Fibonacci Sessions MT5

El Indicador Fibonacci Sessions es una poderosa herramienta de trading diseñada para scalping de precisión y estrategias intradía. Traza automáticamente los niveles clave de Fibonacci para las sesiones de Nueva York, Londres y Asia, brindando a los traders una visión clara de la dinámica del precio en los principales mercados. Cada sesión resalta Zonas Doradas únicas, donde el precio reacciona con mayor frecuencia. Esto crea áreas altamente confiables para reversiones, rupturas y operaciones de continuación. El indicador muestra visualmente cómo el precio suele moverse de una Zona Dorada a otra, ayudando a los traders a aprovechar oportunidades consistentes. Optimizado para XAUUSD en el marco temporal M5, el Indicador Fibonacci Sessions también funciona de manera excelente en otros pares de divisas e índices globales. Ya sea que opere con oro, pares de divisas o índices, este mapeo de Fibonacci basado en sesiones le brinda una ventaja adicional para identificar zonas de alta probabilidad. Características principales: Niveles automáticos de Fibonacci para las sesiones de Asia, Londres y Nueva York; Visualización clara de las Zonas Doradas en cada sesión; Identificación de movimientos repetitivos del precio de una Zona Dorada a otra; Optimizado para XAUUSD en M5; Funciona en pares de divisas e índices globales; Ideal para scalpers y traders intradía.

Línea Roja: Nivel Extremo de Beneficio  

Línea Amarilla: Zona Dorada (Área de Alta Probabilidad de Reacción)  

Otras Líneas de Colores: Niveles Fibonacci basados en Sesiones  


Otros productos de este autor
Gold Wallet
Nikhil T K
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Wallet EA es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD en M15, compatible con cuentas a partir de $500. El programa ofrece cuatro modos seleccionables: Bajo Riesgo, Normal, Alto Riesgo y Modo Riqueza. Todos los ajustes de riesgo están disponibles en los parámetros de entrada, y el trading comienza automáticamente después de seleccionar el modo. Información de Rendimiento Las pruebas retrospectivas se realizaron desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025, utilizando datos c
Fibonacci Sessions
Nikhil T K
Indicadores
El Indicador Fibonacci Sessions es una poderosa herramienta de trading diseñada para scalping de precisión y estrategias intradía. Traza automáticamente los niveles clave de Fibonacci para las sesiones de Nueva York, Londres y Asia, brindando a los traders una visión clara de la dinámica del precio en los principales mercados. Cada sesión resalta Zonas Doradas únicas, donde el precio reacciona con mayor frecuencia. Esto crea áreas altamente confiables para reversiones, rupturas y operaciones de
FREE
Quantum Arrow
Nikhil T K
Indicadores
Quantum Arrow es un potente indicador sin repunte diseñado específicamente para el marco temporal XAUUSD M15, aunque funciona eficazmente en cualquier símbolo y cualquier marco temporal. El indicador incluye muchas características útiles como alertas, ventanas emergentes y notificaciones push, ofreciendo flexibilidad a los operadores para ajustar sus valores según sus preferencias. Su precio es muy asequible en comparación con el valor y la calidad de las señales que proporciona. Para cualquier
Gold Wallet MT5
Nikhil T K
Asesores Expertos
Gold Wallet EA es un Asesor Experto diseñado para XAUUSD en M15, compatible con cuentas a partir de $500. El programa ofrece cuatro modos seleccionables: Bajo Riesgo, Normal, Alto Riesgo y Modo Riqueza. Todos los ajustes de riesgo están disponibles en los parámetros de entrada, y el trading comienza automáticamente después de seleccionar el modo. Información de Rendimiento Las pruebas retrospectivas se realizaron desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025, utilizando datos c
