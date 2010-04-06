Gold O Matic Multi Timeframe Gold EA

Gold-O-matic es un Asesor Experto centrado en el XAUUSD diseñado para operar con oro utilizando un marco estructurado basado en reglas. Aplica una confirmación por capas y una gestión de operaciones adaptable para seguir siendo selectivo y coherente en condiciones de mercado cambiantes. El EA incluye controles de riesgo configurables, prevención de eventos integrada y salvaguardas de volatilidad para ayudar a reducir la exposición durante periodos inestables.

También es plug-and-play: sólo tiene que adjuntarlo a un gráfico, elegir su preferencia de riesgo, y ejecutarlo - no se requieren archivos de configuración o presets.

Se recomienda probar la configuración de riesgo preferida en una demostración antes de utilizarla en vivo. Operar implica riesgo.