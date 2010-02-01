🚀 Dynamic Range Breaker EA: Präzisionsgoldhandel

Erschließen Sie das volle Potenzial des Goldmarktes mit dem Dynamic Range Breaker EA. Dieser auf Präzision und Sicherheit ausgelegte Expert Advisor ist das ultimative Werkzeug für Trader, die konsistente Ergebnisse ohne den Stress risikoreicher Strategien erzielen möchten.

Dieses System ist vollständig für Gold (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert. Es handelt sich um eine komplette "Plug-and-Play"-Lösung - schließen Sie es einfach an Ihren Chart an und lassen Sie den Algorithmus die Arbeit machen.

✨ Warum ist dies die Strategie, die Sie brauchen

1. Exness Ready & Universell anpassbar

Für andere Makler: Die Strategie bleibt hocheffektiv! Sie müssen lediglich den Parameter(Start:1 - Schritt:0,1 - Stop:10) kurz optimieren, um ihn an den spezifischen Hebel und die Kontraktgröße Ihres Brokers anzupassen.

2. 100% sichere Logik: KEIN Martingal, KEIN Grid

Die Sicherheit Ihres Kapitals ist nicht verhandelbar. Im Gegensatz zu gefährlichen "get rich quick"-Bots, die Ihr gesamtes Konto riskieren, verwendet Dynamic Range Breaker niemals Martingale- oder Grid-Systeme. Jeder Handel hat einen berechneten Stop Loss. Er schafft eine stabile, aufwärts gerichtete Aktienkurve ohne die erschreckenden Drawdowns.

3. Intelligente Breakout-Technologie

Hören Sie auf zu raten, wohin der Kurs geht. Der EA verwendet eine ausgeklügelte "Probability Engine", die die Stärke, den Abstand und das Momentum des Ausbruchs analysiert. Er filtert gefälschte Bewegungen heraus und führt nur Trades aus, wenn die statistische Erfolgswahrscheinlichkeit hoch ist.

4. Trend- und Volatilitätsfilterung

Der EA bewegt sich mit dem Markt, nicht gegen ihn. Er verwendet einen 200 EMA, um den vorherrschenden Trend zu identifizieren, und einen ATR-Filter, um sicherzustellen, dass genügend Volatilität vorhanden ist, um Gewinnziele zu erreichen. Er erzwingt keine Trades in einem toten Markt.

5. Gewinnschutz-System

Lassen Sie Ihre Gewinner laufen! Der eingebaute ATR Trailing Stop verwaltet aktiv Ihre offenen Positionen, sichert Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt, und schützt Sie gleichzeitig vor plötzlichen Umschwüngen.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.

⚙️ Eingabeparameter (anpassbar)

Obwohl der EA sofort einsatzbereit ist, haben Sie die volle Kontrolle über die Einstellungen, um ihn an Ihren Handelsstil anzupassen:

RiskPercentage: (Entscheidend für Nicht-Exness-Broker) Die Losgröße wird automatisch auf der Grundlage des Eigenkapitals berechnet. Passen Sie dies an, wenn Ihr Broker andere Leverage- oder Kontraktspezifikationen hat.

Lose: Feste Losgröße, die Sie verwenden können, wenn Sie die automatische Geldverwaltung nicht nutzen möchten.

StartStunde & EndStunde: Schränken Sie den Handel auf bestimmte Stunden ein (z. B. Londoner oder New Yorker Sitzungen), um Zeiten mit geringer Liquidität zu vermeiden.

ATRPeriode: Bestimmt den Zeitrahmen für die Berechnung der Marktvolatilität.

ATRSchwellenwert: Die Mindestvolatilität, die für den EA erforderlich ist, damit er einen Handel in Betracht zieht.

MagischeZahl: Eine eindeutige Kennung, die es Ihnen ermöglicht, diesen EA neben anderen Strategien auf demselben Konto auszuführen.

EMAPeriode: Legt die Empfindlichkeit des Trendfilters fest (Standard: 150).

DailyCutLossPercent: Ihr Sicherheitsnetz. Stoppt den EA für den Tag, wenn ein bestimmter Drawdown-Prozentsatz erreicht wird.

ATR_Trailing_Periode & Multiplikator: Legt fest, wie eng der Trailing-Stop dem Preis folgt, um den Gewinn zu sichern.

TagBereich: Berechnet dynamische Take-Profit-Levels basierend auf der durchschnittlichen Tagesbewegung der letzten Tage.

EMA200Filter verwenden: Ein Schalter zum Aktivieren oder Deaktivieren des Master-Trend-Filters.

📈 Beginnen Sie noch heute, intelligenter zu handeln

Überlassen Sie Ihren Goldhandel nicht dem Zufall. Rüsten Sie sich mit einer Strategie aus, die die Kraft der Ausbruchslogik mit der Sicherheit eines professionellen Risikomanagements kombiniert.

