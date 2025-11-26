Pair Trading Quant Maney Ibov Brasil
- Bibliotecas
- Aldo Souza Da Silva
- Versión: 1.711
- Activaciones: 5
Escanea una lista fija de activos (Ibovespa) en el marco temporal elegido (TimeFrame). Para cada par y para varios períodos. Calcular un modelo de regresión entre los dos activos (y, si se desea, utilizando el índice bova11 como normalizador). Generar el spread de esta relación, su media, desviación típica, desviación especulativa y betas (B1 y B2). Aplique una prueba ADF sin exclusión (cointegración/estacionariedad). Calcular la puntuación Z de la exclusión actual (cuántas desviaciones estándar se alejan de la media).