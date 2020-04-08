Predator AI technical version

RockSolidInstitutional V14 - Sistema de negociación profesional adaptable en múltiples marcos temporales

RockSolidInstitutional V14 es un indicador de análisis técnico avanzado para MetaTrader 5 que proporciona análisis de mercado de nivel institucional en todos los estilos de negociación y marcos temporales. Este completo sistema combina un sofisticado reconocimiento de patrones con la detección adaptativa de regímenes de mercado para proporcionar señales de negociación de alta calidad.





Funciones técnicas básicas

Motor Adaptativo Multi-Tiempo

- Detección automática del modo de negociación: Cambia sin problemas entre las estrategias Scalping (M1-M15), Intraday (M30-H4) y Swing (H4+).

- Análisis del estado del mercado: Identificación en tiempo real de mercados de tendencia, oscilación, ruptura y consolidación.

- Adaptación al régimen de volatilidad: Optimización dinámica de los parámetros en función de la volatilidad actual del mercado.

- Filtrado por sesiones**: Optimización de las sesiones asiática, londinense y neoyorquina con detección de periodos de solapamiento.

Sistema avanzado de reconocimiento de patrones

- Biblioteca completa de patrones de velas:

- Patrones envolventes (alcista/bajista)

- Formaciones de Pin Bars y Hammer

- Patrones de ruptura dentro de la barra

- Cambios de Estrella Matutina y Vespertina

- Formaciones de Tres Soldados/Coronas

- Variaciones del patrón Harami

- Detección de patrones Doji

Arquitectura sin repintado: Todas las señales generadas exclusivamente en barras cerradas confirmadas

Validación de Tamaño de Cuerpo Mínimo: Filtrado configurable de la fuerza de la vela basado en pips

Marco de análisis institucional

Integración del concepto de dinero inteligente:

- Detección de bloqueo de órdenes y seguimiento de mitigación

- Identificación de la brecha de valor razonable (FVG)

- Análisis de Liquidez y Detección de Stop Hunt

- Confirmación de ruptura de estructura (BOS)

- Análisis de la zona de oferta/demanda

- Alineación multihoraria**: Requisitos del sistema de confirmación H1, H4, D1

- Puntuación dinámica de confluencia**: Sistema de puntuación configurable de 2 a 8 factores con umbrales ajustables





Gestión profesional del riesgo

- Sistema de Triple Beneficio: Niveles flexibles de Riesgo:Recompensa (TP1, TP2, TP3)

Mecanismos avanzados de Stop Loss:

- Stops estructurales de acción del precio

- Stops dinámicos basados en ATR

- Funcionalidad Trailing Stop con pasos ATR

Amplio dimensionamiento de posiciones**:

- Tamaño de lote fijo o cálculo basado en el porcentaje de riesgo

- Dimensionamiento de posiciones ajustado a la volatilidad

- Controles diarios de limitación de pérdidas/beneficios

Filtrado de operaciones multicapa:

- Supervisión y filtrado de diferenciales

- Habilitación de operaciones basada en sesiones

- Periodos de enfriamiento de las señales

- Límites máximos de operaciones simultáneas





Especificaciones técnicas





Grupos de parámetros de entrada

Configuración del modo de negociación

- Selección de modo automático o manual

- Habilitación del estilo de negociación individual

- Controles de optimización específicos del marco temporal





Configuración del sistema adaptativo

- Adaptación a las condiciones del mercado

- Escalado de parámetros basado en la volatilidad

- Controles de ajuste en función de la sesión





Parámetros de detección de patrones

- Controles de activación de patrones individuales

- Requisitos mínimos del factor de confluencia

- Configuración del umbral de puntuación de señales





Parámetros de gestión de riesgos

- Múltiples ratios de nivel de take-profit

- Selección de metodología de stop loss

- Opciones del sistema de gestión monetaria





Personalización visual

- Personalización completa del esquema de colores

- Opciones de visualización del panel de rendimiento

- Controles de visibilidad de etiquetas y puntuación

Supervisión del rendimiento

- Panel de rendimiento en tiempo real: Visualización exhaustiva de estadísticas de negociación

- Análisis de modos específicos: Seguimiento independiente del rendimiento de las estrategias de scalping, intradía y swing

- Análisis histórico de resultados: Periodo de retrospectiva configurable para la revisión de señales

- Señalización visual: Marcado claro de los niveles de entrada, stop loss y take profit en el gráfico





Requisitos del sistema y compatibilidad

- Plataforma: MetaTrader 5 (se recomienda la versión 2000+)

- Activos soportados: Todos los pares de divisas, índices, materias primas, criptomonedas

- Plazos soportados: M1 a MN1 (capacidad multitemporal completa)

- Compatibilidad con brokers: Funciona con todos los brokers MT5

- Compatible con Probador de Estrategias: Soporte completo para backtesting y optimización

Instalación y configuración

1. Descarga y adjunta el indicador al gráfico deseado

2. Configure el modo de negociación preferido y los parámetros de riesgo

3. 3. Ajuste la configuración visual según sus preferencias

4. Monitorizar el panel de rendimiento para estadísticas en tiempo real y análisis de mercado

Principales características profesionales

- Compatibilidad universal con el mercado: Rendimiento coherente en todos los tipos de instrumentos y plazos.

- Análisis de nivel institucional: Análisis de liquidez y estructura de mercado de nivel profesional

- Inteligencia adaptativa: Ajuste automático de los parámetros a las condiciones actuales del mercado

- Gestión integral del riesgo: Sistemas multicapa de control de posiciones y riesgos

- Interfaz visual clara: Marcas intuitivas en los gráficos y visualización exhaustiva de los datos de rendimiento

Este sistema de negociación profesional está diseñado para operadores experimentados que buscan funciones completas de análisis técnico. Su arquitectura adaptable garantiza un rendimiento óptimo en diversos entornos de mercado, al tiempo que mantiene unos rigurosos estándares de gestión del riesgo.

RockSolidInstitutional V14 - Análisis técnico profesional para operadores serios

