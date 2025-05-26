Gold Surge
- Asesores Expertos
- Sergey Fateev
- Versión: 1.23
- Actualizado: 22 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Gold Surge
Gold Surge es un simple Asesor Experto que opera con el instrumento XAUUSD. No hay "inteligencia artificial" en él, no hay ninguna historia amañada, no hay ningún resultado garantizado que le hará millonario y similares. Sólo hay un resultado aquí y ahora.
Recomendaciones
- Par de divisas: XAUUSD
- Plazos: Cualquiera
- Depósito Mínimo: $100
- Tipo de cuenta: ECN, Raw, o Razor con spreads muy bajos.
- Brokers: Tickmill, Fusion Marketing
¡Para lograr los mejores resultados, es crucial utilizar cuentas con SPREADS BAJOS!
- Apalancamiento: Mínimo 1:100, recomendado 1:500
- Tipo de cuenta: Cobertura
- Alto Rendimiento: Algoritmos optimizados que garantizan una alta velocidad de ejecución de órdenes.
- Accesibilidad: Adecuado tanto para traders principiantes como profesionales, gracias a una interfaz intuitiva.
- Soporte y actualizaciones: Las actualizaciones periódicas y el soporte técnico le ayudan a mantenerse a la vanguardia en un mercado cambiante.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración