactivar el filtro de tendencia maestro.

📈 Empiece a operar con inteligencia hoy mismo

No deje sus operaciones con Oro al azar. Equípese con una estrategia que combine el poder de la lógica de ruptura con la seguridad de una gestión profesional del riesgo.

Descargar Dynamic Range Breaker EA Ahora

Usuarios de Exness: Adjuntar a M5 y listo. Otros brokers: Ajuste el Porcentaje de Riesgo y domine el mercado.

